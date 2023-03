Ready med fem lag i NM-finaler

Ready har ikke ett, ikke to, ikke tre, ikke fire, men fem lag i NM-finalene de neste dagene!

Bandysesongen drar seg mot slutten med avsluttende NM-finaler for lag i alle aldersklassen denne helgen.

Og om du er Ready-supporter på din hals kunne du ikke hatt det så mye bedre akkurat nå, for både gutt-, junior-, dame-, herre- OG old boys-laget til Ready skal spille finale de neste dagene! Og nei, du har ikke lest feil. Ready er representert i fem finaler.

Det er noe alle i klubben er stolte av.

– Det er klart man blir fornøyd og stolt. Det er noe vi har jobbet for, at klubben skal drives på en bra måte. Det får vi betalt for nå. Vi har hatt ganske lik måte å jobbe på i de ulike lagene, med trenere som kjenner samme type filosofi og system. Da er det morsomt at man lykkes, sier A-lagstrener Lars Christian Sveen.

– Det er ganske imponerende å ha finalekandidater i alle de beste klassene i Norge og det betyr jo at det gjøres noe riktig i foreningen, sier Fredrik Nordby, som er en av kandidatene til årets spiller denne sesongen og som skal spille finale for både junior og senior.

– Har fått kritikk

Isac Jerner har vært en del av A-laget til Ready i nærmere ti år. Han bruker også ordet stolt.

– Jeg tenker jo at det er helt vilt! Først og fremst blir jeg stolt av spillere, trenere og støtteapparat som har jobbet steinhardt i flere sesonger for å komme hit. Og jeg unner alle spillerne til å spille disse kampene, for å spille finaler er noe helt spesielt.

Han fortsetter:

– De siste 15 årene har klubben jobbet for å gi et treningstilbud til alle unge med elitespillere som trenere. Det var noe som Timo Lahti startet da han begynte som sportssjef i klubben tilbake i 2007. På veien har vi fått kritikk for ha vært et «kjøpelag», men vi har hele tiden hatt de unges utvikling i baktankene. Den strategien høster vi frukter av nå med juniorlag, guttelag og et ungt damelag i finale – noe som er utrolig moro å se, sier Jerner engasjert videre.

– Det er selvfølgelig utrolig gøy at vi som forening klarer å ta fem lag til finalen med herrene, damene, juniorene, samarbeidslaget med gutt og old boys! Det er en premie for alt det harde arbeidet vi legger ned og det må bety at vi gjør noe riktig, sier Gustav Eriksson.

Ina Dahl er nøkkelspiller i Readys damelag. (Even Lübeck)

– Har gitt meg masse

Ina Dahl har vært en profil på damelaget i mange år. Hun fikk debuten for Norge under VM i mars og har denne sesongen spilt på både junior- og damelaget.

– Det er noe som klubben og spillere er svært fornøyde med. Det viser at klubben ikke bare er bra på elitenivå, men også på yngres nivå, som er ekstremt stas, sier Dahl.

Det å ha spilt på damelaget og juniorlaget har gitt henne masse, forteller hun.

– Å trene med gutta der tempoet er helt annerledes enn i dameserien gjør at jeg får utviklet meg på en litt annen måte enn ellers. Tanken før sesongen var mest å kunne trene med junior, men litt inn i sesongen så har jeg fått spille flere kamper enn det jeg hadde sett for meg, noe jeg har hatt mye glede av og setter pris på. På damelaget har det vært en ekstrem fin reise å få være en del av. Det å kunne se hver enkelt spiller ta store steg gjør meg veldig glad og stolt, og holder motivasjonen oppe for å jobbe for laget, sier hun videre.

Vi har hatt en gjennomgang av hvordan lagene har tatt seg til finale:

Juniorlaget

Juniorlaget til Ready endte på en skuffende 6. plass i serien. Kvartfinalen mot Mjøndalen ble avgjort i en utrolig kamp som inneholdt alt. Det sto 4–3 til Ready med åtte minutter igjen, men så tok det helt av. Mjøndalen utlignet til 4–4 etter 82 minutter, Nordby scoret sitt femte for kvelden etter 86 minutter, før MIF utlignet til 5–5 etter 88 minutter.

Minuttet på overtid sendte Nordby Ready opp i 6-5, før MIF utlignet – igjen! De fleste trodde nok at det da skulle bli ekstraomganger, men den gang ei. Nordby scoret sitt sjuende – og Ready sitt sjuende – fire minutter på overtid på en corner, som gjorde at Ready vant 7–6 og tok første stikk i best-av-tre-serien.

I semifinalen, som var best-av-tre, gjorde Ready kort prosess med Røa og vant 5–4 og 3-2, i to heseblesende kamper. Nordby scoret her to mål i 5-4-seieren og to mål i 3-2-seieren.

Ready skal møte Høvik/Hauger i finalen torsdag.

– Siden det har vært litt mangel på spillere og skader, noen som spiller på herrelaget og ikke alltid hatt mulighet til å trene, så har ikke gjengen vært helt samlet. Vi har kanskje ikke helt hatt troen på at vi kunne nå så langt som vi nå har gjort. Etter en halvveis start på sesongen har de siste to ukene vært noe for seg selv som jeg tror de andre kan si seg enige i. Det har vært en helt annen innstilling der alle kriger for hverandre, det er bare positiv snakk og det er en ekte glede i gruppen som gjør at vi har prestert så bra i de siste kampene. Det skal også sies at Gustav (trener) har gjort en ekstrem innsats og gjort en jobb andre kanskje trodde var umulig, sier Dahl.

– På juniorsiden var noen ikke engang sikre på at vi skulle gå til sluttspillet, men etter hvert som sesongen gikk ble vi bedre og bedre og alle forsto sin rolle i laget og jobbet hardt for hverandre. Derfor er vi i finale nå, sier Eriksson.

– Sesongen med junior startet ganske trått, men vi har gradvis utviklet oss og funnet vår måte å styre kamper på, så det kommer til å toppe seg i finalen, sier Nordby.

– Jeg tror ikke det var mange før sesongen som trodde at Hauger/Høvik og Ready skulle møtes i finalen, men sånn er det. Det blir en tøff kamp der de er favoritter, men vi skal gi alt for å ta hjem gullet, sier stjernespilleren videre.

Damelaget

Damelaget til Ready vant NM-finalen sist sesong og er favoritter til å gjøre det i år igjen. De gikk ubeseiret gjennom seriespillet og vant den for andre sesongen på rad. Blant annet vant de svært imponerende over Stabæk i januar.

I semifinalen ble det seirer 6–1 og 5–4 over NTNUI, og dermed finalebillett.

De møter Stabæk i finale fredag 19.00.

– Det har som alltid vært oppturer og nedturer i løpet av sesongen. Selv om damelaget har gått ubeseirede gjennom grunnserien og sluttspill så har det ikke bare vært en dans på roser. Vi jobber hardt hver dag for å bli bedre og føler vi alltid har noe å terpe på, noe som gjør at vi kanskje er i den posisjonen vi er i nå, sier Dahl og fortsetter:

– Det å få lov til å ha Felix og Axel på siden har også hjulpet oss veldig på veien, de stiller alltid opp med godt humør, og vi setter veldig pris på den jobben de legger ned for oss. Dette er en ekstremt bra gjeng og jeg gleder meg hver dag for å kunne komme til Gressbanen og få være med jentene.

– Ready har vært et av de ledende lagene i damesatsingen i Norge, så det er ekstra moro at de lykkes da, sier Sveen.

– Damene våre har vært helt utrolige i år og sett uslåelige ut, så er bare å ta av seg hatten for de, sier Nordby.

– Dame- og guttelaget var nok favoritter til å gå til finalen, så for de lagene er det sterkt å holde det samlet mentalt og klare å fullføre den oppgaven.

Gustav Eriksson, Axel Olovsson og Felix Ljungberg var toneangivende da Ready slo Solberg. (Even Lübeck)

A-laget

Grunnserien var en berg-og-dalbane for Ready sitt A-lag. De åpnet bra, var nede i en bølgedal på nyåret og avsluttet sterkt. Til slutt ble det 3. plass og kvartfinaleserie mot Solberg, som ble vunnet 3–1 i kamper.

Etter en heseblesende semifinaleserie, der Ready lå under både 0–1 og 1–2 i kamper, tok de seg til finale etter at de scoret det avgjørende målet 30 sekunder før slutt i den femte og avgjørende kampen.

– I Eliteserien tror jeg vi ble tippet 4 eller 5 av folk, og det var ikke mange som trodde vi skulle gå til finalen. Så der har vi gjort noe spesielt med den unge troppen vi har, og jeg er veldig stolt av guttene, sier Eriksson.

Guttelaget til Ready samarbeider med Røa og tok seg til finale etter 8–2 over Mjøndalen i kvartfinale og 8–1 over Snarøya i semifinale. De møter Stabæk i finalen.

Old boys-laget til Ready kom på 3. plass i serien og tok seg til finale etter 4–3 over ØHIL i semien. De møter Ullevål i finalen.

– Hva betyr det for klubben, Isac og Gustav?

– Det betyr veldig mye. Det er utrolig mange flinke og flotte mennesker som har bidratt på veien hit som har lykkes i å skape et fantastisk fellesskap og kultur i klubben. Jeg er glad på vegne av alle i klubben, og utrolig stolt av å være en del av det selv, sier Jerner.

– Det kan bli en morsom uke for alle i Ready-familien … Det betyr selvfølgelig mye for klubben, vi er ekstremt glade og stolte over dette. Vi må fortsette å jobbe hardt og sette enda mer fokus på våre yngre rekker for å få opp enda flere talentfulle spillere til våre elitelag, avslutter Eriksson.

