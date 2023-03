Politiet: Foreløpig ingen tegn til Kollen-kaos

– Det er ikke noe spesielt å melde fra natta der. Litt færre overnattende, ingen hendelser og god stemning. Og sikkert kaldt.

Det sier Tor Grøttum, operasjonsleder i Oslo politidistrikt, til Dagsavisen, i forkant av lørdagens femmil i Holmenkollen.

Bedre forberedt

Sist Holmenkollen skifestival ble arrangert i full skala, i 2018, ble det fullstendig kaos etter femmila. Titusener av publikummere skulle forlate området, og politiet måtte håndtere både fyll og slagsmål.

I etterkant konkluderte kommunen og arrangøren med at dårlig slusing og kommunikasjon var problemet. Derfor har de nå tatt ytterligere grep for å unngå lignende tilstander denne helgen.

– Vi har mye folk på arenaen, og mye folk ute i løypa der det er store folkeansamlinger. T-bane, kommune og andre etater er også forberedt på innrykket. Vi har lært av det vi har hatt tidligere. Vi håper og tror at det går greit, og at både løp og folk går bra, sier operasjonsleder Grøttum, og legger til:

– Folk er nok på vei opp. Vi får se hvordan det blir i dag. Vi er godt forberedt.

Lokker unge til rusfri arena

Til TV2 forteller pressevakt i Ruter, Benjamin A. Øveraas, at de i perioder har økt kapasiteten på linjen til å kunne ta unna 14.000 passasjerer i timen. Til vanlig er den på 2000. passasjerer.

– Lørdag og søndag kjører vi maks kapasitet på T-banen til og fra Holmenkollen, med fire avganger i kvarteret, sier han.

Ifølge avisa har også festivalen tatt grep for å hindre fyll blant unge, og særlig mindreårige.

– For første gang i år, så har vi et arrangement inne på arenaen som retter seg mot unge, slik at de kan få oppleve fest og moro med diverse TikTok-stjerner, men på en trygg og rusfri måte, sier festivalsjef Stefan Marx.

