Oppsal sikret plassen – avgjorde Oslo-derby med trepoenger i siste sekund

(Centrum – Oppsal 64-65) Oppsal så ut til å gå på et knepent tap for Oslo-rival Centrum, men en trepoenger fra Jacob Tryon sekundet før slutt sørget for 65-64-seier. Dermed kan de juble for nok en sesong i BLNO.