Enorm lagseier da Ready slo Solberg: - Vi er farligere enn dem

Vi starter på Gressbanen, der Ready møtte Solberg til en tredje kvartfinale. Lagene hadde vunnet hver sin kamp før de møttes til en tredje batalje søndag kveld.

Og Fredrik Nordby fortsatte sannelig der han slapp fra de foregående kampene – med å herje med Solberg. Han var arkitekten bak 1–0 etter 15 minutter, da unggutten fikk ballen på egen halvdel. Sju sekunder senere og sju Solberg-spillere senere fant han Gustav Eriksson, som la ballen i åpent mål fra åtte-ni meter.

1–0 ble til 2–0 etter halvtimen. Felix Ljungberg fikk drømmetreff etter en corner og økte ledelsen til Ready. Der de i begge de foregående kampene har havnet under 0–2 og lå under med de sifrene til pausen, var det motsatt søndag – da de ledet 2–0 til pause.

Ble spennende

Fem minutter ut i 2. omgang økte Eriksson til 3–0. Martin Dregler la igjen til svensken, som dro seg inn på 20 meter og skjøt. Ballen gikk mellom beina på Solberg-målvakt Ole Tobias Fevang og i mål.

Solberg tok timeout etter halvspilt og fikk betalt for det umiddelbart da Sondre Kristoffersen reduserte til 1–3 etter 70 minutter. Eirik Solberg flippet inn en ball som Kristoffersen fikk pirket i mål. Da var det kamp igjen!

Så gikk det fort i svingene. 75 minutter var spilt da Ready økte til 4–1 da Nordby scoret sitt første på et langskudd fra nærmere 30 meter. To minutter senere reduserte Solberg til 2–4 da Kristoffersen la ballen i krysset etter nok en flipp.

Solberg presset på for ytterligere en redusering og hadde initiativet etter 2-4-målet, men da åpnet det seg rom for hjemmelaget. Kampuret var på 80.45 da Aksel Trygstad Lamache fikk ball på 30 meter. Han banket til fra distanse og la ballen rett i krysset. En perlescoring!

Fornøyd Ready-gjeng

Solberg reduserte til 3–5 to minutter før slutt, men Ready kunne juble til slutt for seier og 2–1 i kamper.

– Det var en bedre innstilling nå enn sist. Vi er et vanskelig lag å møte når man havner flere mål bak, som vi viste. Innsatsen var også bedre nå enn sist, men vi må skjerpe det enda mer til i eget spill, sier trener Lars Christian Sveen.

– Vi gjør en bra kamp, setter defensiven bra og det kjennes ut som om vi er farligere enn dem når det går fort. Det var deilig for min del å gjøre to mål, spesielt mot Solberg som ikke akkurat er favorittmotstanderen, sier Eriksson.

– Det var en solid kamp av oss. Vi jobber veldig bra og blir mer og mer vanskelige å score på. Vi holder bra tempo offensivt også, så alt i alt en bra kamp av oss, sier Nordby.

Kamp fire spilles 19.00 tirsdag på Solbergbanen. Ready må vinne enten den eller hjemmekampen torsdag kveld på Gressbanen for å bli klar for semifinale.

Fulgte hverandre tett

Ullevål kom til kampen på Marienlyst og var fullt klare over at kun seier var godt nok, etter at de lå under 0–2 i kamper i beste-av-fem-serien mot Drammen før oppgjøret søndag.

Gjestene i gult kom ut i 100 og skapte flere gode muligheter innledningsvis, men etter halvspilt 1. omgang tok Drammen ledelsen. Mathias Farnes, som scoret hat trick fredag på Bergbanen, hamret ballen opp i nettaket fra 20 meters hold.

Fem minutter senere økte Drammen til 2–0. Stian Sterkeby tok ballen fra egen halvdel og fant Farnes foran mål, som enkelt sentret ballen i mål fra to-tre meter. Ullevål reduserte minuttet etter da Jonas Tjomsland fant Jesper Bergersen ute til venstre. Ullevåls nummer 9 banket ballen lekkert i mål fra kloss hold.

Nær redusering

Men selv med en mann mindre økte Drammen til 3–1 like før pause. Even Thiseth kom alene med Simen Lycke Kjøllmoen og la ballen lekkert opp i nettaket. Det var også stillingen til pause.

Ullevål var uhyre nære å redusere til 2–3 minuttet ut i 2. omgang, men corneren fra Bergersen ble reddet på strek. Etter det hadde Ullevål en del ball, men slet med å skape det helt store før helt på tampen.

Sju minutter før full tid slo Ola Skåre en ball inn i boks, og en Drammen-forsvarer ble truffet. Ballen gikk så i stolpen og ut. Og sstedenfor 2–3 og fullstendig fyr i teltet, kontret Drammen inn 4–1 da Thiseth scoret sitt andre alene med keeper.

Ullevål reduserte til 2–4 på overtid da Fridtjof Aleström pirket ballen i mål fra to meter, men det var “too little, too late” for Ullevål sin del. Selv om gultrøyene scoret ytterligere en gang på overtid, scoret også Drammen på overtid, som sørget for at det endte 5–3 til drammenserne.

Røa ute av sluttspillet

Røa tapte 0–3 i kamper for Sarpsborg og er ute av sluttspillet. De tapte 5–11 i en fartsfylt og spennende kamp på kunstisbanen i Sarpsborg. Røa lå under 1–6 etter halvtimen, og da tenkte nok mange at dette kom til å bli årets største tap for Røa.

Men de tok seg sammen og scoret tre mål på rad, og like ut i den andre omgangen sto det 4–6. Dessverre for Røa giret Sarpsborg opp et hakk og scoret fem av de neste seks målene i kampen. Dermed vant seriemesterne 11–5 og serien 3–0 i kamper, etter å ha vunnet med en sammenlagtscore på 26–10.

– Selve kampen var helt grei av oss. Vi spiller til tider veldig bra, men slipper inn litt enkle mål i 1. omgang. Alt i alt et fair resultater over tre kamper, men vi kan gå ut av sesongen med hevet hode, sier kaptein Mikkel Hæger.

Stabæk vant 3–0 i kamper over Mjøndalen etter 16-1, 4–3 og 9–6.

