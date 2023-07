Fabio Jakobsen bryter Tour de France

Den nederlandske sykkelprofilen Fabio Jakobsen stiller ikke til start på 12. etappe av Tour de France.

Det opplyser laget hans, Soudal Quick-Step, i en pressemelding torsdag.

– Jeg har hatt diskusjoner med teamet etter krasjen min på etappe 4 og kommet fram til at det var bedre for meg å stoppe Tour de France her. På dette tidspunktet virker det umulig for meg å komme meg til Paris. Kroppen min kommer seg ikke raskt nok, sier Jakobsen.

Spurtspesialisten tok sin første og foreløpig eneste etappeseier i Tour de France på den 2. etappen i fjor. Jakobsen står med en 4.-plass som beste resultat i årets utgave av Tour de France.