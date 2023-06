Lørdagens direkte TV-sport, Norge mot Skottland

08.00: Motorsport, V8 Supercars, Darwin Tripe Crown. (Vsport3)

10.00: Motorsport, MotoGP, Tyskland GP. (Vsport3)

13.00: Sykkel, Slovenia rundt, 4. etappe. (Eurosport 1)

13.00: Dart, World Cup of Darts. (Vsport 2)

13.10: Motorsport, Formula Regional Europe, Hungaroring, race 1. (Vsport 1)

13.45: Motosport, Endurance Moto Racing, 24-timersløp Spa-Francorchamps. (Eurosport N)

15.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, gruppe J: Luxembourg - Liechtenstein fra Luxembourg by. (TV 2 Sport Premium)

15.00: Sykkel, Belgia Tour menn (med norsk lag): 4. etape, 172,6 km Durbuy – Durbuy.. (Eurosport 1)

15.00: Fotball, EM-kvalifisering, gruppe G: Litauen - Bulgaria fra Kaunas. (TV 2 Sport1)

15.15: Sykkel, Tour de Suisse, verdenstouren menn (24 av 35): 7. etappe, 183,5 km Tübach – Weinfelden. (Eurosport N)

15.15: Håndball, Champions League, Magdeburg - Barcelona. (Vsport 1)

16.05: NM-veka, klatring. (NRK 1)

17.00: Mototsport, Indycar, Grand Prix of Road America, trening. (Vsport3)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering menn, Norge - Skottland fra Ullevaal stadion. Dette blir den første kampen i denne kvalifiseringen for Erling Braut Haaland. 0-3 og 1-1 i de to første kampene gjør at Norge henger etter. Skottland står med to av to mulige seire. (TV 2 Direkte)

18.00: Håndball, Champions League, semifinale, Paris - Kiel. (Vsport2)

18.00: Fotball, EM-kvalifisering, gruppe G: Montenegro - Ungarn fra Podgorica. (TV 2 Sport 1)

18.20: Sykkel, Tour de Suisse Women, 1. etappe. (Eurosport 1)

18.30: Formel 1, F1 Canada GP, trening 3. (Vsport 1)

19.35: NM-veka, sportsdans. (NRK 1)

20.20: Baseball, MLB, Chicago Cubs - Baltimore Orioles. (Vsport pluss)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering, gruppe F: Belgia - Østerrike fra Brussel. (TV 2 Sport Premium)

20.45: Fotball, EM-kvalifisering, gruppe A: Kypros - Georgia fra Larnaca. Antatt bunnkamp i Norges pulje. Her får vi se hva Kypros kommer med til Ullevaal i deres neste kamp tirsdag. (TV 2 Sport 1)

21.00: Golf, US Open i Los Angeles, California (årets 3. majorturnering for menn), 3. runde. Viktor Hovland er med, avhengig av plassering sist natt. (Vsport Golf, 3+)

21.45: NM-veka, basketball (tre mot tre). (NRK 1)

04.30: Motorsport, V8 Supercars, Darwin Triple Crown, race 14. (Vsport3)