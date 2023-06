Lik lønn for herrene og damene på tennistouren innen 2027

WTA-touren i tennis jobber for at det skal være like utbetalinger for kvinner og menn også i turneringer som ikke har Grand Slam-status.

Målet er at det innen 2027 skal være samme nivå på premiepengene på kvinnenes WTA-tour som i herrenes ATP-konkurranser. Det kom fram i en pressemelding tirsdag.

Kvinner og menn får i dag like mye utbetalt for å spille Grand Slam-turneringene Australian Open, Roland-Garros, Wimbledon og US Open. Der kom likelønn på plass over tre tiår etter at WTA-forbundet ble etablert i 1973.

I første omgang er det lagt opp til at kvinnene skal få like godt betalt som menn på nivåene rett bak Grand Slam. Det vil si konkurranser som har såkalt WTA1000- og 500-status.

For å vise hvor store forskjeller det er i dag, kan vi bruke fjorårets Italian Open som et eksempel. Der fikk den polske verdenseneren Iga Swiatek drøyt 3,8 millioner kroner for å vinne turneringen. Summen var godt under halvparten av det Novak Djokovic fikk for seieren på herresiden.