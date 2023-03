Ready kjørte over Hauger og vant NM-gull:– Utrolig deilig

GRESSBANEN (Dagsavisen): På festdagen var det spesielt Ole Robin Kåsa Kjellmann og Axel Wara Brekke som var toneangivende for Ready. De to lagkameratene, som også spiller for Ready sitt herrelag, herjet i samtlige 90 minutter.

Kjellmann scoret hat trick, mens Wara Brekke scoret ett og hadde tre målgivende pasninger – hvorav to av disse var til Kjellmann på corner. I tillegg var Fredrik Nordby som alltid god – han scoret ett og hadde en målgivende.

– Det var veldig gøy å se Ole Robin! Det var bra for selvtilliten hans, for når han har selvtillit er han nesten ustoppelig. Skuddene hans er en keepers mareritt, sier lagkamerat Ina Dahl.

Hun har spilt for juniorlaget denne sesongen, men ble hvilt torsdag siden damelaget har NM-finale fredag.

Nye finaler

– Kåsa er helt konge! For et skudd han har og for en kriger. Han er helt avgjørende for oss, både denne finalen og resten av sesongen, sier Nordby om Kåsa.

– Kåsa kan avgjøre kamper på egen hånd han. Det er veldig fortjent at han scorer tre mål og avgjør kampen. Det overrasker meg ikke, sier Wara Brekke om samme mann.

Axel Wara Brekke scorer for Ready, som var overlegne i den første av fem bandy-finaler for laget. (Ready Bandy)

Nå retter trioen Nordby, Kjellmann og Wara Brekke snuten mot NM-finale med A-laget mot Stabæk på lørdag, men først skal det feires for NM-gull med juniorlaget.

– Jeg skulle gjerne dratt på byen, men det er en viktig kamp som kommer på lørdag. Jeg tok en pizzaslice og en Cola, ikke noe mer, sier Wara Brekke.

– Det blir ikke mye feiring. Vi skal feire med et nytt NM-gull på lørdag, sier Nordby selvsikkert, som sa følgende om kampen:

– Det var en veldig bra kamp av oss. Vi vinner fortjent. Det er så utrolig deilig!

To raske cornere

Kjellmann satte inn 1-0 på corner etter ti minutter og 2–0 på corner etter 14 minutter. Aleksander Davies økte til 3–0 alene med keeper to minutter senere, og da gikk luften ut av Hauger/Høvik. Fredrik Nordby scoret på et lekkert langskudd til 4-0 etter halvtimen, og da tok Hauger/Høvik timeout.

Hauger reduserte til 1-4 like før pause på corner, men Ready scoret to mål de første seks minuttene av 2. omgang og dro ifra, selv om Hauger reduserte til 2-6.

Ready gikk så opp til 8-2 med 20 minutter igjen, og da var seieren i boks. Hauger reduserte både en og to ganger før slutt, men det endte 8-4 til Ready.

Bare blid

Fra tribuneplass så Dahl lagkameratene vinne. Hun var euforisk og full av glede.

– En helt syk følelse! Gutta spilte en bra kamp og kjempet på, og hadde kontroll hele veien. Det var ekte bandyglede å se de kunne løpe ut på isen og feire da dommeren blåste av, sier Ina Dahl.

– Jeg blir så glad av å se de utpå banen bare kjøre over Høvik/Hauger. Skikkelig klasseforskjell og fullt fortjent, sier hun videre.

