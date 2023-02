Skeid rykket ikke opp: - Veldig glad for det

HOSLEBANEN (Dagsavisen): Skeid hadde alt å spille for med tanke på kvalifisering til Eliteserien i siste serierunde mot ØHIL på Hoslebanen. Bak overlegne ØHIL på 21 poeng fulgte tre lag på 14 poeng i Skeid, Snarøya og Hauger.

Hold deg oppdatert. Få Oslosportens nyhetsbrev fra Dagsavisen!

Før lørdagens oppgjør mot serievinner ØHIL måtte altså Skeid bare ta like mange poeng – eller flere – enn de to lagene under, som Skeid var foran på innbyrdes.

Men det klarte aldri Skeid. Med bare én innbytter til lørdagens toppkamp ble det tungt for Skeid-oksene, som slapp inn 0–1 på et langskudd etter kvarteret, 0–2 på straffe to minutter før pause og 0–3 på en corner på overtid av 1. omgang.

Endte på 4. plass

Jan Daniel Skrettingland skapte en viss spenning i kampen da han reduserte til 1–3 to minutter ut i den andre omgangen, men nærmere kom aldri Skeid.

– Jeg synes det gikk bra etter forholdene. Det blir tungt med én innbytter, men 1–3 for seriemesterne er ikke dårlig. I tillegg vinner vi 2. omgang, så det var deilig å avslutte sesongen bra, sier Kristian Ellstrøm.

Tap for Skeid, kombinert med seier for Snarøya og NTNUI, gjorde at Skeid endte på 4. plass. Snarøya skal spille kvalik mot Høvik.

– Vi kommer til kampen bare én innbytter. Da blir det jo ganske så håpløst, sukket Truls Skrettingland etter kampen.

Glade for ny 1. divisjonssesong

Han har vært lagets beste i Eliteserien de to siste sesongene, sammen med Anders Kogstad og Truls sin fetter Jan Daniel, som vant NM-gull med Ullevål i 2013.

– Det er nok like greit at det ikke blir opprykk. Helt, helt greit, sier Jan Daniel og smiler.

– Ja, vi er glade for at det ikke blir noe eventuell eliteseriespill neste sesong. Der hadde vi ikke hatt noe å gjøre, sier Kristian Ellstrøm.

Jan Daniel kjente på at det holdt med to sesonger i Eliteserien – i 2020/21-sesongen ble det fire poeng før sesongen ble stengt ned i midten av januar, og i 2021/22, der det ble kun ett poeng og nedrykk.

– Førstesesongen i Eliteserien var morsomt. Da var vi på høyde med de andre lagene og spilte flere kamper der resultatene kunne gått vår vei. Andresesongen var tung. Vi la ikke ned grunnjobben og var bakpå hele sesongen, sier Ellstrøm.

– Det har vært en fin sesong, men det er deilig å være ferdig. Nå skal det bli fint å koble av litt uten noe bandy et par måneder, fortsetter Jan Daniel.

Han ble lagets toppscorer med tolv mål på elleve kamper og endte på 5. plass på toppscorerlisten i 1. divisjon. NTNUIs Endre Tveiten ble toppscorer med 16 mål.

Fetterne Truls og Jan Daniel Skrettingland har vært bærebjelker på Skeid de siste årene. (Even Lübeck)

– Lett aldrende karer

Anders Kogstad ble assistkongen på Skeid med ni målgivende pasninger (samt fire mål) på elleve kamper.

Totalt ble det sju seirer og sju uavgjorte, 51–55 i målforskjell og 14 poeng.

– Vi bærer preg av å være en gjeng med lett aldrende karer som prioriterer familielivet over bandyen. Det gjør at vi ikke får kontinuitet i treningen og oppmøte til kamp, og det blir litt at “de som kan stiller”. Vi hadde ikke noe mål å toppe laget hele sesongen, men heller la alle få spille. For å si det sånn – vi har hatt keeper på trening to ganger denne sesongen, sier Ellstrøm.

[ Status skader og prøvespillere i Skeid fotball ]