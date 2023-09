Kjelsås’ Fløy-mareritt fortsetter: – Helt grusomt fra start til slutt

GREFSEN STADION (Dagsavisen): De som er glade i breddefotball husker nok den siste serierunden i 2021, 14. november, da lagene møttes til dyst. Fløy måtte vinne og ha bedre målforskjell enn Fram Larvik for å holde plassen, for før kampen var Fram foran med tre poeng og lå på den siste trygge plassen.

Fram tapte 1–2 for seriemester Skeid, og det så lenge mørkt ut for Fløy, som lå under 0–1 til pause. Men en sensasjonell snuoperasjon gjorde at de ledet 3–1 på overtid. De trengte ett mål til for å holde seg, og da Ole Thorsen satte inn 4–1 til Fløy i det 93. minutt, gikk Fløy forbi Fram med ett måls margin. Det utløste utrolige scener på Grefsen kunstgress.

Lørdag var det glemt – eller? Kjelsås kom uansett til kampen uten de to forsvarsgeneralene Ola Bjørnland (kjenning i hamstringen) og Martin Helmer Rusten (operasjon, ute til november), som var tydelig å se.

Svært skuffet

Uten kaptein Bjørnland og stopper Rusten klarte ikke å slå Fløy denne gangen heller. Tar vi med oss at Fløy slo Kjelsås 1–0 i april, har Fløy nå vunnet de tre siste kampene innad mot Eivind Kampen og co.

Og naturlig nok var Kampen langt nede etter tapet.

– Hva skal man si, vi fortjener ikke noe mer enn det vi ikke fikk. Det var noe av det mer rufsete jeg har sett av oss defensivt spesielt. Helt grusomt fra start til slutt i det defensive arbeidet. Da blir det vanskelig å få noe særlig rytme på ting. Vi skaper en god del sjanser i begge omganger, men for lite. Vi bør score mer, men Fløy kunne scoret dusinet, sier Kjelsås-treneren.

– Jeg er helt rystet over det vi gjør defensivt. Jeg har ikke sett maken, sier han, mens det imponerende antall fremmøtte Fløy-supportere feirer i bakgrunnen.

– Har dere et Fløy-kompleks?

– Tja, De er et fryktelig bra lag. De har tatt grep inn mot høsten og fått inn en del gode spillertyper. Vi møter et godt lag, men det frikjenner ikke prestasjonen vår. 2–7 på to hjemmekamper mot Fløy er ikke godt nok. Jeg vil ikke ta noe vekk fra Fløy, men det er veldig svakt av oss.

To i tverrligger!

Kjelsås kom ut i 100 og skapte en kjempemulighet etter bare 140 sekunders spill. Et frispark fra høyre traff pannebrasken til Nikolai Knezevic, som fikk gå opp upresset og heade på mål. Ballen traff tverrliggeren og spratt ut, og da kontret Fløy. Gjestenes nummer 9 – Kristian Eriksen – fikk en hel banehalvdel å løpe på uten press, og til slutt kom han seg inn i 16-meteren. Han prøvde å slå inn, men Markus Welinder fikk klarert til corner.

Corneren ble rimelig farlig. Den havnet på bakre stolpe, der Thomas Kongerud ventet. Han skjøt på volley, og denne ballen traff også tverrliggeren! En fartsfylt og morsom åpning på oppgjøret.

Ti minutter var spilt da det ble slått inn i Fløy-boksen. Ahmad Abbas raget høyest i boks og headet mot mål, men headingen snek seg noen centimeter utenfor stolpen til Fløy-keeper Ante Knezevic.

Kjelsås-kollaps på 150 sekunder

Etter det roet kampen seg flere hakk, før det plutselig smalt etter 22 minutter. Fløys høyreback Fredrik Lien var rene Diego Armando Maradona da han fikk ball på 45 meter. Han forserte fremover i banen og skjøt til slutt fra 16 meter. Ballen snek seg bak Da Rocha i Kjelsås-buret og til 1–0 til Fløy. Ikke helt Maradona, men dere tar referansen!

Patrick Askengren ble byttet innpå i 2. omgang, men klarte ikke forhindre tap (Even Lübeck)

1–0 ble til 2–0 to og et halvt minutt etter. Eivind Willumsen mistet ball i den oppbyggende fasen og Fløy kontret. Peder Dovland satte fart på skøytene og slo på utsøkt vis inn mot første stolpe. Der dukket Eriksen opp og var rolig som skjæra på tunet. Han la ballen i nærmeste til 2–0.

– Det er mye som skjer i den perioden, og enda mer som ikke skjer. Dårlig struktur, dumme balltap, dårlig sikringsforhold. You name it. Du skal slite med å finne riktige ting i den perioden der, sier Kampen om minutt 22, 23 og 24.

Og ikke tro Fløy giret ned. Nøyaktig to minutter etter 2-0-målet smalt det igjen i metallet bak Da Rocha. Et langt utspark fra Knezovic havnet til slutt i beina på Dovland. Han hamret ballen i tverrliggeren – for tredje gang i kampen!

Kjempesjanse for Kjelsås

Kjelsås var svært ufarlige i perioden Fløy herjet, men etter 31 minutter burde det stått 1–2. En corner havnet i beina på Jens Aslaksrud på bakerste stolpe. Han ble nok litt overrasket over at ballen kom, for han fikk ikke stokket beina skikkelig. Avslutningen gikk rett i en Fløy-spiller på strek og ut.

Men det burde nok også stått 3–0 etter 33 minutter, da Fløy traff tverrliggeren for tredje (!) gang. Det skjedde etter en avslutning fra Dovland fra åtte meter. Utrolig!

– Jeg har ikke opplevd tre tverrliggertreff på en omgang før. Vi pleier ikke å slippe til så mye. Det var altfor mye, sier keeper William Da Rocha.

Like før pause fikk Kjelsås en ny god mulighet. Victor Halvorsen fant Abbas på 16 meter med en chip. På helvolley banket Abbas til, men Knezovic slo ut til corner. Dermed sto det 2–0 til pause.

– Vi hadde ikke kontroll bakover. Det var helt kaos bak der. Vi tar ikke ansvar defensivt, taper viktige dueller og da scorer de mange mål. Vi snakket om å skru til defensivt i pausen og ta mer ansvar i dueller, sier Da Rocha.

Klarte ikke snu

Kjelsås var best etter pause, men det bølget fram og tilbake på sjansefronten. Fløys Dovland bommet alene med Da Rocha etter timen, mens Aslaksrud bommet en feit en etter halvspilt 2. omgang da han ble spilt fri av Leo Bech Hermansen.

Et gledens gjensyn med Simen Olafsen, som spilte for første gang siden cupkampen mot Stabæk 1. juni. (Even Lübeck)

Likevel ble det kamp igjen da hjemmelaget reduserte til 1–2 etter 82 minutter. Innbytter Sebastian Ottesen fikk ball av Abbas på bakerste, og Ottesen satte ballen sikkert i mål. Kunne vi få 2–2 og en sterk snuoperasjon?

Svaret på det ble nei. Langt inne i overtiden fastsatte Aksel Kloster sluttresultatet til 3–1 da Kjelsås rotet det til på egen halvdel og Kloster fikk satt ballen forbi Da Rocha.

Et gledens tegn for Kjelsås sin del var at Simen Olafsen var tilbake etter tre måneders skade.

– Det var godt å være tilbake. Det er tungt å komme inn på 0-2, i en kamp hvor vi blir pissa på, men personlig er det veldig deilig. Det har vært tre tunge måneder. Jeg har mange fine lagkamerater som har hjulpet meg gjennom den tiden, men det er klart at man ser mot en semifinale i cupen mot Molde som motivasjon. Så har jeg lagt ned treningen etter det, sier han.

KAMPFAKTA

Kjelsås-Fløy Flekkerøy 1–3 (0–2)

Grefsen kunstgress, 150 tilskuere

PostNord-ligaen avd. 1

Mål: 0–1 Fredrik Lien (23), 0–2 Kristian Eriksen (25), 1–2 Victor Halvorsen (82), 1–3 Aksel Kloster (93)

Gule kort: Eivind Willumsen

Kjelsås: William Da Rocha – Philip Halvorsen (Simen Olafsen etter 60), Markus Welinder (Sebastian Ottesen etter 46), Sigurd Martinussen, Leo Bech Hermansen (Markus Ottesen etter 68) – Eivind Willumsen, Jacob Blixt Flaten, Victor Halvorsen, Ahmad Abbas – Nikolai Knezevic (Patrick Askengren etter 60), Jens Aslaksrud

