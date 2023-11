Bandystart: Ullevål vil til semifinale

Det har nemlig blitt tap i kvartfinalen i sluttspillet de siste fem sesongene for Ullevål. Etter at de skuffet stort og bare ble nummer ni i 2016/17-sesongen, har det samme skjedd hvert år:

· I 2017/18 ble de nummer åtte i grunnserien. I kvartfinalen møtte de seriemester Solberg og tapte tre strake – 2-8, 2-5, 3–5.

· I 2018/19 ble de nummer sju i serien. I kvartfinalen fikk de igjen stryk av Solberg i tre kamper (3-5, 4-6, 1-6).

· I 2019/20 ble de igjen nummer åtte. De trakk Oslo-rival Ullern i kvartfinalen og vant én kamp, men tapte fire og røk ut (4-8, 2-3, 5-4, 4-6)

· I 2020/21 ble det ikke spilt sluttspill som følge av koronapandemien.

· I 2021/22 var de nære! De var gode i grunnserien og ble nummer seks, og trakk Mjøndalen i kvartfinalen. Ullevål vant kamp én og to (3-2, 3-2), og måtte bare vinne en av de tre neste, men tapte så 4-7, 2–6 og 2–3. Det var en utrolig kollaps.

· Og heller ikke i 2022/23 kom de lenger enn kvartfinale. Etter en ny 6. plass i serien trakk de Drammen i kvartfinalen. Der ble det exit etter tre kamper – 2-3, 6–7 og 3–5.

Naturlig nok sikter Ullevål høyere nå enn å igjen ryke i kvartfinalen. Topp fire i serien og minst en semifinaleplass er sesongens mål.

– Hvordan skal dere klare det?

– En solid defensiv gjennom hele sluttspillet tror jeg er nøkkelen for oss, sier Fredrik Bakken.

– I en semifinale kan alt skje. Vi må fortsette å jobbe målrettet og fokusert for å utvikle spillet vårt. Samtidig blir hver kamp vanskelig i år og alle må være klare over at det koster å vinne matcher, sier kaptein Jonas Tjomsland.

Kvalitetskeepere inn

Som i alle bandyklubber har det vært utskiftninger også hos Ullevål. Ut med keeper Simen Lycke Kjøllmoen (Høvik), Jesper Sagen (studier) og Harald Sverdrup (lagt opp), mens Joel Emanuelsson, Brage Lae og Casper Kamfjord, samt tre juniorer, har kommet inn.

– Både Brage og Casper er to veldig bra keepere. Brage har masse erfaring fra Allsvenskan i Sverige (nivå to) og er med i landslagsdiskusjonen. Casper har hatt en veldig fin utvikling i Ullern og Skeid og kommer tilbake med mye mer rutine. Joel har kommet veldig bra inn i spillet fra sin høyre halfposisjon. Han er ballsikker og en god pasningslegger, samt at han kan tråkke selv, sier Bakken om trioen.

– De tre juniorene Mikkel Hartberg, Kristian Sandlie og Jørgen Vogt har vært med på store deler av barmarken, samt istreninger i hockeyhall. Alle tre har fått sin debut i ulike treningsmatcher, og de har alle gjort sine saker bra! Mikkel har scoret flere mål og viser at han absolutt er med på å konkurrere om en plass på laget fremover i banen, sier Bakken.

– Laget ser veldig bra ut, sterke nysigneringer i Brage Lae og Joel Emanuelsson! Samtidig har vi sterke juniorer som alle kommer til å gjøre avtrykk i årets serie, sier kaptein Tjomsland.

Imponerte mot Stabæk

Fire kamper i Sverige har det også blitt – seire over Blåsut og Surte (5-2 og 4-3), uavgjort mot Højden og tap for Kungälv U (3-4). I tillegg imponerte de sist uke i treningskampen mot Stabæk, fjorårets norgesmestere, med 7-4-seier, der back Jesper Gadderud scoret hat trick.

Den siste treningskampen før seriestart endte 4–4 mot Solberg.

– Troppen og laget ser bra ut, og vi har spesielt sett bra ut nå på slutten inn mot seriestart. Det har vært veldig positive å få med oss gode resultater mot Stabæk, Solberg og Drammen i de siste treningskampene.

Hammerstad ser en tropp som er sulten på suksess.

– Gutta er klare for en ny sesong, og har lagt ned en god innsats hittil. Mye som er likt de tidligere sesongene, men for å ta det neste steget i en det som trolig vil bli en jevn serie er hele troppen pluss støtteapparatet godt innforstått med hva som kreves og forventes av enhver, avslutter Hammerstad.

---

FAKTA

1. runde i eliteserien for menn spilles slik:

FREDAG 19.00: Drammen – Sarpsborg, Ullevål – Ready.

SØNDAG 15.00: Stabæk – Røa, 18.00: Høvik – Øvrevoll Hosle, Solberg – Mjøndalen.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen