Oppsal tapte i åpningsthriller på «hjemmebane»

NADDERUD ARENA (Dagsavisen): Det så bekmørkt ut for Oppsal sin del da Molde, fjorårets 4. plass i serien, gikk opp til 25-20 etter 40 spilte minutter.

Så fant de blåkledde frem et ekstra gir, etter god hjelp fra hjemmepublikumet. Anført av trioen Karoline Lund, Eira Aune og Mille Porsmyr var plutselig kampen snudd på 28-26 til Oppsal sju minutter senere.

Så viste Molde muskler og snudde tilbake, og da Karoline Lund kastet bort ballen på 31-33 minuttet før full tid, var kampen tapt. Det endte til slutt 32-33 i favør Molde.

Skuffet, men fattet

– Jeg synes vi slipper inn for mange mål. Vi taper kampen bakover, men det er gledelig at vi får snudd det. I den perioden er vi veldig gode. Så brenner vi fem 100 prosents-sjanser de siste ti minuttene, som gjør at vi taper, sier trener Henrik Wilhelmsen til Dagsavisen etter kampen.

Mille Porsmyr var banens beste og ble kampens toppscorer med ti mål. Hun var enig med trener Wilhelmsen om at kampen ble tapt i forsvar.

– Vi vet hva vi må jobbe med videre. Det er forsvarsspillet. Når vi scorer 32 mål, skal vi ikke tape. Klarer vi å løse forsvarsspillet, har vi nok det som skal til for å slå de neste gang vi møtes. Så må vi ta med oss at vi spiller jevnt mot et av de beste lagene i ligaen, sier hun.

– De har litt mer rutine enn oss, som vi så på tampen. Vi kunne dratt det i land, og jeg hadde troen på det, men det er første kamp. Jeg har troen på at vi kommer til å bite godt fra oss i år. Vi vet hva som skal til, fortsetter toppscoreren.

Om Porsmyr sier Wilhelmsen:

- Mille står virkelig opp som en kriger. Hun fortsetter der hun slapp i fjor, så at hun går foran og tar tak er gledelig.

Trøbbel med hjemmebanen

Onsdagens kamp ble spilt i Nadderud Arena som følge av at gulvet i Oppsal Arena ikke er klart for spill, på grunn av store forsinkelser fra Oslo kommune. I 2018 ble det lagt på ny gummi og ny maling på parketten, mens det i 2019 begynte å sprekke opp.

Ting har ikke blitt noe bedre de siste årene, og i 2023-budsjettet ble det bestemt at gulvet skulle rives helt. Det har tatt lang, lang tid.

– Det skulle ta seks uker, men det har tatt ti-elleve. Da sier det seg selv at det blir trøbbel for oss. Vi mister masse inntekter på denne kampen, og det får økonomiske konsekvenser for klubben, sukker Cathrine Mikkelsen i administrasjonen til klubben.

– Vi håper å være tilbake til kampen mot Byåsen 17. september, men det vanskelig å forutse. Det er verst for barna i klubben, som må trene ute på løpebanen på Trasop Arena, sier hun og sukker.

Mange nye fjes

Oppsal kom til serieåpningen mot Molde onsdag kveld med to nye forsterkninger. Karoline Lund har kommet fra danske København, mens Eira Aune har spilt fire sesonger for Silkeborg og er tilbake i Oppsal-trøya.

– De er gode, og kommer til å bli enda bedre, når de blir satt mer inn i det og får mer rytme inn i angrepsspillet, sier Wilhelmsen.

Målene rant inn i onsdagens kamp – det sto 8-7 til Molde etter 12 minutter, da Henrik Wilhelmsen tok timeout. Han kunne se at Mille Porsmyr herjet innledningsvis, og hun sto for fem av de første åtte målene til Oppsal.

Først etter 17 minutter tok Oppsal ledelsen for første gang i kampen, da Marthine Svendsberget var årvåken etter et skudd, plukket opp returen og skjøt ballen i mål, til 12-11. Faktisk ledet ingen av lagene med mer enn ett mål før det var spilt 24 minutter, da Molde gikk opp i 16-14. Til pause sto det 18-15 til gjestene i hvitt.

Bølget frem og tilbake

Oppsal scoret 2. omgangs første mål, men innledningsvis i omgangen slet de med å holde følge med Molde, som satte fart hver gang Oppsal bommet. Litt ut av ingenting var ledelsen plutselig på seks mål, 23-17, etter 35 spilte minutter.

Så fikk Molde to tominuttere på rad og Oppsal scoret to raske mål til 19-23, men da Molde gikk opp til 25-20, tok Oppsal en ny timeout. Det så ut til å hjelpe – 43 minutter var spilt da ledelsen var kuttet til to mål (23-25), som gjorde at Molde tok timeout.

Da ble også dagens tilskuertall på 314 annonsert.

– Det er jo ekstremt bra, når vi er langt uti Bærum! Vi er sikre på at det kommer over 1000 til neste kamp i Oppsal Arena, sa speakeren, til stor latter fra de fremmøtte.

Det var god kok i Nadderud Arena onsdag, selv om det ikke er Oppsals hjemmebane. (Even Lübeck )

– Det var veldig gøy å spille foran så mange folk, selv om vi gjerne skulle spilt i Oppsal Arena. Det var god stemning, så får vi tredoble tallet til kampen mot Byåsen i Oppsal Arena, sier Wilhelmsen.

Klarte ikke holde på ledelsen

Bare noen minutter senere var kampen plutselig snudd, etter at Oppsal virkelig skrudde på både offensivt og defensivt, og med ni minutter igjen sto det 28-27. Skulle snuoperasjonen være et faktum, kunne Oppsal holde ut?

To strake Molde-mål gjorde at de plutselig ledet 29-28. Det ble en kamp helt til døra, men til slutt vant Molde med knappest mulig margin.

- Vi ender litt i forsvarsposisjon til slutt. Det klarte vi ikke å håndtere. Men det er mange unge jenter og et ganske nytt lag, så det at alt ikke sitter, er ikke så overraskende, sier Wilhelmsen

Kampfakta

Oppsal-Molde 32-33 (15-18)

Nadderud Arena, 314 tilskuere

Oppsals toppscorer: Mille Porsmyr 10.

Oppsal: Celine Madeleine Amundsen, Martine Skudvig Mork, Oda Gjeisklid, Mille Tveit Porsmyr, Emma Egge Edner, Mia Kvarme ,Henriette Jarnang, Mari Stensrud, Vilde Tornes Finneide, Julie Kristine Hattestad, Karoline Lund, Guro Lundtveit Svennevig, Eira Aune, Kristin Halvorsen, Marthine Svendsberget, Hanne Jonhaugen

