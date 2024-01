Romsås-leder ble årets ildsjel på Idrettsgallaen: – Litt småskjelven

Naeem har vært en del av Romsås siden 1985 og har bidratt både med fotball og dans i klubben som teller omtrent 650 medlemmer.

Lørdag fikk 44-åringen pris for innsatsen til stående applaus i Trondheim Spektrum.

– Litt sånn småskjelven akkurat nå, men det er en god følelse og helt rått å stå her oppe. Jeg vet egentlig ikke hvor stort det er, men det er nok forbanna stort når jeg ser hvor mange mennesker som er samlet her, sa Naeem.

«Naeem har gjort en super jobb med å holde fotballen på Romsås i live, hadde det ikke vært for Naeem så hadde det mest sannsynlig ikke vært noe fotball på Romsås. Naeem er en ekte ildsjel!» heter det i juryens begrunnelse.

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere.

– Jeg vil takke alle ildsjeler i salen her og de som ikke er her i dag. Alle fortjener en applaus for jobben de gjør hver jævla dag, sa Naeem.

For å kunne bli nominert til årets ildsjel må man ha gjort en solid frivillig, uegennyttig innsats i idretten utover det man kan forvente. Årets ildsjel kan heller ikke være ansatt i klubben.

De øvrige nominerte var Harry og Johanna Breiland (Ålgård Orienteringsklubb) og Øistein Formo (Innlandet idrettskrets).