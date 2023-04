Nytt Lyn-tap: – Seriestarten har vært elendig

GRORUD ARTIC MATCH (Dagsavisen): Lyn har hatt skikkelige startvansker denne sesongen. Fasiten etter tre kamper er 2–6 i målforskjell og null poeng etter 1–2 for Brann, 1–2 for Avaldsnes og nå 0–2 for Stabæk.

– Vi har tatt for lite poeng, åpenbart. Det er jeg ikke fornøyd med og svært skuffet over. Vi burde fått med oss noe fra Brann hjemme og Avaldsnes borte, mens mot Stabæk fortjener vi ingenting, sier trener Oddbjørn Sindland.

– Vi slipper inn for mange unødvendige mål så langt i år og klarer ikke score nok. Da blir man stående med null poeng etter tre kamper. Vi må bli bedre i begge bokser og være mer effektive enn det vi har vært. Samtidig er det ikke helt mørkt. Vi skaper en del sjanser og er gode i banespillet. Vi er et lag i utvikling, så vi skal jobbe på videre, så blir det bra etter hvert, sier han videre.

Også Josefine Birkelund var skuffet etter tapet og den svake seriestarten.

– Det har vært en veldig kjip seriestart. Den har vært elendig, rett og slett. Ingen vil tape tre kamper på rad selvfølgelig, men det er surt å stå med null poeng etter to så gode kamper mot Brann og Avaldsnes. Nå mot Stabæk er vi ikke gode nok og vi er fullstendig klare over det.

Bjånesøy-dobbel på sju minutter

Det var gjestene fra Bærum som fant nettmaskene først på Grorud Artic Match lørdag.

Elleve minutter var spilt da Stabæk gikk opp i 1–0. Smilla Vallotto banket til fra 25 meter, men forsøket gikk i tverrliggeren. På returen var storscorer og kaptein Melissa Bjånesøy årvåken da hun pirket inn 1–0.

1–0 ble til 2–0 like etter. Meryll Abrahamsen fikk ballen ute til venstre og spilte fri Zara Jönsson, som på lekkert vis fant en umarkert Bjånesøy. Fra kloss hold hadde hun null problemer med å sette inn 2–0.

– De første 20 minuttene er elendige av oss. Vi er passive og slipper inn to alt for enkle mål, sier trener Sindland.

Cornelia Fladberg var nær ved å redusere da hun skjøt i tverrliggeren etter halvtimen spilt, men nærmere enn det kom ikke Lyn i hele oppgjøret. De stanget mot et smart og kompakt Stabæk-lag, som vant fullt fortjent sin første kamp for sesongen.

Oppgitt Lyn-gjeng

– Vi er bedre mot slutten av 1. omgang og har overtaket i 2. omgang og fremstår mye mer solid da, men vi klarer ikke score mål, selv om vi skaper mye. Det er surt og frustrerende, sier treneren.

– Jeg må se kampen på nytt før jeg har noe bedre svar på hvorfor vi ikke er mer med fra starten. Min umiddelbare tanke er at konsentrasjonen og tilstedeværelsen er for dårlig. Vi har ofte startet kamper bra, så det var litt nytt at vi startet så dårlig. Vi må lære av det og komme oss opp på hesten igjen, sier treneren.

– Vi har snakket mye i garderoben og alle er enige om at dette ikke er godt nok. Vi er dårligere denne kampen til å gi energi og backe hverandre. Jeg skjønner ikke helt hvorfor. Nå må vi ta læring av denne kampen mot Stabæk og tenke neste, sier hun.

Lokaloppgjør onsdag

For allerede onsdag venter Røa på Grorud.

– Jeg tror jentene er glade for at det er en ny kamp igjen så raskt, for da skal vi vise hva vi er gode for og løfte oss mange hakk. Det må vi, sier Sindland.

– Vi får ta sesongens første poeng på onsdag. Det er bra for oss at det kommer en ny kamp så fort igjen, så vi får motbevist med tanke på hva vi viste nå mot Stabæk. Vi må omstille og skru om og levere varene mot Røa, avslutter Birkelund.

---

Kampfakta:

Lyn – Stabæk 0–2 (0–2)

258 tilskuere

Mål: 0–1 Melissa Bjånesøy (10), 0–2 Bjånesøy (16).

Dommer: Satha Sejoohn Sritharan, Oppsal.

Gult kort: Kristin Holmen, Lyn, Selma Pettersen, Stabæk.

Lagene:

Lyn (3-4-2-1): Sandra Rød Ask – Anna Linnea Palm, Emilie Ludvigsen (Selma Hernes fra 81.), Iselin Sandnes Olsen – Kamilla Melgård, Julie Jorde, Cornelia Fladberg (Trine Skjelstad Jensen fra 82.), Emilie Closs – Miriam Mjåseth (Josefine Birkelund fra 45.), Kristin Holmen – Anna Aahjem.

---