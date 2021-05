Annerledessesongen 2.0

Her står vi på terskelen til en ny sesong under pandemiens regjeringstid. En griselang oppkjøringsperiode som ofte har vært plaget av dårlige kår for oppkjøring. Heldigvis måtte vi ikke vente helt til fellesferien før vi kunne spille kamper denne sesongen, men likevel har vi nå ventet et godt stykke inn i både våren og mai måned. Det er nesten så vi savner de latterlig tidlige seriestartene vi lenge klaget på – men vi gjør ikke det, altså.

Ingen burde egentlig være overrasket over at viruset ville ha innvirkning også på denne nye sesongen, men det betyr jo ikke at vi ikke har savnet ordentlig, kortreist fotball. Under ventetiden har resten av den korrupte og pengegriske internasjonale fotballen vist seg fra sin mest ærlige side. Superligaen sier du? Bare navnet oser kvalitet. Er det sånn å forstå at navnet Megasuperduperfantastico-ligaen +++ allerede var opptatt? For en som bryr seg mer om hva han finner i dusjsluket når det skal renses enn all verdens tullelag som Liverpool, Manchester Whatever, Real Madrid eller Zebre – hvis du tar den referansen, var det ganske så fornøyelig å se hvordan disse klubbene endelig viste sine tilhengere hva de egentlig tenker om dem, i tillegg til at klubbene forventet at fansen skulle blir glade for å bare regnes som konsumenter. Er det nå lov å håpe at norske fans av FC Pengegrisk United Ltd. Corp snart får øynene opp for hjemlig ball, der hver eneste krone inn gjerne snus femten ganger for å få mest mulig ut av den, og du slipper å rope så ekstremt langt for å si ifra at du er misfornøyd med noe?

Det siste gjorde supportere i de aller fleste norske klubber nylig på sine respektive generalforsamlinger da vi gikk inn for boikott av VM i Qatar. Jeg må innrømme at det å stemme for boikott er et av mine stolteste øyeblikk som fotballsupporter. Vi må nok regne med en ganske heftig kamp for å få igjennom forslaget i NFF, som virker innbitt på å trenere forslaget til det er for seint. Vær varsom for spredning av feilinformasjon rundt boikotten. Boikotten gjelder ikke bare mot VM i Qatar, men viktigst av alt systemet som tillater at store sportsarrangementer tildeles slavestater. Hvis vi legger godviljen til og sier at NFF og deres antiboikott kumpaner ikke har fått med seg dette, er det nesten like trist som om de aktivt jobber for å opprettholde tingenes tilstand.

Uansett utgangspunkt blir resultatet det samme og det bør være uakseptabelt for alle. Dermed har du fått et lite innblikk i hva vi supportere har holdt oss opptatt med siden vi fylte premieskapet på Valle med en bronse og to gull i førjulstiden. Ja, foruten spørsmålet om hvordan Vålerenga skal bli enda bedre denne sesongen. Damene har kanskje den vanskeligste oppgaven foran seg. Hvordan følger du opp en sesong der du vinner både serien og NM? Hvordan forbedrer du deg med det utgangspunktet? Det får vel bli å gjenta suksessen, i tillegg til å kvalifisere seg til det helt ferske gruppespillet i Champions League. Vi skal ikke være kravstore, men vi regner med at det blir en morsom sesong.

En morsom sesong ser det også ut som det blir for gutta. Jeg har gått på en og annen smell opp igjennom der troen har vist seg urettmessig sterk. Men jo, troen på en sterk sesong er så absolutt på plass. Laget har beholdt alle bærebjelker, fått inn klare forsterkninger, i tillegg til at flere unggutter ser ut til å ta steget på samme måte som i fjor. Å ja, de unggutta som tok steget i fjor har fått et år til med erfaring!

Det som ser ut til å stå i veien for ambisjonene våre denne sesongen er at stallen nok ser litt tynn ut. Med noen velplasserte skader på nøkkelspillere, pluss de bortimot garanterte spillersalgene til sommeren, kan vi kjapt være ute av medaljekamp og Europaspill. Men så er det jo sånn at spillersalg betyr mulighet for forsterkninger da. I tillegg så har vi jo disse unggutta som kan slå igjennom. Med disse ubestridelige fakta på bordet ser det ut som at den eneste rimelige forventningen vi kan ha til den kommende sesongen at Vålerengas herrelag tar sitt første seriegull på 16 år.

Dermed ligger spenningen hovedsakelig i hvor langt vi kan nå i Europa, i tillegg til når vi endelig kan fylle landets tribuner med glade mennesker i blått og rødt. Vi supportere er sulteforet på fotball og tribuneliv. For et par dager siden fylte Klanen 30 år og ingen bursdagsgave hadde blitt satt mer pris på enn å endelig gjøre det vi er satt på jorda for å gjøre. Synge Vålerengas navn høyt og stolt. Og med de ordene er jeg klar for Eliteserien 2021. Vålerenga tar imot Rosenborg på Valle.

Kom igjen, Vålerenga.

