Ullevåls landslagsspiller vant klubbmesterskap i golf: - Blir kun bandy fremover

Hansen Bakken vant nemlig klubbmesterskapet i golf på Sorknes, der hun har hytte, i sommer. Hun føyer seg med det inn i rekken av bandyspillere som også er solide golfspillere.

– Det passet å være med der, siden jeg var på hytta samtidig. Jeg spilte tre gode runder og vant greit over de andre som var med, sier hun.

– Blir det å satse golf fremover nå, etter seieren?

– Haha, neinei! Det blir bare bandy fremover, selv om jeg synes det er gøy å spille golf. Jeg har 10 i handikap og spiller mest på hytta. Jeg har ikke spilt veldig mye golf de siste årene og jeg har ikke prøvd meg mot de beste i landet i noen turneringer. Jeg kan slå fast at det ikke blir noen golfsatsing fremover, sier hun og ler.

Kort 2022/23-sesong

Derimot er hun klar for en ny sesong med Ullevål. Sist sesong ble amputert siden hun brakk armen like før seriestart på en juniortrening der hun falt da hun skulle rundt en spiller. Dermed ble det bare to kamper i 2022/23-sesongen.

– Jeg tror det blir en bra vinter og håper å få med meg mer denne sesongen enn sist år. Armen er grei nå, jeg har en plate inne i armen som fungerer og stabiliserer. Jeg satser på at det går fint, sier hun til Dagsavisen.

Hun er nyutdannet sykepleier og jobber nå på Ullevål sykehus, på lungemedisinsk sengepost. Hun innrømmer at det har vært tøft og en brå overgang å gå fra å være student til full jobb.

– Jeg har blitt kastet ut i det, selv om man har flinke folk rundt seg hele tiden. Det har vært veldig lærerikt og jeg har fått mye ansvar. Jeg skal prøve å få turnusen til å gå opp med bandyen denne sesongen. Jeg forsøker å få flyttet vakter så jeg får vært med på samlinger med Norge og treninger og kamper med Ullevål.

[ Skeid fikk kjeft av sine egne ]

Fått inn forsterkninger

Ullevål har vært en kasteball i Dameserien de siste årene, men har forsterket seg kraftig foran årets sesong. Stabæk har ikke hatt nok spillere til å stille lag den kommende sesongen, som gjør at Ullevål har fått fire veteraner i Lene Skrettingland, Birgitte Taugbøl, Hedda Bærøe og Vibeke Tonning.

– De hjelper stort. Det er veldig hyggelig og gøy at de valgte oss. De gjør at vi med ett blir et mye bedre lag. Jeg tror vi kommer til å bite godt fra oss, sier hun.

[ Oslo-lagene i 3. divisjon: Nå er Frigg best ]

Kom med videre på landslaget

Og sist uke kom gladbeskjeden om at hun er med i troppen som skal ha landslagssamlinger i Solbergelva og Hamar den neste tiden. Det kom etter godt spill for Ullevål de siste årene, samt en god figur på styrke- og løpetestene i Solberg før sommeren.

– Det er utrolig gøy å være med, for konkurransen er tøff med mange gode spillere. I tillegg spilte jeg ikke så mye sist sesong, så det var vanskelig å si om jeg ble tatt ut eller ikke. Men jeg er veldig glad for at jeg er med nå, sier Hansen Bakken, som representerer Ullevål under neste samling sammen med Skrettingland.

Sesongens dame-VM spilles i Sverige i mars, mens Dameserien begynner i midten av november. Da med en veldig klar Hansen Bakken på startstreken med kapteinsbindet rundt armen for Ullevål.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!