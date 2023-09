20.000 løpere i Oslos gater

Det er fortsatt halvmaraton (21km) som samler flest deltakere og som blir en klassisk massemønstring.

Start og mål er på Rådhusplassen og løypa er den samme som de siste årene. Først en sløyfe rundt Frognerparken, så ned til fjorden ved Sjølyst, så langs havna innover til Akershus festning, så en runde opp rundt St. Hanshaugen, der den største stigningen kommer, før løypa vender tilbake gjennom sentrum til Rådhusplassen.

Denne traseen løpes to ganger av maratonløperne som har start om morgenen. Midt på dagen lørdag er det meldt 13 grader og regn.

Over 40 år

Oslo Maraton ble for første gang arrangert i 1981. Fred Lebow, grunnlegger av og leder for New York Marathon, deltok og omtalte løpet som ett av de beste arrangementene han hadde deltatt i, og et eksempel til etterfølgelse for andre arrangører.

Grete Waitz satte uoffisiell verdensrekord på halvmaraton i 1982, med tiden 01.07.50.

Siden ble arrangementet uløselig knyttet til henne og en løpsbilgen hennes suksess medførte.

Etter at Grete Waitz døde i 2011 ble 10 kilometeren døpt om til heder for henne. “10 for Grete” ble navnet etter en navnekonkurranse. Dette løpet er for alle mosjonister, også de som har som eneste formål å fullføre.

– Det er god helse i hver meter du løper, sa Grete Waitz til Dagsavisen da vi snakket med henne om helseaspektet ved å bevege seg noen år før hun gikk bort.

[ Oslos halvmaraton, meter for meter ]

Ble stanset

I 1994 passerte man 14.000 løpere, en rekord som skulle stå i 15 år. Da var over 20.000 med.

Så kom den berømmelige pandemien og løpet måtte avlyses i 2020 og 2021. Da ble det arrangert virtuelle løp slik at folk kunne holde seg i bevegelse.

I 2015 innførte man Oslo-trippelen, løpet for dem som aldri får nok. Da må man fullføre både maraton, halvmaraton og 10 kilometeren. Det er ganske få som kommer gjennom nåløyet til start i denne konkurransen.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!





---

FAKTA

Dette er lørdagens program for Oslo Maraton:

09.00: 10 km racing rullestol.

09.25: 42 km maraton.

11.00: Sportyløpet (6-13 år)

12.45: Miniløpet (0-5 år)

13.25: 21 km halvmaraton. Forskjellig starttider for de mange puljene.

16.15: 10 km for Grete.

---