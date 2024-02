Ullerns guttelag kopierte A-laget – hele sesongen med bare seire

I starten av februar fikk nemlig guttelaget til Ullern det synlige beviset på at de hadde blitt seriemestere etter å ha vunnet alle de sju kampene i serien. Det ble 6–3 over Røa/Ready, 6–2 over Solberg, 4–3 over Stabæk, 13–4 over Drammen, 4–3 over Hauger, 4–2 over Ullevål, før de avsluttet med 4–0 over Mjøndalen/Konnerud. Det betyr sju seire på sju forsøk og en enorm målforskjell på 41-17!

I tillegg vant de alle kampene i både Kosa Open og Vassenga Cup, inkludert finaler i begge de to turneringene. I interkrets har de spilt én uavgjort og vunnet resten, så de har med andre ord ikke tapt på norsk jord denne sesongen.

– Majoriteten av kampene har vært rimelig målfattige, men hvor vi har stanget mot en defensiv motstander, sier trener Haakon Heyerdahl til Dagsavisen.

– Det er Stabæk som er det laget som matcher oss best. Her ble det nok en triller på Ullernbanen med glimrende bandy fra begge lag, hvor det endte med at vi tok hjem en knepen seier med 4–3.

Markerte seg i Sverige

Siden de har gjort rent bord i Norge, må laget til utlandet for å få matching. Det gjorde de også under World Cup i Stockholm i starten av 2024.

Laget møtte storklubber som Sirius, Västerås og Edsbyn, og gjorde en god figur.

– Vi slo Sirius og Västerås, men tapte 3–4 for Edsbyn etter å ha ledet 1-0, 2–1 og 3–2. Historien gjentok seg fem timer senere da vi tapte 3–4 mot Åby/Tjureda etter at vi hadde ledet 2–0 og 3–2. Edsbyn tapte senere finalen mot Vetlanda. Det ble ikke semifinale på oss, men vi var veldig nærme og spilte god underholdende bandy, sier Heyerdahl.

– Med så gode resultater må dere ha satt dere skyhøye målsettinger for sesongen?

– Vi hadde to mål for sesongen i år. Det ene var å komme videre fra gruppespillet i World Cup, noe vi var veldig nærme på å greie. Det andre målet er selvfølgelig å vinne NM. Nå starter sluttspillet, så det er nå vi skal være i form, sier han.

Kaptein Jonathan Taucher mottar pokalen fra Stein Pedersen, leder i bandyseksjonen i NBF. (Haakon Heyerdahl)

Flere vært med A-laget og Norge U17

– Å være siste års guttespiller er kanskje den vanskeligste sesongen som spiller, siden kamptrykket er enormt. Vi stiller lag i NM Elite, NM Kval, og Interkrets med Ullern 1 og 2. I tillegg så spiller så godt som hele laget dobbel serie i juniorserien, samt at vi har fem spillere som har spilt en eller flere kamper i 1. divisjon for A-laget. Derfor har det vært viktig for trenerteamet å holde igjen, sier han.

– Gutta vil spille alt, men gjør de det så vil alt kruttet være brukt opp når vi kommer til sluttspillet. Alle kampene går utover treninger i sesongen. Vi har aldri hatt så få treninger i sesong som i år, sier han.

– Hva har man vært fornøyd med denne sesongen?

– Det jeg er fornøyd med er at vi gjennom mange år har jobbet godt med denne gruppen. Derfor har vi også en bred og god stall noe som også gjenspeiler seg i målpoeng statistikken hvor det er mange som melder seg på. Gøy var det også at vi hadde tre spillere med i VM U17 i Mikkeli, Finland og to hjemmeværende reserver.

Han trekker fram flere som har tatt store steg denne sesongen.

– Det er verdt å nevne keeper Jonathan Taucher, som har vært avgjørende i flere av de tette kampene. Lucas Brubakk har også vært god, til tross for at han sliter med en skade i foten. Mats Lagergren har jobbet knallhardt i gymmen før sesongstart og får betalt for dette. Hans arbeidsmoral er det mange i Norsk bandy som kan lære av.

– Til sist vil jeg ta fram Laurian Kroepelien som kom til oss fra Snarøya da Snarøya dessverre ikke greide stille guttelag. Laurian har vært god på topp og scora mye mål i tillegg til at han har kommet inn med mye energi og humor i gruppen.

