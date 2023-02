Centrum herjet i Oslo-derby: - Viste Ammerud hvor skapet skal stå

De to Oslo-lagene kniver om 7.-plassen med fem (Centrum) og seks (Ammerud) kamper igjen. Mens 7.-plassen møter 2.-plassen i grunnserien i kvartfinalen av sluttspillet, skal 8.-plassen møte serievinnerne. Derfor var det mye på spill torsdag i Apalløkka.

Med Centrum-seier ville tigrene fra Vulkan komme opp på samme poengsum som Ammerud, mens Ammerud ville ligget fire poeng foran Centrum med seier.

Men det var Centrum – på bortebane – som var best fra første sekund. De ledet hele kampen, utenom da det sto 2–2 etter drøyt minutt, og vant hver periode i kampen. De ledet med fem poeng etter første periode, ti poeng til pause, 15 poeng etter tredje periode og 19 poeng ved slutt.

– Mange som meldte seg på

Ulrik Stranger-Johannessen gjorde en god figur for Centrum og var smørblid etter kampen.

– Det føles veldig bra å slå Ammerud med så mye! Det var deilig å endelig vinne et Oslo-oppgjør mot Ammerud, særlig etter at vi tapte på en kjip måte sist, da vi ledet hele veien sist før det glapp på slutten. Nå viste vi hvor skapet skal stå. Vi hadde flyt offensivt, som vi ikke har hatt så mye av tidligere i sesongen, og det var mange som meldte seg på, sier han.

Centrums Twin Towers (eller skal vi kalle dem Barcode Brothers?) herjet for gjestene og var svært delaktige i triumfen. Petar Kutlesic scoret 26 poeng og hadde 17 returer, mens Johannes Dolven noterte seg for 25 poeng og 12 returer. Og det var attpåtil på Kutlesic sin bursdag!

– Du får terningkast 3 for det ordtaket. Du får så vidt for den, sier han og ler.

Hyllet duo

Stranger-Johannessen fortsetter:

– De er jo åpenbart veldig gode begge to. De ruvet under begge kurvene og var veldig gode begge veier. De jobbet som gærninger mot atletiske Ammerud-spillere og var effektive offensivt, samt at de plukket enormt med returer defensivt. De spilte veldig, veldig bra, sier Strander-Johannesse

For Ammerud var Mustapha Dibba (22 poeng, 10 returer) og Xavier Cheatman-Sewell (18 poeng, 8 returer) toneangivende, men det hjalp så lite. Centrum scoret stort sett hver gang de angrepet, og da blir det vanskelig for Ammerud å vinne.

Kan bli Gimle i kvart

73 poeng var også det færreste Ammerud har scoret hjemme på to og en halv måned hjemme i Apalløkka. Og der de sist de møttes klarte å holde Centrum til bare 69 poeng (vant 75-69), slapp de torsdag inn hele 93.

Som nevnt er Centrum foran Ammerud nå på bedre innbyrdes oppgjør nå. Centrum har vunnet av tre kamper denne sesongen og ligger akkurat nå an til å møte Gimle i kvartfinalen, mens Ammerud skulle ha møtt Kongsberg, dersom sesongen var ferdig i dag.

– Tja … Det er ikke noe vi har pratet om høyt hvem vi vil ha i kvarten. Uansett hvem vi møter vil vi jo selvfølgelig vinne hver kamp vi spiller, det forandrer ikke mindsettet vårt fremover angående. Men jeg tror et Gimle-lag med alle er bedre enn et Miners uten Juan Ferrales (skadet resten av sesongen). Uten å si så mye mer om det tror jeg vi har større og bedre sjanser mot Miners, sier Stranger-Johannessen.

Centrum har igjen Asker borte, Miners hjemme, Gimle hjemme, Oppsal hjemme og Fyllingen borte. Ammerud møter Asker borte, Gimle borte, Bærum borte, Frøya hjemme, Miners borte og Nidaros Jets borte.

– Vi må bygge videre på det vi gjorde nå, med få turnovere og mange gode skudd. I tillegg får vi inn Illarion Bonhomme (tidligere Ammerud-spiller) nå, som blir viktig for oss. Han har ikke trent med oss enda, men han er en veldig god spiller som sklir fort inn i systemet, avslutter Stranger-Johannessen.

