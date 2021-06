Det ene poenget betyr at Bodø/Glimt tok tilbake tabelltoppen, etter at Molde hadde hatt den på lån noen timer. Vålerenga er nummer fem.

Med selvtillit fra forrige rundes 7-2-seier over Strømsgodset var det store forventninger til regjerende mester Glimt i Oslo, men det var hjemmelaget som åpnet sterkest.

Christian Dahle Borchgrevink testet Bodø/Glimts sisteskanse fire minutter ut i oppgjøret, men Nikita Haikin var med på notene og avverget til corner.

Annullert mål

Etter 12 minutter var det duket for ny vålerenga-sjanse, denne gang ved pannebrasken til Henrik Udahl. Headingen gikk over mål og scoringene lot vente på seg.

Vålerenga viste ingen frykt mot de regjerende mesterne, og Henrik Bjørdal var nær ved å sende hjemmelaget i ledelsen like etter halvtimen spilt. En beinparade fra Haikin sørget for at det fortsatt sto 0-0.

Så kom situasjonen som skapte diskusjon. Etter mye klabb og babb i feltet to minutter senere satte Udahl ballen i mål, men linjedommer vinket for offside. Ut fra TV-bildene så det ut til å være feilaktig.

– Det skal være mulig å se at det ikke er offside. Det går ikke så fort. Det får de ta på sin kappe, sa Udahl til Discovery i pausen.

I andre omgang skrudde bodøværingene opp intensiteten og stormet mot Vålerenga-buret hver gang anledningen bød seg.

Utligning

Etter sjanse på sjanse fra gjestene kom målet til slutt på corner. Ulrik Saltnes vant over Bjørdal i lufta og stusset ballen videre til Ola Solbakken, som kriget ballen i nettet med hodet.

Vålerenga svarte med samme mynt kvarteret senere. Kaptein Jonatan Tollås Nation sto på riktig sted til riktig tid etter en smart dødballvariant. Hjørnesparket ble tatt hurtig, og Tobias Christensen slo inn på pannebrasken til Udahl. Hodestøtet ble en nydelig målgivende pasning til Tollås Nation, som banket inn utligningen på blank kasse.

Begge lag presset på for seier i sluttminuttene, men måtte nøye seg med ett poeng.

- Det er fjerde gang vi får en avgjørende dommeravgjørelse i mot oss i år. Her må det gjøres noe, sa en frustrert Jonatan Tollås Nation til Eurosport etter kampen.

I neste runde tar Bodø/Glimt imot Molde til storoppgjør, mens Vålerenga møter Stabæk på Nadderud stadion.

KAMPFAKTA

Vålerenga – Bodø/Glimt 1-1 (0-0)

Intility arena: 2000 tilskuere.

Mål: 0-1 Ola Solbakken (53), 1-1 Jonatan Tollås Nation (67).

Dommer: Rohit Saggi, Drafn.

Gult kort: Amor Layouni, Vålerenga, Fredrik Bjørkan, Bodø/Glimt.

Vålerenga (4-3-3): Kristoffer Klaesson – Christian Dahle Borchgrevink, Jonatan Tollås Nation, Ivan Näsberg, Sam Adekugbe – Henrik Bjørdal, Fredrik Oldrup Jensen, Osame Sahraoui – Tobias Christensen, Henrik Udahl (Seedy Jatta fra 70.), Amor Layouni.

Bodø/Glimt (4-3-3): Nikita Haikin – Alfons Sampsted, Sigurd Kvile (Brede Moe fra 84.), Marius Høibråten, Fredrik Bjørkan – Sondre Brunstad Fet (Hugo Vetlesen fra 75.), Patrick Berg, Ulrik Saltnes – Sondre Sørli (Pernambuco fra 75.), Erik Botheim (Lasse Nordås fra 75.), Ola Solbakken (Axel Lindahl fra 90.).

Eliteserien menn søndag, 8. runde:

Mjøndalen – Strømsgodset 1-1, Brann – Odd 1-3, Haugesund – Kristiansund 3-0, Molde – Stabæk 2-1, Rosenborg – Sarpsborg 0-1, Tromsø – Lillestrøm 1-2, Vålerenga – Bodø/Glimt 1-1.

Spilt lørdag: Sandefjord – Viking 3-0 .