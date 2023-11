Readys bandydamer jakter nye milepæler: - Målet er nytt gull

Oslo-laget fra Gressbanen vant både serie og NM-gull i fjor, der gullet ble sikret etter overkjøring mot Stabæk i finalen. Serien og NM-gull vant Ready også i 2021/22-sesongen, da det ble seier på straffer over Høvik i finalen.

Så langt denne sesongen står de med en seier og en uavgjort etter to kamper – 5–1 over Høvik i serieåpningen og 2–2 mot Ullevål, der poengdelingen mot Ullevål var av det overraskende slaget.

Fornyelse

– Vi er ikke veldig fornøyd, men vi vet at vi kan bedre. Vi må få tilbake gnisten! Uavgjort mot Ullevål hjalp oss forhåpentligvis med en liten realitetssjekk, og at vi ikke kan seile gjennom serien på en skøyte, for det er bra motstand vi møter, sier Ina Dahl til Dagsavisen.

Ready har fornyet seg denne sesongen – de har mistet Marie Bolme og Ida Lie, men fått tilbake landslagsspillerne Nora Bakke og Linnéa Grönquist. I tillegg har de tatt opp Pernille Schwabe og Victoria Knutsen fra yngre avdelinger.

– Nora og Linnéa er to rutinerte spillere som vi er heldige å få tilbake. Pernille og Victoria er to unge jenter med mye potensial, begge er veldig treningsvillige og det blir spennende og gøy å se de utpå isen til vinteren, sier Dahl.

– Bedre lag år for år

Hun ble belønnet med en plass på landslaget etter å ha herjet i hjemlig liga de siste årene. Denne sesongen har hun scoret i begge kampene. Også det unge supertalentet Marie Dregler, som var i Sverige og spilte med Villa Lidköping i sommer, har kommet godt i gang i sin første sesong med A-laget med to mål og en målgivende i sin ene kamp hun har spilt, som var serieåpningen mot Høvik.

Laget trenes av Felix Ljungberg og Gustav Eriksson. De har spilt for klubbens herrelag i en årrekke og har vært positive tilvekster som trenere på damelaget. Også de er glade for endringene i laget.

– Det er kult å få tilbake Linnea og Nora, og det er kjedelig å miste Marie. Men det føles ut som om vi får bedre lag år for år, så det er morsomt. Pernille og Victoria ser også bra ut, så vi er fornøyde med troppen, sier Eriksson.

Gjort endringer

Svensken røper at de har gjort enkelte endringer foran denne sesongen.

– Spillsystemet vårt er nytt fra tidligere år. Blant annet har vi en fembackslinje i det oppbyggende spillet, som vi ikke har gjort før, sier han.

Nevnte Ullevål, som har fått inn en rekke forsterkninger fra Stabæk, tror Eriksson blir det tøffeste laget å møte.

– Det er synd for norsk damebandy at vi har mistet et lag (Stabæk), men Ullevål ser bra ut, med sine nye spillere. De blir nok de hardeste å slå, som vi så i seriekampen. Derbyene mellom oss og dem kommer nok til å bli hete, sier han.

Og hva målsettingene er for årets sesong?

– Målsettingene for i år er ikke noe lavere enn i fjor, vi ønsker å være i toppen og det skal vi jobbe hardt for. Vi skal vinne gull, ja, sier Dahl lurt.

-Spillerne er sultne, det samme er klubben. Målet vårt er gull, selvfølgelig, avslutter Eriksson.

---

FAKTA

Dette er lagene i årets eliteserie for damer:

Drammen, Høvik, NTNUI, Ready, Solberg, Ullevål.

---

