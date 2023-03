Svak første periode ødela for Grüner - ett poeng kan likevel vise seg viktig

GRÜNERHALLEN (Dagsavisen): Hjemmelaaget hadde sjansene og skuddene, men Comet var mest effektive lørdag kveld. Likevel kan ett poeng være gull verdt for Grüner.

Som i fjor er Comet fra Halden med i kvalikserien om spill i Fjordkraftligaen neste sesong. Denne gangen er de for alvor med i kampen, kom fra to strake seire og var fulle av selvtillit i Oslo denne lørdagskvelden. Det ga en thriller av en hockeykamp.

Comet grep sjansen

Grüner dominerte den siste perioden og ekstratiden, men klarte ikke å utnytte det. I stedet var gjestene fra Halden dødelig effektive. Avgjørelsen falt i ekstratidens fjerde minutt da Comet scoret på sin eneste sjanse.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

– Det skal ikke gå dit at de får avgjøre på overtid. Vi skulle avgjort dette lenge før det, allerede i andre periode, sier Grüner-trener Morten Elverud til Dagsavisen.

Før det var det en hockeykamp som gikk igjennom flere faser, der mye action skjedde med kort mellomrom. Grüner var litt på defensiven fra start, men vokste seg inn i kampen, særlig i midtperioden. Gjennomgangsmelodien var likevel at Comet scoret før Grüner utlignet. Stillingen før den siste perioden var 3–3 og 19–19 i skudd. Grüner dominerte også den siste perioden, men fant ikke veien til nettmaskene.

– Vi sliter med å føre kampene når vi har momentum. Der har vi litt å jobbe med, sier Morten Elverud som sier at laget som så mange ganger tidligere sliter med å bygge på gode prestasjoner, som mot Ringerike sist.

– Jeg har sagt det mange ganger før, vi sliter med to gode prestasjoner på rad. Jeg er utrolig skuffet over hvordan vi kommer ut i første periode i dag, og hele den perioden er svært dårlig av oss. Jeg kom ut av telling på antall minutter vi hadde i utvisningsboksen. Da får Comet momentum og tro på at de kan få til noe her. Nei, dette var en skuffende prestasjon av oss, sier Morten Elverud.

[ Grüner vant årets viktigste kamp ]

– Dårlig mot 1. divisjonslagene

Grüner er fortsatt i en god posisjon etter kveldens overtidstap, men her burde Grüner hatt minst to poeng og satt seg selv i en enda bedre posisjon med to kamper igjen av sesongen.

– Vi spilte dårlig mot Comet borte, også mot Lørenskog. Mot dem har vi litt å revansjere. Vi har vært dårlig mot disse 1. divisjonslagene, vi klarer ikke å føre de kampene. Det er jo ikke noe vi gjør så mye i sesongen ellers. Til å ha spilt tre dårlige kamper mot Comet og Lørenskog har vi likevel greid å ta med oss poeng til at vi enda har dette i våre hender, så det tar vi med oss, sier Elverud, denne gangen med et smil.

Ett poeng kan faktisk vise seg å være akkurat nok til at dette er avgjort etter neste runde. Om de slår Lørenskog samtidig som Ringerike vinner over Comet etter full tid vil det være nok. – Vi har noe å revansjere mot Lørenskog så jeg vil se en god prestasjon der. Det kan være over på torsdag, på andre siden kan det også åpne seg fullstendig. Vi tar ingenting for gitt. Vi må ordentlig opp i ringa på torsdag, sier Elverud.

Gjestene i føringen

Men nå om kveldens batalje. Det var mange som hadde tatt turen denne lørdagskvelden, både fra Halden og fra rundt omkring i de nærliggende kvartalene og kafeene. Med et kamptidspunkt som 18.00 var det mange som hadde rukket å unnagjøre dagens gjøremål.

Det var et heltent bortelag som tok tak i kampen fra start. De hadde initiativet i første periode, mye på grunn av et fire minutter langt powerplay, etter at Julius Kvandal pådro seg to utvisninger på rad. Han fikk de to andre rett etter han entret isen fra de to første. Comet scoret ikke i overtallet, men litt senere etter et flott angrep.

Det var en fortjent ledelse, men momentumet snudde etterpå. Det var et Grüner som ikke fikk til det offensive spillet, men plutselig scoret de på sin første store sjanse.

Jørgen Kvål fant det nærmeste hjørnet og det skapte et kaotisk kampbilde ut perioden. I minuttene som fulgte var det store sjanser begge lag, Jussi Tammela fikk den største alene med keeper. I periodens siste minutt kom det første powerplayet for Grüner, men det endte på verst tenkelige vis. Comet kontret og scoret i periodens siste sekund.

[ VIF Hockey har ansatt ny sportssjef ]

Stanget

Som mot Ringerike på torsdag var det et Grüner-lag på offensiven i midtperioden. Og som på torsdag stanget de lenge i jakten på nettsus. Det ble mye stopp i spillet, som regel havnet pucken i hansken på Comet-keeper Simon Zurawski. Gjestene holdt seg også, lenge, borte fra utvisningsboksen, noe som i kombinasjon med mange stopp ga de forsvarende gjestene mange bytter.

Friske bein holder et forsvar bedre og Grüner stanget, men så åpnet muligheten seg med et overtall. Og igjen lykkes Grüner fra distanse. Morten Elverud har etterlyst flere skudd kontra røring rundt grøten. Kevin Berg fyret av fra hjørnet av offensiv sone og satt den rett i nærmeste kryss. Denne gangen var utligningen fortjent og etterlengtet.

Leo Halmrast jubler for sitt åttende målpoeng på fire kamper. (Håvard Sollie)

Halmrast-magi

Ett minutt etter utligningen skiftet kampbildet spor totalt. Grüner havnet i undertall med to i omtrent halvannet minutt og naturligvis var det Comet som igjen fikk sjansen til å ta ledelsen. De lilla jobbet hardt og disiplinert, hadde relativt god kontroll og slapp ikke til mange skudd. De så ut til å slippe unna, ble etter hvert fire mann på isen, men så sprakk det, med minst mulig margin. Comet scoret sekundet før Grüner ble fulltallig.

Da var det to minutter igjen av perioden og det gikk mot en ny pause med Comet-ledelse. Leo Halmrast ville det annerledes. Med sitt åttende målpoeng på fire kamper i kvalikserien sendte han pucken rett i krysset fra distanse. En vakker scoring, den måtte sjekkes av dommerne, men det var egentlig ikke noe tvil om at det målet ville stå.

Dominerte, men scoret ikke

Lagene var helt likt i mål og skudd før den siste perioden. Og det fortsatte langt ut i den siste perioden også. Det til tross for at Grüner pådro seg et par billige utvisninger. Laget gjorde en god jobb i det defensive arbeidet.

Det ble etter hvert et lite Grüner-overtak. Og med to minutter igjen på klokka fikk de muligheten de fortjente etter det gode defensive arbeidet tidligere i perioden. Overtallet lyktes ikke og kampen gikk til forlenging. Der ble det også et Grüner-overtall, uten at det hjalp. Comet sto imot og da de fikk sin eneste sjanse i ekstratiden tok de den. Dermed tar Comet med seg to poeng fra Oslo, mens Grüner sitter igjen med ett.

To kamper gjenstår

Nå er det pause i kvaliken fram til torsdag, da kommer Lørenskog til Grünerhallen. De tapte for Ringerikelørdag og har havnet sist i kvaliken.

Poenget til Grüner løfter dem opp på sju poeng, Ringerike har også sju, mens Comet har seks. Med andre ord kan både Grüner og Ringerike sikre seg spill i Eliteserien neste år dersom de vinner sine kamper.

Om Comet vinner over Ringerike blir det spenning helt inn.

[ Coaching i verdensklasse ]

---

FAKTA

Eliteserien ishockey kvalifisering menn lørdag:

Lørenskog – Ringerike 1–5 (0-0, 0-1, 1-4)

Grüner – Comet 3–4 e.f. (1-2, 2-1, 0-0, 0-1).

Stillingen: 1) Grüner 7, 2) Ringerike 7, 3) Comet Halden 6, 4) Lørenskog 4.

Neste runde torsdag: Grüner - Lørenskog, Ringerike - Comet Halden.

To runder gjenstår. De to beste lagene spiller i Fjordkraftligaen neste sesong.