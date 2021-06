Grorud våknet for sent mot Bryne

Grorud dro til Jæren etter en sterk sesongåpning med to seiere, to uavgjort og ett tap, men mot Bryne skulle det andre tapet for sesongen komme.

Da spisstalentet Oscar Aga reduserte to ganger for bortelaget i andre omgang, hadde Bryne allerede scoret tre mål i første omgang.

Bryne-dominans

Bryne tok initiativet tidlig i kampen med noen få halvsjanser, men Grorud og Oscar Aga fikk etter sju minutter en gratis mulighet til å ta ledelsen. Etter en lang ball snublet Bryne-forsvareren i duell med Aga, og spissen var alene med keeper. Dessverre for Grorud trodde Aga han hadde god tid, og hjemmelaget fikk ryddet unna før 20-åringen rakk å avslutte.

Laget fra Jæren var farlig frempå flere ganger med lange innkast i løpet av første omgang, uten å få avsluttet på mål.

I perioden etter åpningsminuttene skjedde det nokså lite, fram til Bryne begynte å teste skuddføttene. Først prøvde Bjarne Langeland seg fra distanse etter 26 minutter, og skuddet gikk like utenfor. To minutter senere kom hjemmelagets venstreving Meinhard Olsen seg til skuddposisjon like utenfor 16-meteren, og da satt den for vertene. Mats Viken kunne fint tatt skuddet på en litt bedre dag, men ballen snek seg inn ved høyre stolpe.

Hjemmelaget fortsatte med overtaket i kampen, og fikk et hjørnespark sju minutter før pause. Langeland slo corneren smart, og etter et lavt innlegg på første stolpe hamret midtbanekollega Henning Ramslo inn 2–0.

Grorud slet virkelig med å komme inn i kampen før pause.

Goalgetter Aga

Bortelaget fra Oslo kom noe bedre i gang etter hvilen enn fra start av etter to bytter, men skapte ingen farligheter til å begynne med. Så fikk Bryne enda en corner, og igjen kjørte de en innøvd variant som resulterte i mål. Via Groruds Martin Høyland satte Meinhard Olsen sitt andre mål for dagen, og var noe heldig med retningsforandringen da ballen endte i motsatt hjørne av hva venstrevingen prøvde på.

Etter 65 minutters spill kom reduseringen for Grorud. Bryne-forsvaret klarerte svært høyt og dårlig, og ballen gikk i retning hjemmelagets mål. Det oppfattet Oscar Aga, som satte et realt goalgetter-mål da han jaget klareringen og kom først på ballen, og skøyt via stolpen og inn fra spiss vinkel. Ekte spiss-scoring fra Aga.

Grorud fikk litt tenning igjen etter målet, men hjemmelaget fikk roet ned etterhvert og tok mer kontroll på kampen igjen hurtig.

Tolv minutter før slutt fikk Oslo-laget frispark et godt stykke utenfor 16-meteren. Venstreback Fabian Ness prøvde lykken, og det frekke forsøket fra langt hold gikk i stolpen og ut.

Aga skulle få en ny, stor mulighet på tampen, og spissen gjorde ingen feil. Aga dunket ballen inn på hel volley etter en ny svak klarering fra Bryne-forsvaret. Plutselig lå Grorud under med kun ett måls margin, men dessverre for Grorud kom det siste målet for sent, og det endte 3–2 til nyopprykkede Bryne.