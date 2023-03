Sesongen over for Oslo-lagene i BLNO: - Det er tungt

Oslo-basketballen var representert med tre lag denne sesongen i BLNO. Centrum endte på 7. plass, Ammerud på 8. plass og nyopprykkede Oppsal på en imponerende 9. plass.

Jarl Jespersen og hans Oppsal gjorde sine saker godt i klubbens første sesong på toppnivå i Norge med åtte seirer og 22 tap, og hadde tre «tap» å gå på ned til Asker på 10. plass, som skal spille kvalik denne helgen om å holde seg i BLNO.

Fikk en blytung start

Etter å ha tapt med 43 poeng for Fyllingen i debuten, 41 poeng dagen etter for Frøya, 41 poeng for Bærum og 30 poeng for Kongsberg Miners – alt i løpet av den første uken – tenkte nok mange at dette kom til å bli en sesong med 30 tap på 30 kamper. Men den gang ei. De slo Ammerud i femte serierunde, før de imponerte med to strake seirer over Asker og Fyllingen, som tok bronse i serien.

Det ble også seirer over Nidaros Jets (tre av tre ganger), Tromsø og Centrum, som gjorde at et potensielt nedrykk aldri var i fare.

– Jeg er veldig stolt av gutta. De har motbevist så mange i år og konkurrert med en rekke lag i toppen av ligaen. Om kampene hadde vært 4 x 8 minutter eller bare tre perioder hadde vi vært enda bedre! De fleste på laget debuterer i BLNO denne sesongen, så jeg er utrolig stolt, sier trener Jespersen.

Overgikk fjoråret etter tre kamper

Men der det verken ble fugl eller fisk for Oppsal sin del, gikk både Centrum og Ammerud til sluttspill. Vi starter med tigrene fra Vulkanhallen, som løftet seg flere hakk fra fjorårssesongen, da det ble en svært skuffende sisteplass med to seirer og 24 tap.

Denne sesongen klarte de å vinne to kamper allerede på de tre første kampene, mens det ble totalt elleve seirer og 19 tap og en 7. plass i grunnserien. De endte à poeng med Ammerud, men med 2–1 i kamper innbyrdes gikk Centrum foran de grønnkledde fra Apalløkka, mens det var hele ti poeng opp til 6.-plasserte Bærum.

7.-plassen betød en meget tøff kvartfinaleserie mot Gimle, som tok sølv i grunnserien og som slo Centrum i tre av tre kamper i serien. Ja, den siste kampen like før sluttspillet mellom lagene endte bare med 75–70 i Gimles favør, men de var på papiret store favoritter mot Centrum.

Gimle ble for tøffe

I best-av-tre-serien møttes lagene i Bergen sist onsdag for den første kampen. Centrum scoret kampens to første poeng, men havnet bakpå fra start og var 14 poeng under i den andre perioden. Så avsluttet Centrum perioden sterkt, og noen minutter ut i tredje periode var de bare fire poeng bak på 48–52. Da sa Gimle takk for følget og scoret 15 av kampens 19 neste poeng til 67-52, en ledelse Centrum aldri klarte å hente igjen. Det endte 91–75 i den første kampen.

For å ha et håp om semifinale måtte kamp to vinnes lørdag, men også da havnet Centrum bakpå fra start. Gimle ledet med 12 etter 1. periode, med 21 til pause og økte ledelsen til 36 på det meste i 3. og 4. periode. Kampen endte 98–64 til Gimle, som vant serien 2–0 og er videre til semifinale. For Centrum sin del er sesongen over.

– Gimle er et veldig godt lag, som holder et høyt tempo som er vanskelig å holde følge med. De er omringet av gode skyttere, og når de har dagen, er det få som kan slå de. Kudos til dem, sier lagets kaptein Johannes Dolven.

– Jeg tenker at vi spiller greit og konkurrerer med Gimle i første kamp, men blir skuffet etter den andre kampen. Da er vi ikke helt med. Det hadde vært gøy med en kamp tre i Bergen, men det ble det dessverre ikke, sier Christoffer Heggelund.

Ikke veldig fornøyd

Om sesongen sier Dolven:

– Totalt sett har sesongen bestått av mange opp og nedturer, men jeg er fornøyd med stegene vi har tatt. Det er et prosjekt som tar tid, og ingenting er snudd på en sesong eller to. Definitivt et steg i riktig retning for Centrum, så får vi se hvordan neste sesong blir. Vi er heldige som har såpass mange flinke mennesker i klubben som står på enormt bak kulissene.

– Sesongen har vært veldig opp og ned, men veldig lærerik! Vi viser at vi kan spille bra mot de beste lagene. Jeg er veldig glad for å ha vært en del av Centrum i år, sier Heggelund.

Trener Inge-Aleksander Kristiansen var skuffet etter tapene mot Gimle og sa følgende til basketforbundet sine nettsider:

– Jeg syns ikke vi har hatt god nok progresjon, men vet ikke helt hvorfor. Men vi har tatt noen «skalper» og gått fra å vinne to kamper forrige sesong til 11 nå og kommet til playoff hvor vi taper to mot de regjerende mestrene. Jeg syns det er et steg i riktig retning.

Opp og ned for Ammerud

For Ammerud sin del var sesongen en klassisk berg-og-dalbane, som det ofte er med de grønnkledde. Der andre lag har vært stabile og spilt med stort sett de samme over en hel sesong, var ikke det faktum for Ammerud. Bare to av de fem som startet første seriekamp mot Centrum i september (55-96-tap) startet mot Kongsberg Miners i sluttspillet!

Xavier Cheatham-Sewell og Bryan Battle, lagets to nye importer, ble klare første i kamp fire mot Tromsø, og spesielt Cheatham-Sewell var en viktig brikke for Ammerud med 19,1 poeng og 5,5 returer. Også Battle var god med 15,3 poeng og 6,3 returer, samt deres svenske Mustapha Dibba (20 poeng, 10 returer).

Grunnserien endte med 11–19 i antall tap-seirer og 8. plass, inkludert sterke seire over Frøya, Gimle og Ammerud. Men det ble også tap for Asker, Centrum (to ganger) og Oppsal, så å si at Ammerud var ustabile er ingen underdrivelse.

Klare tap for seriemesteren

Men 8. plass i grunnserien betyr å møte serievinneren, og i denne sammenhengen betød det Kongsberg Miners for Ammerud. I kamp 1 kom Miners ut i 100 og hadde på langt nær avgjort kampen allerede etter ti minutter, da de ledet 36–16. På det meste ledet Miners med 32 poeng, men en sterk 4. periode av Ammerud (32–15) gjorde at de «bare» tapte med 14 poeng, 82–96.

I kamp to søndag kveld i Apalløkka kom de grønnkledde ut i 100 og ledet 22–15 i 1. periode, men sakte, men sikkert hentet Miners inn ledelsen. Til pause ledet gjestene 51–36 etter å ha vunnet 2. periode 34-14, og til slutt tapte Ammerud 70–107 i kampen de måtte vinne. Dermed er sesongen til Ammerud over.

– Kampene mot Kongsberg var ikke enkle for oss. Størrelsen til Kongsberg ga oss mange problemer, siden vi sliter på samme posisjon. Vi spilte bra i første periode i kamp to, men selvfølgelig er det ikke nok. Jeg hadde ønsket meg en seier eller to til før sluttspillet slik at vi kunne ha møtt Gimle, der vi kunne hatt en bedre sjans siden vi matcher bedre opp med dem. Vi har spilt jevnt mot dem tidligere og, så da hadde vi fort hatt litt mer selvtillit. Men Kongsberg var bedre enn oss, sier trener Marco Sanders.

– Det er ingen tvil om at resultatene ikke gikk vår vei. Vi tapte begge kampene, og det er selvfølgelig skuffende. Jeg tror en av hovedårsakene til dette var at vi ikke fungerte optimalt som et lag. Vi hadde våre øyeblikk, men vi klarte ikke å være på topp gjennom hele kampene. Miners var sterke motstandere, og de utnyttet våre svakheter effektivt, sier Tom Talgø.

Brukbart fornøyde med sesongen

Om sesongen totalt sett sier Sanders:

– Hva skal jeg si om sesongen … En del skader og en dårlig start gjør at jeg sitter igjen med en del spørsmålstegn. Vi ønsket å gjøre et bytte på en importposisjon allerede i november, men midlene var ikke der. Vi fortsatte med det vi hadde og med sluttspillet som mål. Jeg var skuffet overfor spillerne etter tapene mot Kongsberg, for jeg føler vi hadde mer å gi og et enda høyere toppnivå. Men jeg er fortsatt stolt av gutta, som gikk til sluttspill og som spilte hardt til slutten.

– Når det kommer til sesongen sett under ett, har det vært en utfordrende tid for oss. Vi har dessverre hatt en rekke skader, noe som har påvirket lagets prestasjoner. Til tross for dette, har vi jobbet hardt for å utvikle oss og forbedre samspillet, sier Talgø.

– Denne sesongen har vært preget av mye politikk og misnøye. Vi gikk fra 14 ivrige spillere 6–7 mot slutten av sesongen på kamper og enda færre på trening. Så dette er tiden for oss å ta en titt på hva som må endres for å øke trivsel hos spillerne, sier Jonathan Mæhlum.

