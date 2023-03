Ready sikret en femte semifinale etter seier på straffer

Ready lå nemlig under 2–4 med bare noen få minutter igjen av full tid, og da så alt håp til å være ute, og sesongen til Oslo-laget så ut til å være over. Så scoret Ready to ganger på tampen og sørget for spilleforlengning.

Der ble det ingen scoringer, som sørget for straffeslagskonkurranse. Der var Ready best og vant 4-3, som sørget for seier i oppgjøret.

– Det var helt fantastisk å vinne. Vi skulle gjerne avgjort ved fulltid, men det var sterkt å komme tilbake fra 2–4. Samtidig blir jeg litt skremt av utvisningene i kampen. Det er masse stygt spill. Det er slikt folk blir skadet av, og det gagner ingen, sier Lars Christian Sveen.

– Det var sjukt deilig! Vi viser karakter og gir oss aldri, og vinner til slutt fortjent. Nå skal vi til Sarpsborg på søndag og vinne siste kamp, sier kampens helt i Fredrik Nordby, som scoret to mål og hadde to målgivende, samt scoret på straffe i straffekonken.

Ready og Sarpsborg skal gjøre opp om finalebilletten søndag i Sarpsborg, i en femte og avgjørende kamp.

Lekker Ready-scoring

Etter en fartsfylt åpning der begge lag hadde sjanser, tok Ready ledelsen 1–0 etter et kremmerhus fra Fredrik Nordby etter 15 minutter. Nordby fikk pasning av Axel Wara Brekke ute til venstre og hamret til fra 14–15 meter. Ballen gikk rett i krysset!

Lagene var like langt etter halvtimen. Ready mistet ball på Sarpsborgs halvdel og lot Ilya Ponomarev sette fart. Han dro av fire-fem Ready-spillere og fikk skyte upresset fra 15 meter. Ballen sang i nettet to-tre sekunder senere til 1–1.

Kjempescoring og utligning

Ti minutter senere tok Ready ledelsen igjen. Hjemmelaget hadde frislag og Felix Ljungberg så at Nordby var ledig på ti-elleve meter.

En utrolig pasning fant køllebladet til Readys nummer 90, som kom alene med keeper. Nordby vippet ballen opp i nettaket og sendte Ready opp i 2–1 igjen.

Ready så ut til å gå til pause med 2-1, men minuttet på overtid av den første omgangen utlignet Sarpsborg til 2–2. Den finske stjernen Mikko Lukkarila fikk gå og gå og gå, og skjøt fra samme sted som der Ponomarev skjøt fra. Også dette skuddet resulterte i mål.

Dermed sto det 2–2 til pause.

Sarpsborg snudde

Ready hadde en rekke gigantiske muligheter til å gå opp til 3–2 i starten av den andre omgangen, men både ett, to og tre forsøk ble mesterlig reddet av Sarpsborg-keeper Robin Eliasson.

Og det var virkelig mot spillets gang at 50 år gamle Christer Lystad da sendte Sarpsborg i ledelsen etter 66 minutter. Han fikk drømmetreff på en corner og la ballen helt oppe i krysset til 3–2.

3–2 ble til 4–2 seks minutter senere. Etter flere gode sjanser til Ready kontret Sarpsborg. Lukkarila tråkket seg forbi hele Ready-forsvaret og la ballen under målvakt Kevin Sterner. Da så det bekmørkt ut for Ready sin del.

Sluttspurt og straffer

Hjemmelaget fikk muligheten til å redusere til 3–4 på straffe ti minutter før slutt, men – som i forrige kamp – bommet Ljungberg. Der Ljungberg sist gang satte ballen i tverrligger, reddet denne gangen Eliasson.

Ready spilte store deler av slutten av kampen med fire (!) mann mer og fikk reduseringen like etter straffebommen da Ole Robin Kåsa Kjellmann pirket inn 3–4.

Og da Ready var FEM mann mer på overtid og fikk corner, scoret de igjen og utlignet til 4–4 etter en innøvd variant. Dermed var det duket for 2 x 10 minutter med spilleforlengelse Sudden Death, men ingen av lagene klarte å score. Da ble det straffekonkurranse.

Dramatikk

Sarpsborg startet med å bomme, mens Ljungberg scoret for Ready. Så tok Sterner straffen til Lukkarila i fast grep, mens Isac Jerner satte sin straffe mellom beina på Eliasson. Ready ledet da 2–0.

Ponomarev scoret så for Sarpsborg, men det gjorde også Nordby, som hamret ballen opp i nettaket. Anton Olsson scoret så for Sarpsborg, og da Kjellmann bommet, økte nervene hos Ready-fansen.

Men Sterner reddet forsøket til Sigurd Strømnes med beinet, og da var det avgjort. Ready vant på straffer og sørget for en femte kamp søndag 17.00 i Sarpsborg.

– Det er så deilig! Bandy er gøy når det går bra. Det var en helt sinnssyk kamp hvor man virkelig var høyt og lavt om hverandre, sier Isac Jerner.

– Vi må glemme og droppe fokuset på liten bane og hva de kommer til å gjøre. Vi må ha fullt fokus på defensiven og mer direkte offensivt, sier Sveen.