Saadiq Elmis første mål sikret Grorud seieren: – Det er i motgang vinnere står frem

GRORUD (Dagsavisen): Han kom fra dypet og løp seg fri, alene med keeper var han tilsynelatende kald og satt ballen mellom beina på keeper.

− Jeg må innrømme at jeg hadde høye skuldre da jeg var igjennom, men det føles godt for jeg har trent litt på det, sier matchvinneren til Dagsavisen.

Det er faktisk Elmis aller første mål for A-laget etter 60 kamper, i klubben han har vært i stort sett hele livet. Det var et godt tidspunkt å trekke den fram, for målet er svært viktig. Det sikret Grorud sesongens første seier etter en ny slitekamp på hjemmebane.

− Det er mitt første mål, endelig. Jeg debuterte jo tilbake i 2017. Det er ikke noe jeg har tenkt på i enhver kamp, men det er utrolig gøy å få målet, sier Elmi.

Etterlengtet

De startet godt og tok ledelsen, før Brattvåg utlignet og, kort tid etter, fikk keeperen sin utvist. Da hadde det gått en halvtime og etter det stanget Grorud lenge. Brattvåg lå dypt med hele laget og gjorde det vanskelig for hjemmelaget. Men Jonas Ryggs beskjed om flere løp fra dypet ble altså utslagsgivende.

− Vi ba om flere løp inn bak dem, også fra midtbanen. Vi skulle overraske stopperne deres på den måten, og til slutt funket det. Det er utrolig gøy at Saadiq blir matchvinner med sitt første mål for A-laget. Å bli matchvinner med en så viktig scoring er fantastisk. Dette er en etterlengtet seier, sier Grorud-treneren til Dagsavisen.

Skuddvegring

Grorud har hatt et scoringsproblem, men det betyr ikke at laget skaper sjanser. De kom klart best i gang på et raskt kunstgress og spilte gjestene lave. Magnus Lundal og Tollef Etholm fant rom mellom leddene opptil flere ganger. Grorud var faktisk rettvendt på 17–18 meter tre-fire ganger i løpet av de første minuttene, uten at det ble løsnet skudd! De gikk for den vanskelige siste pasningen i stedet for å avslutte. Skuddvegring?

Da er det fint at man slipper å tenke på det. Brattvågs stopper Håvard Breivik stoppet Magnus Lundal på fem meter, men ble skadet i taklingen. På den påfølgende corneren ble det tellefeil i boksen og Mats Andersen sto umarkert midt foran mål. Innsvingeren fra Peder Meen Johansen var knallhard, Andersen ble truffet uten at han rakk å reagere. Det ble også Brattvågs Emil Dahle. Ballen gikk i mål og vips hadde Grorud scoret sesongens første mål på eget gress.

– Det er nok et selvmål, ja. Det skjedde så fort at jeg ikke fikk det helt med meg. Vi blir truffet begge to. Det viktigste er at ballen gikk i mål, vi har slitt med uttellingen hittil denne sesongen, sier Mats Andersen.

Mats Andersen jubler for scoring, men det var visst et selvmål. (Håvard Sollie)

Utligning og utvisning

Groruds overtak i kampens første kvarter avtok etter hvert. Brattvåg kjempet seg inn i kampen og prøvde seg gang på gang i bakrom. Det hadde Grorud kontroll på, men plutselig lyktes det for gjestene. På deres første sjanse i kampen satt utligningen. De holdt på å skusle det vekk alene med Jørgen Sveinhaug, men Grorud fikk ikke klarert. Til slutt dundret Sondre Beite ballen i mål og lagene var like langt.

Ikke mot spillets gang, men kanskje litt ufortjent for det. Likevel skulle pendelen svinge tilbake i Groruds favør da Brattvågs keeper ble utvist for å handse utenfor sekstenmeteren. Didrik Sereba var aggressiv i presset og ballen spratt opp i armen på keeperen. Han sto den lille halvmeteren utenfor boksen sin og dermed var det gjort. Naturligvis ble Grorud laget med ballen i beina inn mot pause i etterkant av utvisningen. Nå hadde de en gyllen mulighet til å lede halvveis, men presisjonen i siste tredel ble for unøyaktig.

Kompakt bortelag

I andreomgang var Brattvågs ambisjoner tydelig. De spilte for uavgjort. Grorud hadde naturligvis ballen mest og i gjestenes banehalvdel. Mot ti mann som lå bak ballen på siste tredel er det vanskelig å finne veien, og Grorud slet. Det ble mange innlegg, lite avslutninger.

– Når de får en utvist og legger seg lavere blir det jo en annen kamp. Vi får ikke gjort de samme tingene vi ønsker elleve mot elleve. Men jeg syns vi løser det greit med spillvendinger og kombinasjoner. Vi må være tålmodige når de ligger så dypt, sier Jonas Rygg.

Fordelen med mange innlegg er at de kan ende opp hvor som helst. At Grorud fikk straffe etter innlegg er slikt som kan skje mot en dyptliggende motstander. Igjen var det hands. Didrik Sereba tok ansvaret. Ballen satte han i stanga og ut …

– Det er nok ikke den beste straffen av Didrik. Det er sånt som kan skje. Jeg må innrømme at jeg tenkte mitt da vi heller ikke scoret på den, sier Rygg.

Jonas Rygg var en lettet mann etter kampen. (Håvard Sollie)

Endelig løsnet det

For det begynte å lukte en smell. Spill mot ti mann og straffemiss. Men så prøvde Grorud en tidlig bakromsball, det tok gjestene på senga. Saadiq Elmi hadde løpt seg fri og satt ballen mellom beina på den utrusende keeperen. Da var det mye glede, og kanskje litt frustrasjon hos målscoreren, som måtte ut. God timing å score sitt første Grorud-mål. I avslutningsøyeblikket så det ut som han hadde scoret langt flere.

– Det er i motgang vinnerne står fram, sier målscoreren.

Brattvåg hadde ingenting å komme med i sluttminuttene og selv om det var et nervøst hjemmelag kunne de til slutt slippe jubelen løs for årets første trepoenger.

– Vi håper dette blir en ketsjupeffekt for det som kommer. Det er godt å få den første seieren. Nå skal vi bygge videre på det, avslutter Mats Andersen. Da er kanskje ikke Bislett og Lyn det beste stedet å dra, men det blir uansett et spennende oppgjør neste lørdag.

Saadiq Elmi kunne smile for sitt første mål og første seier i årets sesong. (Håvard Sollie)

---

Kampfakta

2. divisjon avdeling 1, runde 3 søndag

Grorud – Brattvåg 2–1 (1–1)

Grorud match kunstgress, tilskuere

Dommer: Ola Kellerhaus, Vaulen IL

Mål: 1–0 Emil Dahle (selvmål, 10.), 1–1 Sondre Beite (28.), 2–1 Saadiq Elmi (71.)

Gule kort: Samuel Tattum, Brattvåg.

Rødt kort: Sondre Løseth, Brattvåg.

Grorud:

Jørgen Sveinhaug – Fredrik Carson Pedersen, Mats Andersen, William Bjeglerud (Sebastian Henriksen fra 62.), Berger Kisaruko (Casper Myhren Fjeld fra 62.) – Mathusan Sandrakumar, Peder Meen Johansen, Saadiq Elmi, Magnus Lundal (Nikolai Hristov fra 73.) – Tollef Kvello Etholm (Theodor Kramarics fra 62.), Didrik Sereba (Hassan Yusuf fra 81.)

---