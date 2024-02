Ready tok bronse i serien: – Nå skal vi vinne hele driten

GRESSBANEN (Dagsavisen): Ready kunne ta seriebronse ved seier over Høvik onsdag kveld. Premissene var klare, Ready var à poeng med Solberg før kampen, men hadde bedre innbyrdes resultat etter seier i de to oppgjørene lagene mellom denne sesongen.

Og Oslo-laget kunne juble for edelt metall for femte sesongen på rad onsdag etter seier. Siden de tok gull i 2019–20 har det blitt fire bronsemedaljer på rad.

Mot Høvik ble det 12–2. Isac Jerner åpnet scoringsballet etter fire minutter da han kom alene med keeper og driblet målvakten på lekkert vis.

– Litt heldige

Han scoret totalt fire mål og var bare halvveis fornøyd etter kampen.

– Bronse er jo selvfølgelig bra, og medalje fem år på rad viser jo at vi er i toppen jevnt og trutt. Vi skulle likevel sett at vi kunne havnet høyere enn 3. plass. Vi vet jo at det er stor forskjell på å ta bronse og gull, men vi er selvfølgelig fornøyd med medalje, sier Jerner og fortsetter:

– Vi er jo litt heldige som ender på 3. plass, siden Solberg taper noen poeng de ikke burde. Vi har litt flaks, men det er jo jevnt i midten av tabellen. Men vi tar en bronsemedalje, selvfølgelig, sier han med et smil.

Nå ser han fram mot kvartfinale, der det blir enten Solberg eller Ullevål. Ready kommer til å ha hjemmebanefordel i den serien, siden de endte på 3. plass.

– Uansett hvem vi møter kommer det til å bli tøft, tett og jevnt. Jeg tror egentlig alle kvartfinalene kommer til å bli tøffe. Det er deilig å få en god gjennomkjøring i siste seriekamp og få litt selvtillit med å score 12 mål, forteller Jerner.

– Og du gjorde fire av dem?

– Gjorde jeg? Ja, det var jo ikke så gærent. Jeg pleier ikke å score så mange, sier han og ler.

Vil vinne alt

Også den svenske storscoreren Gustav Eriksson noterte seg for fire mål. Han satte inn 2-0, 4-0, 6–2 og 7–2. Også Ole Robin Kjellmann hadde en sterk kamp med to mål og to målgivende.

Nå går Ready for å vinne hele NM. De var svært nære sist sesong, da Ready ledet 3–0 i NM-finalen mot Stabæk etter 63 minutter, men så klappet de fullstendig sammen og tapte. Det skal ikke skje i år, lover Jerner.

– Nei, det var ikke bra. I år skal vi vinne hele dritten. Hvorfor ikke? Vi har blitt bedre og bedre utover i sesongen og ser sterke ut nå, sier han.

Røa med selvtillit

Røa overrasket med å slå rival Ullevål i siste seriekamp på Bogstad onsdag med sifrene 5–4. Dermed er de fulle av selvtillit inn mot sluttspillet, selv om de endte på 8. plass og får tøff motstand i kvartfinalen.

Ullevål kunne blitt forbigått på tabellen siden de tapte, men det gjorde også Mjøndalen.

Ullevål endte på 6. plass, Røa på 8. plass.

---

Kampfakta

Eliteserien bandy, 18. og siste serierunde

Ready-Høvik 12–2 (4–1)

100 tilskuere, Gressbanen

Toppscorer Ready: Isac Jerner og Gustav Eriksson, 4 mål hver

---