Seriestart basket damer: Ammerud endelig tilbake

Hamremoen er en kjent og kjær skikkelse i norsk basket. Hun har spilt for Sandvika, Bærum og Ullern, vært trener i Ullern og Asker, samt landslagstrener for flere årganger. Nå skal hun trene BLNO-laget til Ammerud på damesiden, noe hun gleder seg veldig til.

– I fjor fikk jeg tilbud av Helle Stokke om være trener for Ammerud i 1. divisjon, samt å følge opp de yngre jentelagene i klubben. Helle har gjort en kjempejobb med jentene i klubben i mange år. Ammerud ville virkelig satse på jentesiden og med tiden prøve å få et lag opp i BLNO, sier hun til Dagsavisen.

– Sesongen med jentene i 1. divisjon gikk bra, vi hadde et fint lag med god kvalitet og hadde en veldig fin sesong. Noen av jentene ville gjerne spille i ligaen og hadde erfaring derfra, så det var bare å brette opp ermene og forsøke å få til noe. Noen spillere hadde ikke mulighet til å legge inn arbeidet på grunn av jobb, studier og familie, så vi måtte rekruttere noen utenfra også.

– Målet denne sesongen er å være konkurransedyktig og gi motstand i alle kamper, sier hun.

Hentet to klassespillere

Og å rekruttere har de virkelig gjort. Ammerud har hentet inn to av de beste importene BLNO har sett de siste årene i Makana Stone, som spilte for Bærum sist sesong, og Alexandra Polischuk, som har spilt for Ukraina sitt landslag og som sist sesong spilte for Tromsø. Men Hamremoen vil ikke kalle duoen for rene importer.

– Alexandra tar en master, delvis online, på Universitet i Tromsø. Hun ville til Oslo samtidig som hun fullfører masteren. Da passet det bra å kombinere det med å spille for oss. Makana er for så vidt en import, men hun jobber full tid som trener, mentor, utvikler og mye annet for klubben. Hun er også venninne med en av Ammerud-spillerne fra i fjor og ville gjerne spille i Norge et år til.

Utenom det sier flere av Ammerud-spillerne at man må se opp for Julia Heiden fra Sverige, inkludert Hamremoen.

– Julia er en 19-åring som vil utvikle seg som barnetrener og spiller før hun skal på college. Julia spilte litt for Høgsbo i Danmark forrige sesong, men trengte å komme litt ut og prøve lykken ikke for langt unna familien, men langt nok til å bli selvstendig før det store steget til USA. Julia er en spennende spiller med mye for seg, en fantastisk jente, coachable, høy og med bra skills. Hun skal få mye spilletid slik at hun er rustet for college.

[ Nytt og ungt Ullern-lag ]

Fornøyd med sammensetningen

– Hva kan du si om laget ellers, Ellen?

– Laget i år er en god blanding av lokale spillere, folk som kjenner hverandre fra tidligere spill, venninner og ikke minst fine folk som synes basketball og lagspill er gøy. Troppen er 16 spillere nå i alder 16–36. Det er helt perfekt og sånn det bør være. Noen erfarne, noen på høyden og noen up and coming. For meg er det viktigst at de trives med basket og laget, har det fint på trening og liker å utfordres på øverste nivå. De må yte litt ekstra, trene litt mer og ofre fritid for laget. Det er mange gode spillere her, og ikke egentlig viktig å trekke fram noen spesielt. Det handler jo om laget sammen, få ting til å funke, gjøre hverandre gode, ha selvinnsikt og forstå sin egen rolle.

Hamremoen synes det er trist at det bare er seks lag i serien. Tromsø og Midtbyen måtte trekke lagene sine etter sist sesong. Det gjør at lagene møter hverandre fire ganger.

– Jeg håper at Ammerud skal være konkurransedyktig og at de andre fem lagene vil yte på topp når vi spiller mot dem. Så, det burde være flere lag, flere spillere som holder på lenger og som klarer å sjonglere privatlivet sitt med basketball. Det er bra at Ammerud skal spille i ligaen i år, vi har en superbra hjemmehall med parkettgulv og gode forhold. Vi trenger et lag i BLNO fra Oslo øst også.

Spiller er assistent

Flaka Kelmendi er i troppen, men har røket menisken og akkurat gjennomgått en operasjon. Hun går fortsatt på krykker og deretter venter opptrening i noen måneder. Om hun rekker å spille noe i det hele tatt, vet hun ikke selv. Men hun har fått tilbud om å være assistenttrener og kommer til å bidra der hun kan på benken.

– Jeg gleder meg til å lære masse på trenerfronten av en av Norges beste trenere i Ellen, sier hun.

Kelmendi, som tidligere har spilt for Høybråten, mener laget fort trenger litt tid på å bli samspilte.

– Laget består av mange nye spillere fra forskjellige klubber og land, så hovedoppgaven i første omgang er å bli ordentlig samspilte. Det positive er at vi har mange spillere som har spilt BLNO i ett par sesonger, så de kjenner til tempoet og lagene i ligaen. Vi har mye erfaring og rutine i blant annet Alexandra og Makana, og allsidighet i Josephine (Traberg) og Julia (Heiden).

[ Toppidrettsutøvere under fattigdomsgrensa ]

Tilbake til barndomsklubben

Adrianna Berg spilte sammen med Kelmendi i Høybråten. Hun er svært optimistisk før den kommende sesongen.

– Jeg tror man fra første kamp kan se at dette er et lag som liker hverandre og å spille sammen. Og selv om det sikkert blir litt krøll når laget er såpass nytt, er det alltid god stemning på trening, og et lag som kommer til å støtte hverandre. Jeg er glad for å få komme tilbake til barndomsklubben min og få representere Ammerud sammen med skikkelig gode spillere og en fantastisk trener som virkelig brenner for oss og klubben.

– Hva kan vi forvente oss av deg?

– Mye av det samme som før – gode screener, skyting og forhåpentligvis noen gøye blokker. Kanskje i en noe mindre rolle enn tidligere. Målet mitt på banen er alltid å gjøre oss bedre, og å ha det så gøy som overhodet mulig. Jeg har også lagt inn mye mer tid på treningssenteret enn tidligere, som jeg håper skal gjøre opp for at jeg var borte forrige semester.

– Det er alltid vanskelig å si før sesongstart. Man kan vel kalle meg litt farget, men jeg tenker alltid at laget mitt er det beste uansett – og i år er selvfølgelig intet unntak. Ellen har gjort en superjobb med å sette sammen et lag som jeg håper og tror kan konkurrere helt i toppen. Vår største styrke tror jeg blir hvor store vi er og hvor dypt vi går på forward-siden.

[ Og slik er ståa for Ammerud menn ]

Og hvem tror Hamremoen blir deres tøffeste utfordrer?

– Tøffeste utfordrer er vanskelig å si. Det er mange endringer i lagene nå, men jeg tror Ullern kan få en god sesong. Ulriken er alltid en utfordrer med både erfarne og unge veldig skilled og sultne spillere, Asker vet jeg ikke helt hva blir til med ny trener og mange unge på parallell fra Centrum. Bærum har også et spennende lag med de gode 04–05 spillerne til Henning Bergh, pluss Eirin og ikke minst Emma Hergot, begge hjemme fra spill i utlandet. Bergen Elite har jobbet hardt i mange år, de har få spillere, men er samspilte og dyktige, avslutter hun.

– Nevn to spillere vi skal legge merke til?

– Ja! Hvis jeg skal nevne to må det bli Julia på nesten 190 og Henon! Julia (eller Slim, hun kalles) er en skikkelig rim-runner, og er en trussel både inne og fra treeren. De armene der er over alt. Henon har blitt MYE bedre siden sist dere så henne i BLNO! Bare vent og se.

[ Kommentar: Fifa får det som de vil ]





---

FAKTA

AMMERUD

Trener: Ellen Hamremoen.

Assistenttrener: Flaka Kelmendi.

Spillerstall: 2 Flaka Kelmendi, 3 Henon Ogbazion, 4 Josephine Traberg, 6 Melissa Sude Balkan, 7 Julia Heiden, 8 Viktoria Lyngstad, 9 Tiffany Da Silva Lopes, 10 Adrianna Live Berg, 11 Julia Elisabeth Bellander, 13 Andrea Fergem Faal, 14 Milena Rumenova Kodzhailieva, 17 Pia Gudmundsen Reeves, 21 Madelen Rundbråten, 22 Alexandra Polishchuk, 23 Makana Stone, 29 Samanta Straupmane.

Sannsynlig starting-5: Polishchuk (Straupmane), Traberg, Ogbazion, Stone, Heiden (Bellander).

Åpningshelgen BLNO kvinner spilles slik:

FREDAG: 19.00: Bærum – Ullern i Nadderudhallen.

LØRDAG: 14.30: Asker Aliens – Bergen Eite i Leikvollhallen.

SØNDAG: 14.30: Ammerud – Bergen Elite i Apalløkka 1

Kilde: NBBF

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen