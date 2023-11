Røas midtbanestjerne forlenger: - Vi skal bli et lag på øvre halvdel

RØABANEN (Dagsavisen): Forrige runde rundet Røas Ragne Svastuen 100 kamper for Oslo-laget. I dag ble hun hyllet med blomster før avspark i en kamp der Røa ledet lenge, men endte opp med ett poeng hjemme mot Lyn.

– Man kan ikke si seg fornøyd etter å ha ledet kampen så lenge som vi gjorde. Egentlig er det dritt, men på den andre side var det viktig å ta ett poeng, ettersom Avaldsnes gjorde det samme. Det er vel en god målforskjell i vår favør så det ser ut til å bli Toppserie også neste år, sier Svastuen til Dagsavisen.

Hun har vært med på seks innholdsrike år. Etter forrige sesongs spesielle serieoppsett har Røa slått fra seg mye bedre i år og det kan ende med en sterk sjetteplass.

– Vi har vært igjennom det meste. Nedrykk og opprykk. I løpet av mine år her synes jeg det laget vi har nå er det mest potensial i. Det er en veldig god ting at det ser såpass bra ut her også.

Skal bli et lag på øvre halvdel

– Dette har vel sammenheng med at du signerer ny kontrakt her?

– Ja. I treningshverdagen ser jeg tendenser for at vi kan heve oss ytterligere. Det er et høyt toppnivå i oss. Og det er en ambisiøs gjeng med jenter der mange kjemper om beinet i en stor 23-mannstropp. Samtidig har vi et samhold jeg vil påstå er et hakk over resten av lagene i landet. Det er derfor jeg signerer på nytt her, sier Svastuen.

På klubbens hjemmesider sier Røas hovedtrener Geir Nordby følgende om resigneringen.

– «Raggen» er blant våre aller viktigste spillere både på og av banen, og jeg er selvfølgelig superhappy med at hun gir klubben, meg og resten av trenerteamet fortsatt tillit.

En sjetteplass på tabellen er best av lagene som kjemper på nedre halvdel. Men Svastuen og Røa, i tillegg til Lyn, ønsker å minke avstanden opp til topplagene.

– Vi har alle et ønske om å utvikle en vinnerkultur som fører til at Røa er et lag på øvre halvdel. Vi har slått Brann, spilt uavgjort mot Enga og LSK.

Ragne Svastuen og Kristin Haugstad jubler etter sistnevntes forløsende 1-0-scoring. (Håvard Sollie)

Oppfordring til klubben

Resultatene viser at Røa kan slå hvem som helst. I år har det blitt minnerike kamper, blant annet mot Vålerenga hjemme, Brann hjemme og LSK borte. Mange av tapene mot topplagene har vært knepne. Men for å ta ytterligere steg ser Svastuen også mangler i klubben.

– Det som mangler er det utenomsportslige. Vi trenger at fasiliteter og tilrettelegging for toppidrett. Jeg vil kalle oss toppidrettsutøvere, men med dårligere forutsetninger enn topplagene.

Røabanen er knallhard og står i kontrast til mange andre klubber, selv også Lyn som har et flunkende nytt kunstgress på Kringsjå.

– Banen er ikke den beste, men vi gjør det beste ut av den. Faktisk er det en liten fordel for oss når topplagene, som spiller på strøkne matter til vanlig, kommer hit til oss. Jeg vil sende en oppfordring til klubben. Det må tilrettelegges for ambisiøse jenter til å utvikle seg enda mer. Når rammen rundt er der har vi en god spillergruppe som kan kjempe på øvre halvdel i Toppserien, avslutter «Raggen», Røas jubilant.

