Knepen Ready-seier i målrikt Oslo-derby: – Vi har vært for mye opp og ned

GRESSBANEN (Dagsavisen): Sterkt anført av Gustav Eriksson, som scoret hele fem mål (!), vant Ready 2. juledagsderbyet mot Ullevål, i en kamp som hadde det meste.

Eriksson, som var hjemme i Sverige og feiret jul, hadde hele familien tilstede på tribunen. Han ga de en best mulig gave med fem mål, deriblant to lekre cornere og to nydelige scoringer alene med keeper.

– Gustav har hatt mange sjanser og ikke den beste uttellingen tidligere i sesongen, men i dag stemte det. Han er ekstremt bra og er jo livsfarlig hver gang ballen går i hans retning. Det er veldig godt å ha han på topp der, sier trener Sverre Horn til Dagsavisen etter kampen.

Gustav Eriksson sendte dette til Dagsavisen etter seieren over Ullevål.

To cornermål

Nevnte Eriksson startet scoringsballet på bandyens festdag etter bare tre minutter, da han fikk drømmetreff på corner. Eriksson kom som vanlig inn i høy fart inn i straffeområdet i det corneren ble slått, og han fikk et kjempetreff og hamret ballen opp i nettaket til 1-0.

1-0 ble til 2-0, også det på corner og det fra Eriksson, etter 12 minutter. Denne gangen la han ballen lavt mellom skøytene på Ullevål-spillerne i mål. 3-0 var signert samme mann etter kvarteret da Elias Lövstedt slo en flipp gjennom til Eriksson. Han tok ned ballen og så at Ullevål-keeper Brage Lae kom ut og forsøkte å ta ballen. På iskaldt vis vippet Eriksson ballen over keeperen og i mål.

35 minutter var spilt da Ullevål reduserte til 1-3. Timian Strømdahl Fossli, ligaens store assist-konge, slo en lekker gjennombruddspasning til Fredrik Bakken. Alene med keeper gjorde Ullevåls 39 ingen feil og vippet ballen i mål.

Men denne omgangen var Eriksson sin. 4-1 var et faktum fem minutter før pause da Isac Jerner spilte gjennom svensken, som dro seg forbi Lae og pirket ballen i mål. 4-1 var også stillingen til pause.

– I pausen snakket vi om at vi regnet med at de kom til å kjøre på og bruke de våpnene de hadde med lange baller og tempo rundt på kant, så det var vi klar over. Vi hadde kontroll frem til de scoret 4-2-målet, før det ble litt spennende.

Spennende og jevnt

Nevnte 2-4 kom bare tre minutter ut i 2. omgang ved Strømdahl Fossli, som gjorde alt selv. Han fikk ball på egen halvdel, dro av åtte mann og la ballen vakkert i mål. Kjempescoring!

Så gikk det en periode på 25 minutter uten scoring, før det tok helt av de siste 18 minuttene med seks mål! Bare hør her:

* 72 minutter – Jonas Tjomsland slo en lang ball til Jesper Bergesen, som la ned kula og la den forbi Ready-keeperen. 4-3 Ready.

* 74 minutter – skudd fra Eriksson, redning, retur til Eriksson og skudd i åpent mål. 5-3 Ready.

* 87 minutter - lang ball fra Martin Dregler til Isac Jerner, som tok ned ball og hamret den opp i nettaket. 6-3 Ready.

* 88 minutter – klabb og babb i boks før Brage Falch Milde pirket ballen i mål. 6-4 Ready.

* 91 minutter – redning etter frislag, før Bakken pirket inn nok et Ullevål-mål. 6-5 Ready.

* 92 minutter – straffemål fra Felix Ljungberg. 7-5 Ready.

Ready-treneren: – Vi vant fortjent

– Det var litt bedre innsats og attitude i dag, enn det vi har hatt tidligere. Vi har fått tilbake Lars Christian Sveen på benken, så gutta hadde noen å vise seg frem for. Det var ganske jevnt en stund, men jeg synes vi vant fortjent, sier trener Horn og fortsetter.

– Vi ble litt stresset da de scoret og presser oss, men alt i alt var det en superbra 1. omgang og veldig rotete 2. omgang, sier treneren, som også ville hylle den svenske unggutten Adrian Johansson, som «var over hele banen gjennom hele kampen».

Etter ti kamper står Ready med 12 poeng – fem seire, to uavgjorte og tre tap. De er nummer fire og gikk forbi Ullevål med tirsdagens seier.

– Det har vært litt ujevnt. Det har vært flere kamper hvor vi har tenkt at vi ikke skulle vinne, men så vant vi (over Stabæk og Solberg). Så er det jo 4-4 mot Røa og 5-5 mot Høvik, det er ikke den standarden vi mener vi bør være gode for. Vi har vært for mye opp og ned, forteller Ready-treneren.

– Veldig kjipt med tap

Ullevål er nummer seks med elleve poeng, poenget bak Ready og Solberg, som begge har 12.

– Det var veldig kjipt med tap. Den første omgangen er ikke i nærheten av det vi har vist tidligere denne sesongen, og vi møtte et heltent Ready som fikk en bra start, som vi ikke klarte å hente inn. I andre omgang viste vi mer av det som bor i oss, men alt i alt så slapp vi inn litt for mange enkle mål, sier Ullevåls Jesper Bergersen.

- Ready kom best i gang og fikk uttelling på to cornere og noen flipper. Vi jobbet oss etterhvert mer inn i matchen, og så muligheten ved 3-4 og 5-6, men slapp inn litt enkle mål på slutten, sier lagkamerat Fredrik Bakken.

