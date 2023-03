Kollen-femmila vannes ut

Vi har lenge undret oss over at sesongens to eneste 50 kilometer på det internasjonale langrennskartet kommer med en ukes mellomrom.

Legg til at det ni mil lange Vasaloppet, det mest prestisjetunge langløpet, også er i samme uka.

Dette gjør at den prestisjetunge femmila i Holmenkollen blir helt feil plassert. Og hvis det er løpere som har ambisjoner i verdenscupen sammenlagt, kommer altså sprintrennet i Drammen bare tre dager etterpå. For jentenes del, to dager senere. Problemet er enda større for dem. En seig femmil skaper ikke sprintere.

Foran denne sesongen ble verdenscupen endret slik at kvinner og menn skulle ha samme program. Det er helt fint. Men distanseprogrammet er for kjedelig. Eneste distanserenn utenom Holmenkollen er 10 og 20 km. Tour de Ski og Holmenkollen er eneste unntak. Men begge lider under at de kommer i skyggen av VM og OL. For mesterskapene er for tett på.

Norge har verdens beste femmilsløpere akkurat nå, men de få som kunne utfordret dem uteblir. Bronsevinner fra femmila i VM, William Poromaa er blitt syk og Calle Halfvarsson må prioritere sprinten. Italias Federico Pellegrino skulle gjerne fått med seg folkefesten, men han må også prioritere sprinten. Og når heller ikke Iivo Niskanen er på plass, blir dette altså et rent norsk mesterskap.

Men det betyr likevel at vinneren sannsynligvis er verdens beste skiløper. Pål Golberg kommer med fersk VM-tittel i beltet, tremilsvinner Simen Hegstad Krüger det samme. De fleste av oss skjønner fortsatt ikke hvorfor han ikke fikk gå femmila i VM. Det gjorde heller ikke lagkamerat i Lyn, Hans Christer Holund. Begge har vært nære på, men aldri vunnet i Kollen. Nå er de i hvert fall uthvilt. Og fjorårsvinner Martin Løwstrøm Nyenget (5 i VM) er på plass.

Det løperne er sikret, er en folkefest som har overtatt hegemoniet etter hopprennet i Holmenkollen. For det flertallet av tilskuerne rundt løypa har til felles denne lørdagen er at de gir stort sett blaffen i hvem som vinner. Men alle skal heies på! Amerikanerne har sin Superbowl, nordmenn har femmila. Og da spiller den internasjonale oppmerksomheten mindre rolle.

---

FAKTA

Siste tiårs femmilsvinnere i Holmenkollen:

2022: Martin Løvstrøm Nyenget, Norge

2021: Avlyst pga. korona

2020: Aleksandr Bolsjunov, Russland

2019: Aleksandr Bolsjunov, Russland

2018: Dario Cologna, Sveits

2017: Martin Johnsrud Sundby, Norge

2016: Martin Johnsrud Sundby, Norge

2015: Sjur Røthe, Norge

2014: Daniel Richardson, Sverige

2013: Aleksandr Legkov, Russland

---