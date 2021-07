VIF-supporterne må dele seg søndag kveld. Samtidig som det er avspark for Strømsgodset – Vålerenga på Marienlyst klokka 20.00, er samme tidspunkt valgt for toppkampen i Toppserien mellom Vålerenga og Rosenborg på Intility.

Begge lag kommer uten poengtap. Dette blir den første av to seriefinaler og VIF har vist kalasform i de siste kampene. VIF åpner for inntil 2000 tilskuere til denne kampen, med det tallet trenger man ikke teste seg ved inngangen. Og VIFs sponsor (DNB) har et gratis billettopplegg for barn og unge.

– Ja, vi gleder oss, sier trener Jack Majgaard Jensen om kampen som venter. Da lagene møttes i siste treningskamp før sesongstart vant Rosenborg 1–0 på Intility i en kamp trønderne dominerte stort.

Nå tyder mye på at styrkeforholdet er noe utjevnet.

Samtidig styrer Vålerenga inn mot kvalifiseringen til mesterligaen der defredag trakk Mitrovica fra Kosovo. Det er det nest beste rangerte av de useedede lagene i turneringen.

