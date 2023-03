VIF-tap på Hamar: - Slik skal vi snu det

HAMAR (Dagsavisen): Det er ingen nedtrykt målscorer vi møter før lysene slukkes i CC-Amfi søndag kveld. Det første semifinalen fortalte er at dette kan bli mange kamper før det er avgjort.

– Ja, dette blir neppe avgjort raskt. Storhamar setter sjansene bedre enn oss. Vi har to i metallet, men har litt marginer imot. Slik er dette gamet, sier Jørgen Karterud til Dagsavisen.

– Det kan bli kamper annenhver dag hele uka, hvordan utnyttes hviledagene?

– Nå blir det kampanalyse mandag morgen der alle spillerne får tilsendt klipp på sine telefoner. Så blir det en lett økt for å få ut slagget. Det blir nye fysiske kamper og vi er trent for dette. Tap er alltid surt, men vi vet jo hva dette handler om. Vi har ikke det siste lille ekstra som skal til for å avgjøre matchen her i dag, sier han.

VIF-supporterne var mange, men ganske rolige på Hamar søndag. (Reidar Sollie)

– Hjemmebanefordel?

– Ja, man får med seg energi fra fansen, her er jo egentlig hele Hamar by på plass. Likevel synes jeg Klanen gjør en god jobb, de fyller opp bortefeltet de også, sier Karterud, som gleder seg til første hjemmekamp på Jordal tirsdag.

Med fullt trykk fra Jordal og litt mer energi i laget, mener han VIF skal snu dette gjennom mer kontant og direkte spill.

Semifinalene spilles best av sju, med kamper annenhver dag helt til et av lagene har fire seire.

I den andre semifinalen leder Stavanger Oilers 1–0 over Sparta.