Viktig MS-poeng mot serietoeren: - Ett steg nærmere målsettinga

MANGLERUDHALLEN (Dagsavisen): Få levnet Manglerud Star en sjanse i møtet med serietoer Sparta torsdag kveld. Tolv strake Sparta-seiere innbyrdes bygget oppunder den påstanden. Men denne torsdagen var Manglerud Star fryktelig nærmere å ta sin første seier, siden 2020.

MS leda 2-0 i andre periode, men få sekunder før siste pause fikk Sparta en viktig redusering, og i tredje periode utlignet Niklas Roest. MS slapp imidlertid ikke Sparta forbi, og kampen gikk til spilleforlengelse, og etter hvert straffeslagskonkurranse, der Sparta var overlegne.

Fornøyde trenere

Til tross for det var det en ganske fornøyd trenerduo Dagsavisen møtte på kontoret etter kampslutt.

- Kan man si gratulerer, til tross for at det ble tap?

- Man sier normalt sett ikke det, men vi er fornøyd med gjennomføringa, og vi er fornøyd med å få med oss ett poeng, og vi er ett steg nærmere målsetninga, sier hovedtrener Mathias Trygg.

Målsettinga er sluttspill. Før kampen lå MS tre poeng foran Ringerike i den kampen. Etter torsdagens kamper hadde MS økt til fire. Det kan bli helt avgjørende, ettersom Ringerike må forbi MS på poeng, fordi MS har Hønefoss-klubben på innbyrdes.

- Vi har vokst

Til tross for at MS tapte siste periode 1-0, var likevel Trygg ganske fornøyd med hvordan laget løste det. For ganske nøyaktig én måned siden hadde Manglerud Star nemlig nøyaktig det samme utgangspunktet før tredje periode mot Sparta, da på bortebane.

Den gang tapte MS den siste perioden 0-5. I dag ble det kun 0-1, og det sikret MS ett poeng.

- Vi snakka faktisk litt om akkurat det. Vi var i akkurat samma situasjon forrige gang, og det handler om å være veldig klok i beslutningene du tar de første seks-sju minuttene, slik at du gir deg sjøl en sjans, forklarer Mathias Trygg.

Målet kom riktignok drøyt fire minutter ut i perioden, men denne torsdagen lot ikke MS seg knekke.

- Vi slipper inn ett i power play som gjør at det blir 2-2, men i det store og hele så spiller vi solid hockey også i tredje periode. Vi har bud på et par scoringer sjøl, på et par giftige kontringer, og noen pucker som hopper og spretter. Så jeg syns absolutt vi gjennomfører den kampen her bra, forteller Trygg.

- Dere klarte å være defensive uten å bli passive?

- Ja, vi snakka akkurat om det før du kom inn faktisk. Vi har vokst. Vi har klart å spille av noen der vi har leda før siste nå. Mot Frisk, Lillehammer og Ringerike. Der vi har stått imot og vært fornuftige, opplyser MS-sjefen.

[ Jørgen karterud tilbake i VIF med et brak ]

Historisk kveld for Thoresen

Etter en målløs første periode var det MS som tegnet seg på scoringslista først i andre periode. Christoffer Larssen Berger dundra inn i Spartas sone, og planta et skudd like ved siden av hodet til Spara-keeper Tobias Normann, og i mål.

Og før det var spilt åtte minutter av perioden hadde MS dobla. På et smart skudd fra Emil Bejmo, dukka Steffen Thoresen opp, og satte pucken i mål.

For Steffen Thoresen var det ekstra spesielt, ettersom han denne kvelden ble historisk. 37-åringen spilte nemlig sin 914. hockeykamp på seniornivå i Norge. Det har ingen tidligere gjort.

- Hva skal man si om Steffen Thoresen?

- Han er et arbeidsjern, og det at han har så mange kamper personifiserer han. Profesjonaliteten i alt han gjør, godt trent, og gjør jobben hver eneste dag. Så det er ikke overraskende sånn sett, men en ekstremt stor prestasjon. Han har ikke levd et luksuriøst liv. Han har grinda, og jobba ved siden av i mange år. Det står det stor respekt av. Det er kjærlighet for sporten, forteller Trygg, og fortsetter:

- Det er tøft å stå i det løpet han gjør, sesong etter sesong. Det gjør at prestasjonen er enda større. Det vitner om mye hjerte.

- Og helt rett å takke kona også, for hu har også stått i litt med jobb og barn, legger Manglerud Stars assistenttrener, Martin Hansen, til.

- Den må norsk hockey gi han

Men scoringen til Steffen Thoresen var i fare for å ryke. Dommerne var nemlig inne for å se om ikke Thoresen sparka pucken i mål. Men uten tydelige bildebevis som måtte dommerne stå ved avgjørelsen de tok på isen, og godkjenne scoringa.

- Spesielt å ha spilt 914 kamper, og velge å score et fotballmål … eller var det et hockeymål?

- Det er jo litt Steffen Thoresen-mål. Der er han inne i skiten, men jeg var litt bekymra for at det skulle bli dømt bort. Jeg kjenner ikke helt regla heller, om jeg skal være ærlig. Men han er akkurat der det skjer, på en eller annen retur, oppsummerer Trygg.

Så skyter Martin Hansen inn:

- Vi snakker jo om det i boksen også, at her må norsk hockey bare gi den til han. Når han får den i jubileumsmatchen så kan ikke dommerne være kresne, ler han.

[ Han leita etter pølsebua ]

Storspill og flause fra Adamsen

Og det gjorde de heller ikke. Men et utrolig surt baklengsmål kun 48 sekunder før siste pause, gjorde at oppgaven ble en del enklere for Sparta.

For etter at Manglerud Stars målvakt, Albert Adamsen hadde levert flere solide redninger, samt en helt fenomenal redning i første periode, der han hindret Niklas Roest å sette puken i tomt mål, skulle det første baklengsmålet komme veldig billig. Vetle Salsten hadde neppe særlig tro på at hans lompe fra kanten skulle gå inn, men på en eller annen måte snek den seg inn under Adamsen.

- Vi har en god følelse etter den kampen her selv om vi syns det var veldig psykologisk knekk det 2-1-målet på slutten i andre periode. Da har vi egentlig et ekstremt godt utgangspunkt. De har sikkert andre sjanser som kunne blitt mål, men når akkurat den skjer … Albert gjør en veldig godt match, men den skulle vi gjerne hatt igjen. Et 2-0-utgangspunkt gjør at det er ganske bratt for Sparta, forteller Trygg.

- Men Albert er vel snarere helt enn syndebukk i denne kampen?

- Ja, absolutt. Han gjør så mye annet bra – han har en redning med spaken på streken. Når du tar den så er det litt oppveia. Han har mye å gjøre, må ta mange skudd, og jobber hardt i dag med en del lange angrep mot oss, så sånn sett gjør han en kjempematch han.

Nå retter Manglerud Star fokuset inn mot søndagens kamp mot Lillehammer. Sist lagene møttes, vant MS 3-1, og de har ambisjoner om å ta med seg full pott nok en gang, og langt på vei sikre sluttspillplassen.

---

FAKTA

Fjordkraftligaen torsdag:

Manglerud Star – Sparta 2-3 e.str. (0-0, 2-1, 0-1, 0-0, 0-1)

Manglerudhallen: 280 tilskuere.

1. periode: Ingen.

2. periode: 1-0 (23.16) Christoffer Larssen Berger (Emil Frøshaug, Theodor Mateus Steen-Gulbrandsen), 2-0 (27.33) Steffen Thoresen (Oscar Emil Bejmo), 2-1 (39.12) Vetle Salsten (Parker Bowles, Jesper Martinsen Lilleberg).

3. periode: 2-2 (44.19) Niklas Roest (Magnus Nilsen, Kristian Jakobsson).

Forlengning: Ingen.

Avgjørende straffe: 2-3 Jakobsen.

Utvisninger: Manglerud Star 2 x 2 min., Sparta 1 x 2 min.

Øvrige kamper torsdag:

Lillehammer – Stjernen 3-6 (1-2, 1-3, 1-1)

Stavanger – Frisk Asker 3-0 (0-0, 1-0, 2-0)

Storhamar – Ringerike 5-1 (2-0, 2-0, 1-1)

Grüner – Vålerenga 2-6 (1-1, 0-1, 1-4)