Bislett Games minutt for minutt: Duellen Ingebrigtsen - Gilje Nordås som finale

Det er blitt en vane nå at de norske navnene er de største stjernene på en utsolgt friidrettskveld på Bislett.

Duellen mellom to av verdens beste mellomdistanseløpere får en ekstra dimensjon med den kommende straffesaken mot Gjert Ingebrigtsen, som altså er Jakobs far og Narves trener.

I kveld vil de to kamphanene ha kun sportslig fokus.

Da de møtte til pressekonferanser onsdag ettermiddag var de satt opp med en times mellomrom selv om de skal løpe den samme distansen, den avsluttende 1500 meteren.

Det blir en forsmak på hva som kommer og som kan bli en ny duell i OL i Paris i august der Jakob Ingebrigtsen skal forsvare OL-gullet sitt fra Tokyo.

Jetlag for Jakob

Jakob Ingebrigtsen gjorde en sterk engelsk mil i Eugene sent lørdag kveld, og har en lang flyreise og jetlag i kroppen etter å ha vært mange uker på treningsleir i USA. Narve Gilje Nordås har vunnet både en 1500 og 3000 meter i sine første løp for sesongen.

I fjorårets VM i Budapest tok de sølv (Ingebrigtsen) og bronse (Gilje Nordås) bak briten Josh Kerr. Sistnevnte vant den engelske mila i Eugene foran Jakob Ingebrigtsen lørdag, men briten kommer ikke til Bislett.

– Det var en flott sesongåpning for meg, tatt i betraktning alle de skadeproblemene jeg har hatt i vinter, sa Jakob Ingebrigtsen på den internasjonale pressekonferansen onsdag ettermiddag utenfor Bislett.

Han har trent alternativt i nesten fire måneder på grunn av skadeproblemer.

Personlig rekord

Narve Gilje Nordås sesongdebuterte i Huelva i Spania ved å vinne en 1500 meter der på 3.34,11 den siste dagen i april.

I Trond Mohn Games i Bergen i forrige uke vant han 3000 meteren på ny personlig rekord på 7.35,75. Men han irriterte seg over at han ikke tok tidene til Henrik og Filip Ingebrigtsen.

Kenyanske Timothy Cheruiyot har årsbeste i verden i kveldens Bislett-felt på 3.32,67, mens Ingebrigtsen løper sin første 1500 meter for året i kveld.

NM Friidrett 2023 Karsten Warholm og Amalie Iuel skal begge løpe 400 meter hekk på Bislett. Her avbildet under NM i fjor. (Geir Olsen/NTB)

Hekkeløperne

Men dette løpet er altså finalen på en Bislett-kveld som starter nesten fire timer tidligere med en rekke nasjonale øvelser. Der får man en god status på tilstanden i norsk friidrett.

I Diamond League-øvelsene er det selvsagt mye fokus på Karsten Warholm som sesongdebuterer på 400 meter hekk i et knallsterkt felt, mens Amalie Iuel skal ut på samme distanse for kvinnene. Den nybakte moren er allerede kvalifisert til OL i Paris på stafett.

På 400 meter hekk er OL-kravet 54,85, en tid Iuel bare var fire hundredeler unna i et løp i Nairobi i april. I forrige uke vant hun distansen på 55,78 i nordisk mesterskap i Malmö. Hvis hun ikke skulle klare kravet, kan hun også kvalifisere seg via rankingpoeng.

Kan bli regn

Men for første gang på 100 år er altså Norge kvalifisert til 4x400 meter stafett i OL med Iuel, Josefine Tomine Eriksen, Lakeri Ertzgaard og Henriette Jæger på laget. Sistnevnte skal i aksjon på kveldens 400 meter på Bislett i et sterkt internasjonalt felt der hun har den svakeste personlig rekorden.

Bislett-sjef Steinar Hoen gleder seg over at stevnet har vært utsolgt lenge og at de største navnene på scenen er norske.

Det eneste han kunne tenkt seg var litt bedre vær.

– Jeg har en regel, og det er at jeg gjør absolutt alt jeg kan med det jeg får gjort noe med. Men så er været nesten det eneste jeg får spørsmål og bekymringer om, men det får jeg ikke gjort noe med, sa Hoen til NTB i går.

Ifølge Yr er det meldt 17 grader og mulighet for regn når stevnet pågår.

---

FAKTA

Her er tidsskjemaet for kveldens Bislett-stevne. Uthevet Diamond League-øvelsene (DL) med norske deltakere. NRK1 sender fra klokka 18.00.

17.45: 4 x 100 m U18 blandet stafett.

17.55: 400 m menn nasjonal.

18.04: 400 m kvinner nasjonal.

18.14: 800 m kvinner nasjonal.

18.24: 200 m menn nasjonal.

18.31: Lengde menn nasjonal.

18.34: 1500 m kvinner nasjonal.

18.44: 1500 m menn nasjonal.

18.56 og 19.05: 100 m kvinner nasjonal.

19.07: Diskos kvinner (DL),

19.14: Lengde menn nasjonal.

19.15: Stav menn (DL): Simen Guttormsen.

19.23: 800 m menn nasjonal.

19.35: 100 m hekk kvinner nasjonal.

19.37: Åpningsseremoni.

19.52: 100 m para menn. Salum Kashafali, Vegard Sverd.

20.04: 400 m kvinner (DL): Henriette Jæger.

20.08: Diskos kvinner (DL),

20.16: 400 m menn (DL). Håvard Ingvaldsen.

20.20: Tresteg menn (DL).

20.22: 3000 m kvinner (DL). Karoline Bjerkeli Grøvdal.

20.36: Diskos menn (DL). Ola Sunes Isene.

20.38: 200 m kvinner (DL),

20.44: 5000 m menn (DL). Ferdinand Edman, Awet Kibrab, Per Svela.

21.04: 100 m menn DL).

21.11: 800 m kvinner (DL)

21.18: Tresteg menn (DL).

21.28: 400 m hekk menn (DL). Karsten Warholm.

21.41: 400 m hekk kvinner (DL). Amalie Iuel.

21.41: Diskos finale menn (DL), Ola Sunes Isene.

21.50: 1500 m menn (DL). Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås.

---