Dette tenker Oslo-lagene etter halvspilt bandysesong: – Utviklingen er bra

Ready har spilt seks kamper, Ullevål seks. De to lokale Oslo-lagene er i hver sin ende av Dameserie-tabellen – Ready har vunnet fire, spilt en uavgjort og tapt en, mens Ullevål har tre uavgjorte og tre tap.

Vi har tatt en prat med trenerne og spillerne fra begge lag og hørt hva de tenker om de første kampene.

Ullevål åpnet med 2-4-tap for Solberg, før sesongens store overraskelse kom med uavgjort mot storesøster Ready. Uken etter noterte de seg for nok et sterkt resultat, denne gangen mot Drammen (4-4). Siden den gang har det blitt to nye poengdelinger (4-4 mot Høvik og 1-1 mot Drammen), mens de to siste kampene har endt med tap (0-6 for Ready og 3-5 for NTNUI).

Dermed står UIL med tre uavgjorte og tre tap etter seks kamper.

– Vi har fortsatt mye vi trenger å jobbe med, men utviklingen har vært bra. Vi har vist at vi kan når vi er påskrudde og 100 prosent tilstede i matchen. Nå må vi bare klare å holde det i 90+ minutter, sier toppscorer Ingebjørg Kvaal-Knutsen.

– Fortsette å jobbe

– Den beste kampen så langt var da vi spilte 2-2 mot Ready på hjemmebane. Jeg tror Ready fikk seg en oppvekker, for det er ikke bare å komme og plukke poeng hos oss uten å måtte legge inn en real innsats! Det var en kamp der vi jobbet helt utrolig bra defensivt, samtidig som vi klarte å produsere mye sjanser fremover.

– Hva med den dårligste?

– Den dårligste kampen var borte mot Ready (0-6). Vi var ikke påkoblet i det hele tatt. og det nytter ikke å bruke 30 minutter på å våkne mot et så dyktig bandylag. Det gjenspeilet resultatet ganske greit også.

På spørsmål om hva som blir viktig resten av sesongen, svarer Kvaal-Knutsen:

– Fremover tror jeg det blir viktig å få på plass noen brikker i offensiven. Vi har vist at defensiven sitter hvis vi bare tar jobben for hverandre. Vi må bare fortsette å jobbe og tro på vårt, helt enkelt, og få opp vårt laveste nivå.

Vil trekke frem alle

Trener Fredrik Bakken er alt i alt ganske fornøyd, selv om prestasjonene har vært ganske varierte.

– Vi har absolutt levert flere gode prestasjoner. Den beste kampen er nok Ready hjemme, hvor vi spiller 2-2. Et resultat man ikke helt hadde forventet, tatt i betraktning Readys sesong i fjor og at de er så og si samme lag som i fjor. Dårligste matchen er nok Drammen borte, hvor lite stemmer og Drammen får slippe til litt for lett når de angriper.

– Jeg vil trekke frem hele laget så langt denne sesongen, fordi vi kun får de resultatene vi ønsker når alle er på og gjør jobben sin. De eldre med mye erfaring har kommet bra inn og tar ansvar, mens de yngre stadig tar steg i riktig retning! For lykkes med målet vårt denne sesongen er vi avhengig av at enda flere bidrar og gjør jobben sin 100 prosent, at vi unngår unødvendig feil som fører til baklengsmål og fortsetter å troen på at vi kommer til å vinne om vi gjør som planlagt. Vi gleder oss og er klare for det som kommer!

– Det har vært veldig gøy å få prøve seg som trener. Det er vanskelig og krevende, men samtidig morsomt å få prøve nye utfordringer. I tillegg er det en veldig fin gjeng. I den andre halvdelen av sesongen handler det om å finne defensiven vår og få satt et mer eget spill. Handler om mye mentalt og med å være påskrudd i kamper, sier den andre hovedtreneren i Timian Strømdahl Fossli.

Ina Dahl (bak) og Ingebjørg Kvaal-Knutsen (foran) er lagvenninner på landslaget, og har hatt tøffe bataljer dem mellom denne sesongen. (Annika Byrde)

Toppscorer har stått i mål

Ready åpnet med å knuse Høvik 5-1 i serieåpningen, før det ble en meget overraskende poengdeling mot Ullevål i andre serierunde (2-2). Deretter knuste de Solberg 5-2, før de – enda mer overraskende – tapte for NTNUI på nyttårsaften (1-2). Tirsdag var de tilbake på vinnersporet med 6-0 over Ullevål.

– Vi føler vel at vi kanskje ikke har nådd helt det nivået vi ønsker, men hvis man ser på de to siste kampene ser man tydelig at vi begynner å finne tilbake til det nivået vi ønsker å holde, sier toppscorer Ina Dahl, som måtte stå i mål i en kamp.

– Karen var syk, så vi manglet keeper. Jeg sto i mål på treningen før kampen for å øve meg litt. Det gikk overraskende bra, og helt utrolig nok så ble det null mål bak, takket være mine fantastiske krigere ute på banen som spilte en rå kamp defensivt. Men håper ikke jeg må stå igjen, det skal Karen få lov til, haha.

– Personlig så skulle jeg ellers ønske egen prestasjon var litt bedre, men jeg har slitt litt med en skade i hånden. Jeg vet jeg kan bedre og håper på at jeg får vist det på banen i nærmeste fremtid.

– Hvilken kamp har vært best og hvorfor, og dårligst og hvorfor?

– Den beste kampen har kanskje vært mot Drammen eller Ullevål. Da har vi mye fart og spilleglede, spillet sitter og man klarer å spille på alle spillere, samtidig som vi gjør en bra defensiv jobb. Igjen så finner vi igjen litt spillegleden som man ser på banen og som gir resultater. Den dårligste kampen tror jeg alle er enige om er første kampen mot Ullevål. Vi holder ikke nivå, gjør ikke det vi har snakket om og glir rundt der på en skøyte og tenker andre tar jobben. Man ser ganske tydelig kontraster fra første kampen og andre kampen mot Ullevål, hvor mye spilleglede og krigerinstinktet har å si for resultatet.

– Hva skal til for å lykkes i andre halvdel av sesongen?

– Det er å fortsette å jobbe hardt og videre på spillesystemet vårt. Fortsette å krige for hverandre og støtte og stå opp for hverandre. Men ikke minst fortsette å ha det gøy sammen, det å kunne kødde litt og le sammen på og utenfor banen er helt herlig, og uten det så tror jeg ikke vi hadde vært der vi er nå.

