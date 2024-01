Røa-dominans på U19-landslaget i VM: – Ikke tilfeldig

ULLERNBANEN (Dagsavisen): De seks spillerne er Anton Phillippenko, Henrik Tuseth, Herman Nordby, Haakon Mæhlum Johansen, Eirik Rye Pedersen og Sivert Willoch Haugen.

I tillegg er Mikkel Hartberg med fra Ullevål. Det vil si at sju av 16 spillere på U19-landslaget spiller for lag i Oslo-området.

Mesterskapet startet fredag og avsluttes med fine søndag.

– Røa-gutta er helt fantastiske. De er veldig gode spillere og herlige personer. Jeg har fulgt de i mange år, så de er veldig fine folk. Man merker at de elsker bandy og virkelig vil bli bedre. De er perfekte å ha med på et landslag, sier landslagstrener Björn Buskqvist til Dagsavisen og fortsetter:

– Det er imponerende at seks er fra samme klubb. Røa har satset lenge på de spillerne, og det får de betalt for nå. Det er en kompisgjeng som har pushet hverandre, og de har spilt sammen i mange år. Mange fra Røa kan nok gå hele veien og bli A-landslagsspillere. De drømmer også om å vinne NM-gull med Røa i fremtiden, og det tror jeg kan skje, forteller landslagssjefen.

I tillegg til de seks Røa-spillerne som er med landslaget, er også Ullern-spiller Mikkel Hartberg med i VM-troppen. (Even Lübeck)

– Skikkelig kult

Henrik Tuseth er kaptein for Norge U19 i VM. Han stortrives med kapteinsbindet rundt armen.

– Det er veldig gøy å spille nesten på hjemmebane. Jeg bor jo rett ved. I tillegg er isen bra på Ullern, sier han og fortsetter:

– Det er skikkelig kult at vi har med så mange fra Røa. Vi har god kjemi sammen og finner hverandre på banen. Vi spiller spillet vårt. I tillegg er det bra for klubben. Fra ung alder har vi fått lov til å spille med eldre, og de har alltid satset på oss unge. Det er gøy å se at det betaler seg, forteller Tuseth.

Eirik Rye Pedersen er keeper. Han startet Norges åpningskamp mot Finland på benk, men ble hevet innpå da Kevin Holm Lauritzen måtte av med skade.

– Jeg ble bare hevet rett inn. Som keeper må man jo alltid være litt klar. Jeg hadde litt nerver i starten, men det gikk greit. Det er veldig gøy å se at de har brukt stammen fra Røa på landslaget. Vi er jo en god gjeng, så jeg er stolt av lagkameratene mine, sier han.

Hyller duo

Spesielt Tuseth og Nordby har vært gode for Røa denne sesongen, og for Norge i VM. Om duoen sier landslagssjef Buskqvist:

– Herman er trygg og rolig med ballen. Han er en sterk toveisspiller med et bra skudd og med et bra blikk. Han har utviklet seg masse det siste året.

– Man så jo hva Henrik har å by på, spesielt i 2. omgang. Han kan tråkke fra et helt lag. Han er venstrehendt og har et veldig bra skudd. I tillegg er han gjennombruddshissig og flink til å drible seg forbi motspillere. Også er han en god leder, sier treneren.

Norge åpnet for øvrig med å tape 1–2 for Finland i åpningskampen. Tuseth hadde målgivende.

---

Slik spilles resten av U19-VM:

Fredag 18.00: Norge-Sverige

Lørdag 10.00: Norge-Finland

Lørdag 14.00: Sverige-Finland

Lørdag 18.00: Norge-Sverige

Søndag 12.00: Finale

---