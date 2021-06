STAVANGER (Dagsavisen): På stillingen 0–1 ble Vålerenga-keeper Kristoffer Klaesson taklet hardt av Viking-kaptein Berisha etter et tilbakespill. Berisha ble belønnet med det gule kortet. Vålerenga-treneren var ikke fornøyd med den avgjørelsen.

– Det skal være rødt kort. Han kommer i en voldsom fart og prøver ikke å ta ballen. Så farefullt spill må straffes. Dommerens jobb er å beskytte spillerne, da holder det ikke med en advarsel etter en sånn takling, sier Fagermo til Dagsavisen.

Berisha helt uenig

Veton Berisha selv var overhodet ikke enig med motstanderens trener:

– Hvis de ikke tåler sånne smeller har de et problem. Som spiss får jeg mye tøffere trøkker enn det selv, svarer han.

Fagermo fikk også med seg et gult kort, etter en diskusjon med dommerne etter kampen. Det bryr ikke Vålerenga-treneren seg om, og han mener det var naturlig å si ifra etter slik dømming.

– Jeg sa til han at det var helt utrolig hvor mye de gikk glipp av. I forkant av det siste målet til Viking er det en offside på to-tre meter som de ikke blåser for, sier hovedtreneren til Dagsavisen.

Hansen sto på sitt

Dommeren selv tar ikke til seg kritikken. Etter å ha sett sammenstøtet mellom Berisha og Klaesson på video står Tore Hansen på sitt og mener det gule kortet er korrekt.

– Det eneste kriteriet som er til stede for å gi rødt der er at Berisha kommer inn med mye kraft. Grunnen til at han slipper med gult er at han kun treffer med leggen, samtidig som han sklir langs bakken. I mine øyne utgjør ikke dette noen fare for keeperen, selv om det selvfølgelig kan gjøre litt vondt, sier dommeren.

Klaesson fryktet ny skade

En slukøret Kristoffer Klaesson selv sier til Dagsavisen at han tidligere har hatt en skade i den samme ankelen han ble truffet i av Berisha, og at han ble redd han hadde slått den opp igjen. U21-landslagskeeperen kan delvis betrygge supporterne med at det ikke gjorde like vondt som sist. Det blir likevel en sjekk av ankelen på hotellet i kveld.

Den lovende keeperen støtter Fagermo, og skjønner lite av dommeravgjørelsen.

– Jeg kan ikke fatte at dommeren vurderer det som han gjør. Hvis jeg hadde satt ned foten for å spille ut ballen ville den ha brukket. Når det ikke er rødt kort skjønner jeg ikke hva som skal til for å få rødt kort, sier han.

Etter situasjonen slo han en retur rett i beina på Veton Berisha, som satte inn utligningen, før han felte samme mann og lagde straffe. Han mener likevel ikke at taklingen påvirket han mentalt.

– Jeg får vondt, og det påvirker kanskje spillet mitt i perioder. Jeg spiller ikke bra nok andre omgang, men sånt skjer. Man kan ikke la seg sette ut av sånne ting. Sånt skjer, man kan ikke blir redd av den grunn, sier keeperen.

