Ullevål tapte ellevill kamp etter ekstraomganger: – Det er tomt nå

Vi starter på Bergbanen, der Ullevål tok imot Drammen.

Ullevål ledet 2-0 før seks minutter var spilt. Jesper Sagen scoret 1-0 mellom beina på Drammen-keeper Oliver Hereta før Jesper Gadderud banket inn et frislag fra 30 meter to minutter senere.

Drammen scoret to ganger de neste fire minuttene og utlignet til 2-2, før Jonas Tjomsland sendte hjemmelaget opp igjen i føringen etter kvarteret da han kom alene med Hereta og la den iskaldt forbi. Og da Gadderud økte til 4-2 etter 21 minutter, var den elleville starten et faktum med seks mål på under en halvspilt omgang.

Og det ga seg ikke der. Drammen bommet på straffe og fikk direkte rødt kort før omgangen var halvspilt. Til pause sto det 5–4 til Ullevål etter en helt utrolig omgang.

Det roet seg i den andre omgangen, men det ble like spennende. Det toppet seg da Drammen utlignet til 6–6 med to mann mindre to minutter før slutt med et cornertreff som gikk rett i krysset.

Tap i ekstraomganger

Det betød ekstraomganger på Bergbanen og første målet vinner.

Jesper Sagen fikk en gigantisk mulighet til å avgjøre to minutter ut i perioden da han kom alene med Hereta, men forsøket gikk like utenfor. Like etter skjøt Drammens Mathias Farnes også like utenfor, så begge lag hadde store sjanser før avgjørelsen falt etter seks minutter.

To spillere mindre til tross – Marius Mørch Andersen tok ballen fra egen halvdel og driblet nærmest hele Ullevål-laget før han la ballen i mål. Dermed vant Drammen 7–6 og leder nå 2–0 i kamper.

– Det er tomt nå, rett og slett, sier Sagen etter kampen.

– Jeg vet ikke hva som skjer på de to sjansene jeg får, men det er utrolig surt. Og et jævlig surt tap. Vi klarer ikke å holde på 6-4-ledelsen, selv om vi er en mann mer. Det er en alt for slapp innstilling, sier en veldig skuffet Sagen.

Tredje kamp spilles på Marienlyst i Drammen søndag klokken 18.00.

– Det er bare å nullstille, glemme matchen, ta med seg det som er bra og beholde trua rett og slett. Det kan alltids snu, sier Sagen.

Solberg utlignet mot Ready

Det virket ikke som om Ready hadde møtt opp til kamp mot Solberg, for allerede etter ti minutter spill ledet Solberg 2–0. Det var også stillingen til pause, som det var på Gressbanen onsdag.

Fredrik Nordby reduserte til 1-2 på corner sju minutter ut i 2. omgang, og da trodde nok mange at det som skjedde onsdag også kom til å skje fredag – en Ready-snuoperasjon.

Men den gang ei. Istedenfor 2-2 og massevis av momentum for Ready, økte Sondre Kristoffersen til 3-1 etter halvspilt 2. omgang.

Eirik Solberg slo en vanvittig pasning gjennom til Kristoffersen, som dro av Ready-keeper Kevin Sterner og la ballen i mål til tomålsledelse for Solberg. Og da 3-1 ble til 4-1 for Solberg seks minutter senere, gikk lufta ut hos Ready.

Fredrik Nordby reduserte til 2-4 fire minutter før full tid, mens Felix Ljungberg banket inn 3-4 på straffe på overtid, men med under ett minutt igjen av kampen. Dermed ble det 3-4-tap for Oslo-laget.

– Det er altfor, altfor dårlig av oss. Vi er ikke med i den første omgangen, verken denne gang eller sist. Vi kan ikke havne bakpå i alle kamper, sukker trener Lars Christian Sveen.

– Vi taper fortjent og er ikke gode nok. Vi sover i starten av kampen og gjør enkle feil. Nå må vi levere varene på søndag, sier Gustav Eriksson,

– Vi leverer en passiv førsteomgang og en passiv første halvdel av andre. Vi var bedre siste halvdel av andre, men vi taper fortjent, ja, sier Nordby.

Neste kamp er på Gressbanen søndag klokken 18.

Nytt Røa-tap

Røa hang mer med på hjemmeis fredag kveld enn det de gjorde i Sarpsborg onsdag, da det ble 1-7 i sekken. Likevel kom de til kort mot seriemesterne også i den andre kvartfinalen.

Mikko Lukkarila, som ble hentet til Sarpsborg fra svensk eliteserie og Gripen midt i sesongen, scoret fire mål, mens russiske Ilya Sysoev scoret to mål. Artur Sysoev og Ilya Ponomarev scoret ett hver. For Røa scoret Mikkel Hæger to og Iskander Nugmanov og Eskil Hiort hvert sitt mål, men det hjalp lite.

Om ikke Røa tar en stor skalp borte i den tredje kvartfinalen klokken 13.00 søndag er sesongen over for laget som rykket opp fra 1. divisjon sist sesong.

