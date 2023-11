Storseier for Ullern i Oslo-derby – fortsatt ubeseiret

APALLØKKA (Dagsavisen): 66–40 gjør at Ullern har vunnet fire av de fire første kampene denne sesongen – 60–30 over Bærum i seriepremieren, 90–83 over Ulriken, 74–61 over Asker og nå 66–40 over Ammerud.

– Det var en god lagseier hvor alle fikk minutter og leverte bra. Vi hadde god intensitet i forsvar og fikk til mye av det vi ønsket defensivt, sier Ullern-spiller Maren Mildestevdt.

– Det ser veldig positivt ut så langt. Vi har selvfølgelig hatt en kjempestart med fire strake seire, men vi har også en god vei å gå for å bli bedre samspilte i angrep. Det er uansett utrolig kjekt å være tilbake med en så fin gruppe spillere, sier Mildestvedt om de fire første kampene.

Søndag var det ingen tvil mot Ammerud, som fikk en blytung beskjed like før kampstart:

– Kapteinen vår Alexandra Polischuk fikk en strekk i leggen noen minutter før kampstart, så det ble veldig tøft fra start. De kom ut i 100 og sto veldig høyt på oss og stresset oss, noe vi ikke var helt klare for, sier Josephine Traberg.

Ullern tok ledelsen etter under ett minutt spilt, og så seg aldri tilbake. De ledet 8–2 da Ammerud tok timeout etter tre og et halvt minutt, men det hjalp lite. Etter de første ti minuttene sto det 17–5 til Ullern.

Og de hvitkledde gjestene fortsatte å kjøre på. De ledet 30–7 da Ullern traff på sin første trepoenger i kampen ved Makana Stone, som herjet for Bærum sist sesong. Men minuttet etter fikk de en trepoenger i fleisen til 33–10. Til pause sto det 37–13.

Ullern satte på cruisekontrollen i den andre omgangen. De satte to trepoengere innledningsvis og var på det meste opp med 29 poeng (54–25) før Ammerud kom mer inn i det. Med ti minutter igjen sto det nettopp 54–25 til Ullern, og da var seieren allerede i boks.

Ammerud avsluttet sterkt, så det er noe de absolutt kan ta med seg inn mot neste kamp mot Bærum neste helg. De scoret ti av de første 14 poengene i perioden og var plutselig bare 20 poeng bak (36-56), men det var for sent med tanke på å hente tilbake ledelsen.

Etter at Pia Reeves reduserte til 40–61 med 90 sekunder igjen, scoret Ullern de fem siste poengene og vant 66–40.

– Vi var litt på etterskudd og stolte ikke på hverandre. Sånt bør jo ikke skje, bare fordi vi savner Polischuk, men det var mange turnovers og vi kom aldri helt i rytme. Det ble ikke vår basket, men vi er positive og motiverte i de tre neste kampene mot dem, sier Traberg.

– En kamp vi følte vi glemte litt å spille, men vi skal brette opp ermene og kjøre på, sier hun videre.

Nevnte Stone var Ammerud beste med 15 poeng, 9 returer, 5 assists, 3 steals og 2 blokkerte skudd, mens Ullern hadde tre som scoret 12+ poeng – Aurora Toyomasu (12 poeng), Tori Solberg Halvorsen (15 poeng, 13 returer, 3 steals, 5 blokkerte skudd) og Maren Mildestvedt (16 poeng og toppscorer).

Ullern har nå 13 dagers pause før Bergen Elite venter i Bergen 18. november 13.30. Ammerud, som står med to seire og to tap, møter Bærum borte neste søndag.

KAMPFAKTA

Ammerud-Ullern 40–66 (5-17, 8-20, 12-17, 15-12)

Apalløkka, 50 tilskuere

