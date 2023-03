Petter Northug om Nora Sanness: - Herlig offensiv innstilling

HOLMENKOLLEN (Dagsavisen): – Nei, det hadde jeg kanskje ikke forestilt meg, sier en smørblid Nora til Dagsavisen.

22-åringen fra Kjelsås var lettere nervøs foran sin debut blant verdens beste løpere. Og den kom attpåtil i tidenes første femmil for kvinner.

– Vær offensiv i hodet, var beskjeden fra trenerne.

Attest fra Northug

Noen timere senere gikk hun altså i front etter tre mil, satte opp farten og spurtet inn til en mildt sensasjonell 5. plass, tre og et halvt sekund bak den historiske vinneren Ragnhild Gløersen Haga.

Etter at Sanness også satte personlig rekord i antall intervjuer i en intervjusone etter et renn, pustet hun ut.

Holmenkollen skifestival 2023 Nora Sanness i aksjon på søndagens femmil i Holmenkollen. (Terje Bendiksby/NTB)

– Ja, dette har vært ganske uvirkelig, sier hun til Dagsavisen.

Vi har med oss en attest fra Kollen-sirkusets tyngste femmilskompetanse, nå ekspertkommentator i TV2, Petter Northug.

– Måten hun angriper løpet på etter over tre mils gåing, er mektig imponerende. Herlig innstilling fra en debutant. Tenk hvilken inspirasjon hun nå får inn i en ny sesong, sier Petter Northug til Dagsavisen.

Og det kan hun bekrefte.

Utholdenhet foran fart

– Ja, dette er en opplevelse jeg vil huske og som gir veldig mersmak. Jeg håper selvsagt på flere verdenscupstarter, sier hun.

Hun er oppvokst ved foten av Grefsenkollen, i samme området der vinneren Ragnhild Gløersen Haga også bor.

– Ja, det ble en overraskende og morsom femmil. Men jeg har mer utholdenhet enn fart, så jeg måtte jo prøve på mitt vis, sier Nora Sanness.

Det har blitt mange turer fra Langsetløkka på Kjelsås og nå deres nye klubbsenter på Linderudkollen.

– Ja, det har vært veldig mye trening der oppe også. Og jeg hadde ikke fått til dette uten det miljøet vi har i Kjelsås, der vi løfter hverandre fram. Jeg var en del av et veldig stort årskull med foreldretrenere, og nå har vi ti seniorløpere på høyt nivå. Dette viser at det vi har drevet med er riktig, og gir en veldig trygghet, sier hun.

Lørdag ble Kjelsås-løper Håvard Moseby nummer fire på mennenes femmil.

Ulvang fikset femmila

Tidligere i vinter gikk Sanness på Kjelsåsjentenes vinnerlag i stafetten i NM.

– Jeg har vært tålmodig uten å ta snarveier. Det har vi lært i klubben, sier hun.

NM-stafetten vant hun sammen med lagvenninnene Sigrid Leseth Føyen og Runa Nykkelmo Ulvang. Det er jo en passende kuriositet at det var faren til sistnevnte, Vegard Ulvang, som tok initiativet til at femmil kom inn på programmet også for jentene. Det ble vedtatt på FIS-kongressen i fjor.

– Og du liker langdistanser best?

– Ja, jeg regnes nok for å være ganske seig. Men jeg ble veldig inspirert av hvordan Jessie Diggins vant 10 kilometeren i VM. Men jeg tar helst lengre distanser ja. Fem mil var ikke noe problem på dette føret, men det hadde vært tyngre med intervallstart. Det var også bra at det var fristil, jeg er nok best der, sier hun.

Også Jessie Diggins var imponert av de norske fartsholderne som hun neppe visste hvem var. Nora Sanness og Margrethe Bergane var begge debutanter på dette nivået. Sistnevnte prøvde tidlig å gå i brudd. Hun og Sanness har også trent mye sammen.

– Og Diggins gratulerte oss etter løpet, det var veldig hyggelig, avslutter Sanness.

