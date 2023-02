Ready tapte første NM-semifinale: – Veldig skuffet

Etter å ha slått Solberg 3-1 i kamper i kvartfinalen ventet seriemester Sarpsborg i semifinale. Første kamp gikk av stabelen lørdag i Sarpsborg, der Ready aldri kom opp på nivå.

Sarpsborg tok ledelsen 1-0 etter drøye kvarteret etter en lekker cornervariant. Lars Anton Olsson tok ballen på første stolpe og dro av fire rusende Ready-spillere før han fant Mathias Nilsen på to-tre meter. Spissen pirket inn 1-0.

1-0 ble til 2-0 tre minutter senere. Kim-André Karlsen flippet gjennom Mikko Lukkarila, som gjorde ingen feil alene med keeper. Da tok Ready timeout.

For sent i gang

Det så ut til å hjelpe noe, for til pause sto det 2-0. Likevel var det et Ready-lag som ikke i det hele tatt var påskrudd og på nivå, som vi så de var mot Solberg tidligere denne uken.

Og pausepraten så hvert fall ikke ut til å hjelpe, for Sarpsborg gikk opp til 3-0 etter fem minutter av den andre omgangen. Etter flere skudd mot Ready-målet klarte til slutt Ilya Sysoev å pirke inn Sarpsborgs tredje for kvelden.

Og da Ilya Ponomarev hamret inn 4-0 i krysset etter en corner etter 70 minutter, så det bekmørkt ut for Ready sin del. Ja, de reduserte to ganger på tampen, men noe nærmere kom de aldri. Axel Wara Brekke banket inn 1-4 minuttet etter 4-0, mens Fredrik Nordby la ballen i nærmeste hjørne tre minutter før full tid.

Svært skuffet gjeng

Men det var too little, too late for Ready sin del. Dermed endte det 4-2 til Sarpsborg.

– Jeg er veldig skuffet. Vi er ikke i nærheten av det nivået vi må være på i en semifinale. Vi må jobbe med innstillingen og innsatsen, også kan det ikke bli for mye en og en, sukker trener Lars Christian Sveen.

– Vi var dessverre ikke påskrudd og med fra start. Vi taper ikke fordi de er et bedre lag, men fordi vi ikke har den rette innstillingen og mentaliteten, sier en skuffet Gustav Eriksson.

– Vi må først og fremstvise at vi vil dette her. Vi hadde en elendig energi fra start, og da fikk vi aldri hentet oss inn igjen. Sarpsborg var bedre enn oss på alt, sier Nordby.

Revansj mandag?

Neste kamp spilles mandag klokken 19.00 på Gressbanen.

– Nå må vi opp i ringa for å vinne på Gressbanen, rett og slett, sier Eriksson.

– Vi må skru opp mange hakk og skjerpe oss. Også må vi ha mer vilje og pondus, om vi i det hele tatt skal være med i denne serien, sier Nordby.

