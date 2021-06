Europa for våre føtter

Det handler om startskuddet for europacupene.

EM får seile sin egen sjø for min del. Jeg vet knapt hvem som deltar, og jeg kunne ikke bry meg mindre om mesterskapet som samler millioner av sofasupportere foran TV-skjermene. Jeg er Vålerenga-supporter og velger klubb foran land en hvilken som helst dag i uka. Jeg ser derfor mest fram til hva som skjer i sveitsiske Nyon på onsdag.

Da trekkes nemlig andre kvalikrunde i den nye europacupen, UEFA Conference League. Grunnen til at jeg gleder meg er enkel: For første gang i historien har Vålerenga to lag i europacupene denne sesongen!

[ I sommer skal Vålerenga spille i UEFA Conference League. Men hva vet du om turneringen? (+) ]

Gutta kvalifiserte seg til Europa gjennom tredjeplassen i fjorårets eliteserie, mens damene ble kvalifisert ved å vinne Toppserien. Damene skal spille Women’s Champions League for andre året på rad, mens gutta skal spille nettopp Conference League som trekkes onsdag – noen timer før vi møter Odd på Valle.

Vålerenga går inn i andre kvalikrunde sammen med Rosenborg og Molde, men i motsetning til våre eliteserierivaler, blir vi ikke seedet. Det kan bety motstand som Basel, Feyenoord og Gent, men vi kan også få tur til Irland, Wales og Færøyene. Totalt må vi gjennom tre kvalikrunder før vi kommer inn i gruppespillet med minimum 30 millioner kroner i potten. Men som useedet lag blir det vanskelig. Vanskelig, men ikke umulig under ledelse av Don Fagermo – capo di tutti capi i Vålerenga Fotball Elite.

Ingenting er mer moro enn å dra på bortekamper i Europa. I Vålerenga går det gjetord den dag i dag om da vi tok over Trafalgar Square i London, jubla for tidenes comeback i Istanbul, og kjørte anal i Newcastle og kanal i Brügge. Selv om vandrehistoriene bare blir bedre og bedre for hvert år, begynner det å bli veldig lenge siden vi reiste til Armenia og Hellas på våre siste europaturer i 2011.

[ Hva skjer med Adekugbe? (+) ]

I flere år har sultefôra engafans sett andre norske lag få den ene kremturen etter den andre. Når vi nå endelig får være med, er det en pågående pandemi som risikerer å sette strek over alle borteturer denne sesongen. Tenk, Vålerenga kan få bortetur til gamle sovjetstater som Ukraina, Kasakhstan og Hviterussland. Vi kan få tur til Balkan og land som Serbia, Bosnia-Hercegovina og Kroatia. Og vi kan få sydenturer til Portugal, Hellas og Kypros.

Og så får vi kanskje ikke lov å reise...

Damene skal spille i Women’s Champions League i år som i fjor, men denne gangen skal vi kun møte andre serievinnere i kvalifiseringen. Først skal vi spille en miniturnering med en semifinale og en finale. Vinner man begge kampene, går man inn i andre kvalikrunde hvor det er et dobbeltoppgjør. Nytt for året er at også damene får gruppespill i Champions League. 16 lag fordeles i fire grupper med seks kamper som skal spilles utover høsten. Kommer man seg dit, kan man møte de regjerende mesterne fra Barcelona, men også storheter som Chelsea, PSG og Lyon.

Jeg ser gjerne Vålerenga-jentene slenge inn en knallhard takling på Caroline Graham Hansen eller en tunnel på Ada Hegerberg til høsten, for å si det sånn.

Vaksinekappløpet for å få to stikk i armen har allerede starta så man har en sjanse til å få oppleve Vålerenga i Europa 2021. Skulle ikke det gå, får vi bare vinne alt i år så tar vi den turen neste sesong i stedet. Det funker det også.

[ Mener Alesaami og VIF en perfekt match (+) ]

Trekningen for gutta skjer 16. juni, mens for damene er det 21. juni.

PS: Vålerenga møter Viking på bortebane på søndag klokka 20.00 og Odd på Valle kommende onsdag. Sistnevnte spilles fortsatt med bare 50 tilskuere fordi … ja, jeg vet ikke hva man legger til grunn lenger, men det blir med maksimum 50 tilskuere.

Supporterkollektivet Aperopet skriver i Dagsavisen hver fredag

Trikkeligaen er en podkast fra Dagsavisen om oslofotball. Den kan høres på Apple Podcasts her, på Spotify her, eller der du vanligvis finner podkaster. I tillegg kan du høre den i spilleren under: