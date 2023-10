Seriestart basket kvinner: Nytt og ungt Ullern-lag

Flere utskiftninger til tross – Frey gleder seg stort til den kommende sesongen, med et talentfullt Ullern-lag.

– Vi har fokus på utvikling av de unge nå. Det er det som er hovedprioriteten vår. Vi har veldig mange unge jenter på laget og det er en veldig spennende gruppe. Resultatmål blir vanskelig å sette, selv om vi vil vinne hver kamp vi spiller. Det viktigste er utviklingsmålene våre.

Basketfamilien

Det sier Ståle Frey til Dagsavisen før Ullerns serieåpning mot Bærum 9. oktober. Han går nå inn i sin 45. sesong i og rundt Ullern-laget, og etter å ha tatt over laget halvveis i 2021/22-sesongen, går han nå inn i nok en sesong som hovedtrener med klubben.

Frey-navnet er for øvrig veldig kjent for alle som er glad i basket i Norge:

Pappa Ståle Frey har 65 landskamper for Norge (bare fire spillere har flere) og 45 år som trener. Mamma er Hege Eika Frey som fortsatt er aktiv, og som spilte på toppnivå i mange år. Også lillesøster Anniken er landslagsspiller – og er nå på college i USA, etter å ha spilt for Ullern tidligere. Sønnen Harald er Norges beste basketspiller for øyeblikket og spiller på toppnivå i Tyskland. Med andre ord – nok basket!

Mange utskiftninger

Denne sesongens Ullern er ganske annerledes fra sist sesong: Laura Martinez Basora, Malin Schneidt (kommer etter jul), Selma Sørensen, Lily Izadi, Elin Kjølseth og Hannah Ullersmo har alle forsvunnet. Inn har Vilde Havnes og Maren Mildestvedt kommet, samt et par ungjenter fra egen junioravdeling og med parallell spilletillatelse for Ullern og Oppsal.

– Vilde og Maren er veldig solide forsterkninger. De er guarder, over 1.80 høye og har masse fart. Vilde har vært på aldersbestemte landslag, senest U20 i sommer, og hun var god for Tromsø før de trakk laget. Hun er ambisiøs og vil utvikle seg videre, så hun kom til Oslo for å finne seg en klubb. Vi gleder oss til å se hva hun kan få til hos oss, sier han om 2004-modellen som skal kombinere basketen med å jobbe deltid.

– Maren har hatt fire års pause, men det er lett å se at hun kan spille. Hun kan både skyte og gå inside, og både hun og Vilde kan dekke opp høyere spillere. De er begge veldig anvendelige. Maren har vært innom alle landslag tidligere og er i god form, sier han.

Gleder seg til å spille

Nevnte Mildestvedt var brennhet for Gimle under NM-sluttspillet i april 2019 med 20 poeng i semifinalen og 20 poeng i finalen, der Gimle vant på utrolig vis, etter å ha ligget under med 20 poeng fem minutter før slutt. Siden den gang har hun vært borte fra basketballen.

Mye av grunnen til at hun skal ikle seg Ullern-drakten den kommende sesongen, er at bergenseren har fått jobb i Oslo. Da klaffet det bra å spille basket igjen, som hun har savnet de siste årene. Hun forteller at Ullern virket som en god match både trening- og spillemessig for hennes del, og hun er også full av lovord om gruppen.

– Hvordan er det å ha Ståle som trener?

– Jeg hadde litt kjennskap til Ståle fra før, noe som også spilte inn på valg av klubb. Han er en mann som virkelig brenner for basketen, hvor engasjementet hans virkelig skinner igjennom som trener. Inntrykket så langt er veldig positivt. hvor han prøver å få alles styrker fram.

På spørsmål om hva man kan forvente seg av Mildestvedt den kommende sesongen, svarer hun at motivasjonen for et godt comeback er på topp. Samtidig prøver hun å minne seg på at det er lenge siden hun har vært i gamet og at hun ikke er den samme som før, da hun gikk på basketlinje og kunne legge opp livet rundt basket.

– Litt prøving og feiling første sesongen må jeg tåle, men håper jeg kan bidra til bra lagspill etter hvert sammen med den supre gjengen i Ullern. Målsettingen er å utvikle oss og kjempe i toppen. Vi er en god gruppe som pusher hverandre til å bli bedre.

Veteran blir med enda en sesong

Ellers er det godt nytt for Ullern-fans at landslagsspiller Tori Solberg Halvorsen, som har vært en av Norges beste spillere de siste årene, tar en ny sesong.

– Tori er rutinert og klar for en ny sesong. Hun synes fortsatt det er gøy å spille, og hun er i god form, så det er topp at hun er med. Hun kombinerer det med å trene U19-jentene. En fin mentor på damelaget som jeg er glad for å ha med, sier Frey.

– Hva kan du si om troppen sett under ett?

– Vi har mistet mange og fått litt smalere stall, men vi ser ikke noe dårligere ut enn sist sesong. I 2022/23 hadde vi rundt 20 i stallen og alltid 12–15 på trening. Nå er vi 12–13 totalt, så vi er litt mer sårbare, men vi har en god junioravdeling i tillegg. Gruppen er veldig fin og spennende, og jeg har troen på at vi kan spille bra basket med den gruppa vi har.

Viktigst med sluttspillet

Det er rekordfå lag i dameserien denne sesongen. Bare seks er påmeldt etter at tre har forsvunnet (Høybråten, Tromsø og Midtbyen) og ett har kommet til (Ammerud). Derfor blir det ikke et veldig stort fokus på hvordan det går i seriespillet, sier Frey.

– Der handler det om å komme oss i form og spille inn et system som gjør oss gode i sluttspillet, avslutter han.

Vilde Havnes, som var Tromsøs beste i en årrekke, er også ny Ullern-spiller. Det er to spillere som garantert kommer til å heve nivået på laget. Marika Kromberg er også tilbake etter ett års pause. Av spillere ut kan vi nevne spanske Laura Basora, Lily Izadi, Hannah Ullersmo og Elin Kjølseth. Malin Schneidt er på utveksling i Canada fram til nyttår og blir ikke å se i starten av sesongen.

