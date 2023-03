Her avgjør Ready semien og går til finale: – Utrolig stolt av alle

Det så ikke veldig lyst ut for Ready sin del i best-av-fem-serien mot Sarpsborg da de lå under 2–4 med ti minutter igjen av den fjerde semifinalen fredag på Gressbanen. Så snudde de til 4-4, vant på straffer og sørget for en femte og avgjørende kamp i Sarpsborg søndag.

Ready lå under 1–2 i 2. omgang mot Sarpsborg i den avgjørende kampen, men viste karakter og kom tilbake. Og like før slutt avgjorde Isac Jerner det til 4–3 for Ready og NM-finale!

– Det er så jævlig deilig. Helt sykt, er det første Fredrik Nordby klarer å presse fram. Han scoret to mål og var toneangivende – igjen.

– Det er selvfølgelig veldig deilig, en fantastisk følelse. Vi er likevel litt heldige. Jeg synes vi gjør mange rare valg, men vi vinner! Vi skal suge litt på karamellen noen dager, før vi skal forberede oss til lørdagens finale. Det er viktig at gutta får hvile og hente seg inn, og være klar til finalen, sier trener Lars Christian Sveen.

– Vi hadde mest kontroll

– Det var tett og jevnt hele kampen, men vi gjør en bedre kamp nå enn de to forrige i Sarpsborg. Jeg følte vi hadde mest kontroll og tro på det, sier Nordby videre.

Gustav Eriksson sier:

– For en fantastisk følelse å gå til finale. Jeg synes også det er vel fortjent. Vi mater på og er tunge over fem kamper. Jeg er stolt over gutta, og det er spesielt at vi gjør det med den unge troppen vi har i år. Og finale på damene, herrene og juniorene er helt magisk og veldig stort for klubben.

– Det er så moro å gjøre det med den gjengen her, og det er så deilig at vi aldri gir oss og står det ut. Jeg er utrolig stolt av alle mann, sier Isac Jerner, som scoret 4-4-målet på overtid sist gang og to mål søndag, inkludert vinnermålet et halvt minutt før slutt.

Hyllet Jerner

Lagkameratene Fredrik Nordby og Gustav Eriksson var fulle av lovord om Jerner, som var skadet i store deler av sesongen.

– Isac er mann med stor M og det er så fortjent at han avgjør for oss. Han hjelper oss så mye på isen, men også mentalt, så det er dritdigg å ha han tilbake, sier Nordby.

– Isac er viktig for oss, spesielt utenfor isen med sine lederegenskaper og sin rohet. Det er utrolig kult at han kommer inn og gjør flere mål med en gang. Han har en god følelse i kroppen inn mot finalene, sier Eriksson.

Tidlig ledelse og dominans

12 minutter var spilt da Ready gikk opp til 1–0. Fredrik Nordby tok ballen fra egen halvdel, dro av over halve Sarpsborg-laget og kom alene med keeper Robin Eliasson. På lekkert vis dro unggutten ballen forbi Sarpsborg sin målvakt og satte ballen i det åpne målet.

Ready hadde en rekke gode muligheter utover i omgangen og det var nærmest et under at det ikke sto 2–0 utover i omgangen, etter at både Felix Ljungberg, Isac Jerner, Nordby og Gustav Eriksson hadde store sjanser.

Og da skjedde det som ofte skjer i bandy – mål andre veien. Sarpsborg fikk en corner og kjørte en innøvd variant, som de gjorde i den første semifinalen. Mathias Nilsen kunne pirke inn 1–1 fra kloss hold.

Etter scoringen utlignet styrkeforholdene seg. Det var ikke flust av sjanser i en kamp der begge lagene hadde alt å spille for, og til pause sto det 1–1.

– Jeg syntes vi spiller en veldig bra 1. omgang og styrer spillet, og jeg trodde vi skulle greie å legge på ledelsen. Sarpsborg får et mål ut av intet som de har gjort så mange ganger i løpet av den serien her, sier Jerner.

Vanvittig start på 2. omgang

Den andre omgangen startet med et smell. Først kom Nordby alene med Eliasson og spilte ballen forbi målvakten og til Gustav Eriksson, men på uforståelig vis gikk ikke ballen i mål. Sekunder senere kom Ilya Ponomarev seg inn i Ready-boksen og alene med keeper. Kevin Sterner reddet vakkert til corner.

På den påfølgende corneren fikk Mikko Lukkarila kanontreff på corner og la ballen ved lengste stolpe. Dermed hadde Sarpsborg snudd kampen.

Men bare to minutter senere var lagene like langt igjen. Jerner fikk ball på 30 meter og gjorde alt selv. Midtbanespilleren, som har vært ute med skade i store deler av sesongen, dro av fem blåkledde før han skjøt fra skrått hold. Ballen sang i mål til 2–2.

Rant inn med mål

Sju-åtte minutter senere var det Ready som hadde snudd kampen igjen. Readys nummer 90 Nordby kom rundt på venstre og banket ballen i lengste. En perlescoring av Readys bestemann denne sesongen.

Men igjen skulle laget som lå under komme tilbake i kampen, og denne gangen var det Sarpsborg. Hjemmelaget fikk enda en corner og denne gangen var det Arthur Sysoev som hamret ballen i mål. Det var det tredje cornermålet til Sarpsborg!

Jerner hadde en astronomisk mulighet til å sende Ready opp i 4–3 med kvarteret igjen, men han bommet helt alene med Eliasson.

Avgjorde på tampen

Så begynte utvisningene å hope seg opp for Ready, som var to mann mindre i store deler av avslutningen av kampen.

Men det hadde ingenting å si, for et halvt minutt før slutt avgjorde Jerner for Ready med en retur fra kloss hold. Dermed vant Ready 4-3, og er med det klare for NM-finale mot Stabæk.

– I 2. omgang er det skikkelig Hawaii med fram og tilbake, men vi jobber oss inn i det hver gang og vinner. Det er så utrolig deilig, sier Jerner.

