Krigeseire for Ullevål og Ready: – Sykeste kampen jeg har spilt

Under elendige spilleforhold, med snø og vind, spilte alle de tre Oslo-lagene kamp i Eliteserien søndag.

Ullevål fikk de tøffeste forholdene mot Høvik, i en kamp som startet 18.00. Da snødde og blåste det sidelengs, som gjorde at det ikke var mulig å spille «vanlig» bandy.

På Bergbanen tok Høvik ledelsen etter seks minutter, da russiske Dimitri Osokin dro av Brage Lae i Ullevål-buret og la ballen i det åpne målet. Ledelsen sto seg til det var spilt 33 minutter, da Jesper Gadderud utlignet til 1-1 på corner. Høvik tok ledelsen igjen like før pause til 2-1.

Ullevål skrudde om et par hakk i 2. omgang og snudde fra 1-2 til 3-2 ved Mikkel Hartberg og Jonas Gaare. Dermed vant Ullevål 3-2.

– Det er kanskje den sykeste kampen jeg har spilt. Det var bare lange baller. Man så ballen bare halvparten av tiden, sier Jesper Bergesen.

– Jeg synes vi skapte flere sjanser enn dem, så jeg vil si vi vant fortjent, men Høvik startet best. Men to veldig deilige poeng, sier han videre.

Nydelig Ready-utligning før pause

Ready kom til kampen mot Mjøndalen etter 4-3-seier i lokalderbyet mot Røa sist, mens MIF var stinne av selvtillit etter å ha sjokkert Stabæk. De lå under både 2-4 og 3-5, men et cornermål på overtid sørget for 6-5-seier.

Og Alexander Serov fortsatte der han slapp onsdag. Han scoret vinnermålet på corner mot Stabæk og åpnet scoringsballet søndag med en cornerscoring etter seks minutter. Lagene var like langt da Felix Ljungberg satte inn 1-1 på straffe etter 11 minutter, før MIF tok ledelsen tilbake, denne gang ved lagets andre (av tre) russer i Nikita Veshchagin.

2-1 sto seg til det var igjen åtte sekunder av 1. omgang. Da utlignet Ole Robin Kåsa Kjellmann til 2-2, som også var stillingen til pause. Mathias Åstrøm flippet ballen inn i boks og fant Kjellmann, som slo den inn på skikkelig Novak Djokovic-stil, på tennis!

Avgjorde tidlig i 2. omgang

Ready kom ut i 100 etter pause og ledet plutselig 4–2 etter 49 minutter. 49 sekunder var spilt av andre akt da Christoffer Carlström satte inn 3-2, før toppscorer Gustav Eriksson la på til 4-2 etter 49 minutter. Da så det lyst ut for Ready.

Fire minutter etter 4-2 reduserte MIF til 3-4, og kampen levde helt inn. Først to og et halvt minutt på overtid falt avgjørelsen da svenske Adrian Johansson banket inn 5-3.

Seieren gjør at Ready nå har spilt seks kamper på rad uten tap, med fire seire og to uavgjorte. De er nummer fire med 17 poeng og har poenget opp til Stabæk, som har en kamp mer spilt.

Røa ga Sarpsborg kamp

Røa ble knust hele 1-8 av Sarpsborg sist gang lagene møttes og var naturlig nok ute etter revansje søndag på egen is.

De rødkledde kom til kampen uten førstekeeper Lars August Askheim og fikk det tøft innledningsvis. Allerede etter åtte minutter sto det nemlig 2-0 til Sarpsborg, før kampen roet seg flere hakk. Da Sarpsborg så gikk opp til 3-0 etter halvtimen tenkte nok mange på hvor stor seieren skulle bli, men den gang ei.

Anton Phillippenko reduserte til 1-3 etter 34 minutter etter pasning fra Simen Møller, før Eirik Norling scoret 2-3-målet to minutter senere. Dermed var det kamp igjen, og 2-3 var også stillingen til pause.

Bra ble til enda bedre to minutter ut i 2. omgang, da svenske Jonny Westberg utlignet til 3-3. Skulle det skje et aldri så lite bandymirakel på Bogstad? Nei ble svaret, dessverre for Røa.

Ilya Sysoev satte inn 4-3 for Sarpsborg etter 65 minutter, før Samuel Batz satte inn kampens siste mål til 5–3 tre sekunder før kampuret viste 90 minutter. Dermed endte det med 5-3 til Sarpsborg.

