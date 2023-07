Grorud tok med seg sterkt bortepoeng

Bare tre uker siden Træff slo Grorud 1-0 i Oslo var revansjens time kommet. Grorud stormet fremover og spilte seg til flotte muligheter i førsteomgangens første halvdel. De burde ledet med to, i stedet snudde Træff kampen på noen få minutter, etter å ha vært svake innledningsvis. Grorud kjempet seg tilbake og Fredrik Carson Pedersen ordnet 2-2 like før pause.

Tempoet i kampen dalte utover i andreomgang som utviklet seg til å bli en stillingskrig med få sjanser. De siste ti minuttene åpnet det seg igjen, men alle målene ble scoret før pause. Grorud tar med seg ett poeng fra en bane der Kjelsås dro tomhendt hjem tidligere i sommer.

Klart best i starten

Grorud førte kampen fra start av og var det klart beste laget. Ledelsen kom også på deres første sjanse. Og det var en flott scoring som krevde høy presisjon og kvalitet. Peder Meen Johansen slo en Paul Scholes-pasning fra dypet. Langs venstresiden hadde Fredrik Carson Pedersen startet og timet løpet til pasningen. Han satte pannebrasken til og headet inn i feltet der Nikolai Hristov stanget ballen ned i hjørnet. Panne til panne og ballen var i lufta nesten helt fra midtstreken før den landet inne i mål.

Drøyt femten minutter senere kom det et nytt flott angrep fra Grorud. Magnus Lundal satt fart og spilte ut til Didrik Sereba. Spissen slo inn med riktig vinkel der Saadiq Elmi kom for å sette nummer to. Problemet var at kampens første målscorer sto i veien rett foran mål og reddet Molde-laget.

Plutselig lå de under

Etter en meget god første 20 minutter av Grorud kunne og burde de ledet med to. I stedet for en tomålsledelse kvartveis inn i kampen utlignet Træff plutselig på sin første sjanse. En god enkeltmannsprestasjon av Mikael Haga sørget for det. Han fikk føre langt inn i feltet og satt ballen utakbart i hjørnet til venstre for Jørgen Sveinhaug.

Og få minutter senere hadde Træff tatt ledelsen. Igjen kom et skudd som Jørgen Sveinhaug ikke hadde noen sjanse til å ta. Henrik Bøe var mannen som sendte vertene i ledelsen. En svært uforutsigbar kamputvikling med tanke på Groruds dominans i innledningen.

Men det skulle likevel bli en lykkelig slutt på omgangen for Grorud. Et hjørnespark to minutter før pause var det de trengte. Peder Meen Johansen slo inn, ved bakre stolpe headet Mats Andersen inn igjen. Foran mål sto Fredrik Carson Pedersen på rett plass og ordnet utligningen. Da noterer vi både målgivende og scoring med samme pannebrask for venstrebacken i kveld.

Kaos i sluttminuttene

Etter sidebyttet ble det stillingskrig på Reknesbanen. Sjansene ble færre, men det var Grorud som hadde best kontroll. Og det var Grorud som så ut som laget til å score. Nikolai Hristov var påskrudd og holdt på å gjøre alt selv. Han satt også ballen i mål fra kloss hold, men da var det offside i oppbygningen av angrepet.

Træff var ikke i nærheten av å true målet før i kampens siste ti minutter. Slitne Grorud-bein kan ha spilt en rolle i det. Andreas Alrek ventet helt til det 83. minutt med å gjøre endringer. Markus Hammerbekk Lewis trakk seg inn og smalt ballen like over tverrliggeren til Jørgen Sveinhaug. Træff hadde et lite kjør i sluttminuttene, men Grorud kom seg unna det. Andreas Alrek satt inn debutant Akenaton Emba som bidro til å sende Grorud til en siste sjanse. Magnus Lundal tuppet ballen en halvmeter utenfor. Tidligere Skeid-spiller Ousmane Diallo Toure ble for øvrig kåret til Træffs bestemann i dag.

Resultatet betyr at Grorud forblir på 9. plass på tabellen i det denne avdelingen går inn i sommerdvale. Neste serierunde er ikke før 12. august. Da kommer Fram til Grorud Idrettspark.

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 14 søndag

Træff – Grorud 2-2 (2-2)

Reknesbanen, 200 tilskuere

Mål: 0-1 Nikolai Hristov (6), 1-1 Mikael Harbosen Aga (23), 2-1 Henrik Bøe (28), 2-2 Fredrik Carson Pedersen (43)

Gule kort: Iver Flønes, Martin Kjørsvik Træff. Fredrik Carson Pedersen, Grorud

Dommer: Bendik Haarberg, Kvass/Ulvungen FK

Grorud:

Jørgen Sveinhaug - Mathusan Sandrakumar, Mats Pettersen Andersen (William Fredriksen Bjeglerud fra 83.), Sebastian Sørlie Henriksen, Fredrik Carson Pedersen - Hassan Yusuf, Peder Meen Johansen, Saadiq Elmi (Akenaton Emba fra 89.), Magnus Strandman Lundal - Nikolai Hristov, Didrik Sereba (Fredrik Finnøy fra 83.)

---