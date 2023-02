Ready slo knallhardt tilbake og knuste Sarpsborg: – Veldig solid

Ready og Sarpsborg slo i gang semifinaleserien lørdag kveld i Sarpsborg, der seriemesterne slo Ready komfortabelt 4-2. For selv om Ready “bare” tapte med to mål var de ikke i nærheten av å komme opp på nivå med Sarpsborg, som styrte kampen og ledet 4-0 til det var igjen et kvarter av kampen.

Da pyntet Ready på resultatet på tampen og scoret to mål, men både treneren og spillerne var klare på at de måtte heve seg flere hakk for å utligne serien mandag.

Tidlig frislag og utligning

Ready kom ut i 100 på egen is og skapte to cornere før det var spilt to minutter, men det var gjestene som tok ledelsen etter et frislag etter fem minutter da Anton Olsson scoret direkte fra et frislag.

Kvarteret var spilt da Ready var nær en utligning. Hjemmelaget fikk corner og vartet opp med en lekker innøvd variant, men forsøket ble stoppet på strek.

Omgangen var nesten på sekundet halvspilt da Ready utlignet til 1-1. Fredrik Nordby satte fart inn i banen og fant Stian Kavli ute til høyre. Han flippet ballen inn i boks og fant Gustav Eriksson, som slo inn 1-1 på tennis.

Tre mål før pause

Og kampen var snudd fire minutter senere. Axel Wara Brekke så ut til å miste ballen ned langs dødlinjen, men kriget hardt og fikk flippet ballen inn i boks. Isac Jerner, som har vært ute hele sesongen med skade, fikk ball og skjøt fra det hjørnet han kom fra. Sekundet etter lå ballen i mål til 2-1-ledelse for Ready.

2-1 ble til 3-1 fem minutter før pause. Felix Ljungberg tok et kjapt frislag som litt ut av ingenting havnet på køllebladet til Nordby. Han dro lekkert av Sarpsborg-keeper Robin Eliasson og scoret Readys tredje.

Like før pause gikk hjemmelaget opp til 4-1 da Ole Robin Kåsa la en corner rett opp i nettaket. Det var Readys fjerde scoring på 23 minutter! 4-1 sto det også til pause.

– Vi kom ut med pondus og høyt tempo. Vi hadde mye ball og skapte bra med sjanser i 1. omgang, og ledet fullt fortjent 4-1 til pause, sier Nordby.

– Vi var fornøyde med 1. omgang og fikk kampen dit vi ville, sier Eriksson.

Avgjorde i starten

Ready fortsatte der de slapp før pause og gikk opp til 5-1 90 sekunder ut i 2. omgang. Nordby slo en pasning med kirurgisk presisjon gjennom til Eriksson, som gjorde ingen feil alene med keeper og økte til 5-1.

Kavli scoret første for kvelden da han pirket inn 6-1 etter pasning fra Mathias Åström etter timen spilt, mens Ljungberg panget inn 7-1 fem minutter senere. Da var det game, set match for Ready, selv om de slapp inn to mål på tampen.

7-3 betyr en 1-1 i kamper og at lagene er like langt i best-av-fem-serien.

- Mye bedre fokus

Både Nordby og trener Lars Christian Sveen var fornøyde etter seieren.

– I andre omgang kom vi ut og var gode fra start og drepte egentlig matchen i starten av omgangen. Alt i alt en veldig solid kamp av oss, sier Nordby.

– Mye bedre fokus og innstilling fra start i denne kampen. Vi må være skjerpet mot Sarpsborg, for de er gode offensivt. Det var veldig deilig å slå tilbake, sier trener Sveen.

– Det var flere som var gode, men særlig det kollektive defensivt var bra. Det må til på onsdag også. Der er det en litt trangere bane og Sarpsborg kommer nok ut i 100, så det blir viktig å ikke havne for langt bakpå, så vi må jage. Da er de gode, sier treneren videre.

Stjernespiller ute?

Et skår i gleden for Ready sin del var at både Eriksson og Simon Carlsson måtte gå av med skader.

– Jeg skal ta ultralyd på tirsdag. Jeg satt fast i isen med foten og fikk en Sarpsborg-spiller over beinet. Jeg fikk en vridning og skadet leddbåndet. Jeg håper jeg kan spille, men jeg tviler på at Simon kan. Han ble taklet knallhardt, sier Eriksson.

Tredje kamp spilles i Sarpsborg klokken 19.00 onsdag.

