Grønt lys for bortesupportere i toppfotballen

Det bekrefter administrerende direktør i Norsk Toppfotball, Leif Øverland, overfor VG tirsdag.

Klubbene i toppfotballen kunne i forrige serierunde slippe inn flere tilskuere enn på svært lenge på sine kamper. Det har sammenheng med at norske myndigheter nylig gikk til trinn tre i sin gjenåpningsplan.

Foreløpig har det imidlertid ikke vært gitt klarsignal for å ta imot tilreisende fans. Den muligheten er nå på plass.

Hvor mange tilreisende supportere som får innta tribunene, vil være ulikt fra klubb til klubb. Enkelte klubber har solgt så mange sesongkort at de vil prioritere å bruke kapasiteten på disse, skriver VG.

– Om man har solgt varen sin, så kan man jo ikke selge den til en annen før man er sikker på at vedkommende ikke kommer. I sommer er jo folk på ferie og lignende og dermed kan det åpnes for at bortesupportere kan kjøpe billetter som ikke sesongkortinnehavere bruker selv, sier Leif Øverland til avisen.

Av billettene som gjøres tilgjengelig for salg til dem som ikke har sesongkort, skal minst fem prosent gå til bortefansen.