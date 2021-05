Trikkeligaen feirer sesongstart i Obos med KFUM-trener Jørgen Isnes

Det er sol, det er vår, og lørdag presis klokka 15.30 sparkes landets nest øverste herredivisjon i fotball igang igjen, til sitring og glede fra både fans, spillere ... og trenere.

– Nå får jeg gåsehud. Det er fire fem måneder siden sist seriekamp. Det er lenge, sier KFUM-trener Jørgen Isnes.

I ukas episode av Dagsavisens podkast om Oslo-fotball, Trikkeligaen, er Isnes på besøk, og hjelper oss å analysere både konkurrentene og hans eget lag. Du kan høre episoden i spilleren under, eller der du vanligvis finner podkaster.

Trenerprofilen skal lede KFUM, eller Kåffa blant venner, i jakta på opprykkskvalifisering til eliteserien i år. Han har Ålesund som favoritt til å ta den øverste plassen. Men noen mer breial spådom for eget lag enn topp seks, det våger han seg ikke ut på.

– Vi går jo for å vinne alle fotballkamper vi spiller, og så er det viktig å ha noe å strekke seg mot, sier han.

Må spille på «feil» hjemmebane

Laget må spille første del av serien på Vålerengas hjemmebane Intility.

– KFUM Arena er veldig slitt. Kunstgresset er ekstremt dårlig. Det må byttes. Men det som skjer nå er at vi får en provisorisk stadion over veien, som blir vår hjemmebane fra august, sier han.

På Intility får ikke laget bruke garderobene som vanlig, på grunn av koronarestriksjoner.

– Når man kommer til stadion får man skifte fort og så er det utpå banen. I pausen får man ikke gå inn, og så må man dusje i grupper på fire og fem etter kampen, sier han.

Men Isnes lover på tro å ære å ikke bruke hjemmebanesituasjonen som unnskyldning om de skulle tape kamper.

Roser konkurrenten for ungdomssatsing

Et av lagene han skal møte i år er Grorud, men de spås av de fleste til å måtte slåss i nedrykkskampen. Han peker på Oscar Aga, Martin Høyland og Preben Mankowitz som de mest avgjørende brikkene for den lokale konkurrenten.

Likevel trekker han fram en greskfødt attenåring som det aller mest spennende på Grorud i år.

– Jeg synes det er kult at dem tør å prøve en 2003-gutt på midten der, i Christos Zafeiris.

– Han er jo granitt. Han liker jeg veldig godt, sier Isnes.

KFUM-treneren legger til at han forventer seks poeng i de to kampene mot Grorud i år.

Snakker ut om Taaje-saken

Isnes snakker også ut om vårens kanskje største konflikt i Oslo-fotballen, overgangssagaen rundt midtstopper Jesper Taaje. Han gikk fra Hamkam, og var såvidt innom PostNord-laget Kjelsås, før han til alles store overraskelse havnet på Ekeberg under Isnes’ vinger.

– Det er en kjedelig sak og man skulle helt sikkert ønske at det der var gjort annerledes. Det er mye bra folk på Kjelsås, og det er synd at det er blitt som det er blitt og at man ikke er så gode venner lenger, sier Isnes.

Første kamp for KFUM er borte på Levermyra stadion klokka 18. Der møter de Jerv. Grorud åpner samtidig borte mot Ranheim.

Hør hele podkasten der du vanligvis finner podkaster, ved å søke på Trikkeligaen.

Her kan du høre Trikkeligaens intervju med Vålerenga-trener Dag-Eilev Fagermo: